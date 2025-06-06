AI thay đổi cách học và ôn thi THPT quốc gia 2025

Chuyển đổi số
Năm 2025, trí tuệ nhân tạo (AI) bước sâu hơn vào hành trình học tập ôn luyện kỳ thi tốt nghiệp THPT của học sinh Việt Nam. Từ sách tóm tắt, bài kiểm tra mô phỏng đến phân tích đề sát thực tế.

AI cá nhân hóa quá trình học tập

Xuyên suốt hành trình ôn tập của học sinh lớp 12 trước kì thi tốt nghiệp THPT luôn có sự hỗ trợ hiệu quả của AI. Từ việc rút gọn kiến thức, tạo đề luyện thi, cá nhân hóa lộ trình học tập đến phân tích dữ liệu học tập. AI đã góp phần tạo nên cách học tập trung, ngắn gọn, sát thực tế.

ChatGPT, Google Gemini, Socratic hay Grok xuất hiện trong hầu hết các buổi học tại nhà. Học sinh dùng AI để tóm tắt nội dung sách giáo khoa, tạo sơ đồ phản ứng hóa học, luyện giải đề theo cấp độ từ dễ đến khó. Việc tổng hợp kiến thức trước kia mất hàng giờ, nay chỉ cần vài phút.

Các nền tảng học trực tuyến như Coursera, Khan Academy, Duolingo ứng dụng AI để phân tích kết quả học tập. Sau đó tự động điều chỉnh độ khó và đề xuất khóa học phù hợp với trình độ từng người. Học sinh yếu sẽ nhận bài tập bổ trợ, người nắm vững kiến thức được mở rộng nội dung nâng cao. AI còn hỗ trợ chấm điểm tự động, phân tích bài kiểm tra và đưa ra phản hồi chi tiết, giúp học sinh cải thiện nhanh. Công nghệ cũng theo dõi tiến độ học, phát hiện phần kiến thức thiếu hụt để bổ sung kịp thời, từ đó tối ưu hiệu quả ôn thi và rèn luyện đúng năng lực thật.

Tuy nhiên, không tránh khỏi việc một số học sinh chỉ sao chép lời giải từ AI. Dẫn đến giảm khả năng tư duy và tự học, không phản ánh đúng năng lực. Học sinh nên sử dụng AI như công cụ hỗ trợ, kiểm soát nội dung nhập vào để tránh sai kết quả. Đặc biệt là bám sát vào sách giáo khoa cũng như bộ đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

AI "tham gia" tiếp sức mùa thi 2025

Bên cạnh việc được sử dụng trong lớp học và thiết bị cá nhân, AI còn được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động hỗ trợ học sinh bên ngoài nhà trường. Năm 2025, chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tổ chức dưới sự phối hợp của Trung ương Hội học sinh Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long. Chương trình đổi mới toàn diện với nền tảng trực tuyến tích hợp AI, chatbot, kho luyện thi, hướng nghiệp và tư vấn tâm lý. Không gian trò chuyện với thủ khoa các khối mở ra kết nối thực tế giữa thí sinh và người đi trước. Tổng đài tư vấn 24/7 hoạt động liên tục nhằm hỗ trợ thí sinh vượt qua áp lực.

Chương trình cung cấp gần 500 bộ đề thi thử bám sát cấu trúc mới, cẩm nang du học từ 15 quốc gia, đề án tuyển sinh của 300 trường và bài trắc nghiệm hướng nghiệp. Chuỗi nội dung động viên tinh thần học sinh cũng được xây dựng đa dạng với video, bài viết, hình ảnh sinh động.

Sự kết hợp giữa con người và AI tạo ra môi trường học tập linh hoạt, sáng tạo. Tuy nhiên, vai trò chủ động vẫn thuộc về người học.

