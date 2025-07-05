Không còn xét tuyển sớm, thí sinh vẫn phải nộp hai lần lệ phí

Theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025, thí sinh chính thức đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống từ ngày 16/7 đến 28/7. Bắt buộc tất cả các nguyện vọng của thí sinh phải đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, hoặc tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Mỗi nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống dự kiến thu lệ phí 20.000 đồng (không phân biệt phương thức xét tuyển).

Tuy nhiên, một số trường đại học lại thông báo thu thêm lệ phí xét tuyển riêng. Mức thu dao động từ 20.000 đến 50.000 đồng cho mỗi nguyện vọng. Với các phương thức đặc biệt như xét tuyển tài năng, có nơi thu từ 200.000 đến 500.000 đồng, chưa kể phí xác minh chứng chỉ, phí hồ sơ ưu tiên, phí phần mềm lọc hồ sơ, phí xử lý dữ liệu.

Ảnh minh hoạ

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội quy định mức lệ phí cụ thể cho phương thức xét tuyển tài năng: phí đăng ký xét tuyển thẳng 200.000 đồng, phí đăng ký xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế 300.000 đồng, phí đăng ký xét tuyển theo hồ sơ năng lực 500.000 đồng. Xác minh chứng chỉ VSTEP, IELTS hoặc tương đương là 100.000 đồng; lệ phí đăng ký xét tuyển 20.000 đồng/1 nguyện vọng…

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố thu lệ phí 30.000 đồng mỗi thí sinh để xử lý dữ liệu bổ sung ngoài dữ liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Khoản phí này phục vụ việc quy đổi điểm tiếng Anh và rà soát minh chứng ưu tiên theo quy định riêng của trường.

Ngoài ra, Trường Đại học Giao thông Vận tải quy định mức lệ phí 50.000 đồng cho mỗi bộ hồ sơ khi thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên học bạ THPT hoặc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS.

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh như xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét bằng điểm HSA, SAT và quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để cộng điểm. Trường công bố, mỗi phương thức đăng ký, thí sinh phải nộp lệ phí 50.000 đồng.

Tương tự, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố thu 100.000 đồng cho mỗi hồ sơ xét tuyển, áp dụng với tất cả phương thức tuyển sinh. Năm 2025, trường sử dụng các phương thức gồm: xét tuyển tài năng; xét theo chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế như SAT, ACT; xét theo kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy; và xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL) với kết quả học tập bậc THPT.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) ban đầu quy định mức lệ phí tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 là 25.000 đồng mỗi nguyện vọng. Tuy nhiên, nhà trường đã điều chỉnh, quyết định không thu lệ phí xét tuyển như đã thông báo trước đó. Toàn bộ chi phí xét tuyển, sơ tuyển sẽ được trường hỗ trợ. Với các thí sinh đã nộp lệ phí, trường sẽ hoàn trả theo số tài khoản mà thí sinh đã chuyển khoản trước đó.

Các trường lý giải rằng việc thu phí riêng nhằm phục vụ quá trình sàng lọc, xác minh và đánh giá hồ sơ chi tiết, vượt ngoài phạm vi mà Bộ cung cấp. Những nguyện vọng nộp qua hệ thống chỉ cung cấp dữ liệu cơ bản. Trong khi đó, mỗi trường có phương thức xét tuyển riêng, cần nhân sự xử lý, vận hành phần mềm riêng, minh chứng hồ sơ thực tế, nên buộc phải thu phí bổ sung.

Trả lời trên Báo Tiền Phong, PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, Nhà trường chỉ thu lệ phí với phương thức xét tuyển tài năng.

PGS.TS Vũ Duy Hải giải thích lệ phí này phục vụ việc xét và chấm điểm hồ sơ, tương tự lệ phí thi đánh giá tư duy hay các kỳ thi SAT, IELTS. Hai phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp và thi đánh giá tư duy yêu cầu thí sinh nhập thông tin lên hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời nộp lệ phí theo quy định của Bộ.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết trên Báo Tiền Phong hôm 22/05/2025, lệ phí trên hệ thống của Bộ giúp thí sinh được xét vào nguyện vọng tốt nhất, tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất. Trường hợp trường đại học thu lệ phí riêng, khoản phí này chỉ tính cho việc trường thực hiện xử lý thêm khi thí sinh nộp hồ sơ lên hệ thống nhà trường. Lệ phí này khác với phần xử lý, sắp xếp trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

"Hai lệ phí này tách biệt, phục vụ hai công việc hoàn toàn khác nhau. Chi phí ở đâu, trả ở đó", đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Việc thu lệ phí kép phản ánh sự phân công rõ ràng giữa vai trò của Bộ GD&ĐT và các trường đại học trong quy trình tuyển sinh. Bộ GD&ĐT xử lý dữ liệu chung và sắp xếp nguyện vọng tối ưu cho thí sinh, trong khi các trường đại học thực hiện công tác chấm điểm, đánh giá hồ sơ riêng biệt.

Dù các trường khẳng định thực hiện đúng quy định, không ít phụ huynh và thí sinh lo ngại việc thu lệ phí cao hơn quy định của Bộ GD$ĐT có thể trở thành gánh nặng, đặc biệt với những em đăng ký nhiều nguyện vọng ở nhiều trường.

Thực tế cho thấy, mỗi trường đại học đang áp dụng một mức lệ phí khác nhau, từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, tùy theo phương thức xét tuyển và yêu cầu xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một hướng dẫn chung nào từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung thu lệ phí xét tuyển riêng. Khi chưa có tiêu chí rõ ràng về chi phí vận hành, khối lượng công việc hay quy trình kỹ thuật, rất khó để đánh giá mức thu nào là hợp lý.