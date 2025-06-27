Tiếp sức mùa thi 2025 ứng dụng công nghệ, lan tỏa tinh thần tình nguyện

Chuyển đổi số mạnh mẽ, hỗ trợ đúng - trúng - kịp thời

Là một trong năm nội dung trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025, chương trình Tiếp sức mùa thi do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD – ĐT phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hiệu quả sau 24 năm triển khai, với nhiều hình thức hỗ trợ đổi mới, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số.

Tình nguyện viên "Tiếp sức mùa thi" hỗ trợ thí sinh tại thành phố Hà Nội.

Một điểm nhấn nổi bật năm nay là Cổng thông tin Tiếp sức mùa thi, cung cấp hơn 1 triệu khóa học ôn luyện miễn phí, bộ trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp, AI tư vấn tâm lý và nền tảng kết nối thí sinh với thủ khoa các khối ngành để được hỗ trợ ôn luyện trực tuyến.

T.Ư cũng đã tổng hợp thông tin tuyển sinh của hơn 300 trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước, đồng thời trao 150 suất học bổng trị giá gần 300 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 50 suất dành riêng cho thí sinh theo học các ngành khoa học cơ bản và công nghệ.

Hơn 200.000 tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ tại 100% điểm thi

Theo thống kê đến tháng 6, cả nước đã thành lập 3.739 đội hình với 206.645 tình nguyện viên túc trực tại tất cả điểm thi tốt nghiệp THPT. Các đội hình triển khai nhiều nội dung hỗ trợ như: hướng dẫn thí sinh làm thủ tục, phân luồng giao thông, phát nước uống, dụng cụ học tập miễn phí, trông giữ đồ đạc, và đặc biệt là tổ chức xe ôm miễn phí đưa đón thí sinh ở vùng sâu vùng xa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

Năm nay, chương trình có sự đồng hành của thương hiệu Xúc xích Ponnie và sữa chua uống Malto, cung cấp hàng nghìn sản phẩm cho thí sinh tại các điểm thi. Đây là những món quà thiết thực, giàu dinh dưỡng giúp sĩ tử giữ vững thể trạng và tinh thần trong suốt những ngày thi căng thẳng.

Ngoài ra, các buổi talkshow tâm lý học đường với chủ đề “Vững tâm lý - Vượt mùa thi” được tổ chức tại 10 điểm trường trên cả nước, thu hút hơn 15.000 học sinh tham dự, cùng hơn 42.000 lượt xem trực tuyến. Nội dung tập trung hỗ trợ tinh thần, kỹ năng kiểm soát áp lực và ổn định tâm lý cho thí sinh.

Không chỉ dừng lại ở những ngày thi, chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 còn tiếp tục hỗ trợ thí sinh trong giai đoạn xét tuyển, nhập học thông qua các hoạt động “Tiếp sức đến giảng đường”.

Các đội hình tình nguyện sẽ đồng hành với tân sinh viên làm thủ tục nhập học, hỗ trợ tìm nhà trọ an toàn, kết nối học bổng, hướng dẫn hòa nhập với môi trường đại học. Đồng thời, nhiều trường sẽ tổ chức các chương trình “Chào tân sinh viên” nhằm giúp các bạn trẻ nhanh chóng thích nghi và bắt đầu hành trình mới.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để trao học bổng “Tiếp sức đến trường”, “Nghị lực mùa thi”, tránh tình trạng học sinh, sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính.