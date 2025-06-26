Ngày đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Trò vững vàng, cha mẹ hồi hộp

Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn - Ảnh: VGP/Thu Trang

Kỹ lưỡng từng khâu tổ chức, nghiêm ngặt chống gian lận

Tại điểm thi Trường THCS Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội), bà Nguyễn Bội Quỳnh, Trưởng điểm thi đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà trường: "Từ cơ sở vật chất, đến từng khâu tổ chức, tất cả đều được lên phương án bài bản, tuân thủ đúng quy chế".

Với đặc thù là điểm thi dành cho thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bà Quỳnh cho biết đã triển khai kỹ tới cán bộ coi thi về các điểm mới, như: Mỗi thí sinh làm bài với mã đề riêng theo môn tự chọn; thời gian nghỉ giữa hai môn là 15 phút (10 phút thu bài, 5 phút phát đề); thí sinh không được mang Atlas vào phòng thi như Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

"Chúng tôi tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho giám thị, để không chỉ thực hiện đúng quy chế, mà còn đảm bảo thí sinh không bị ảnh hưởng tâm lý bởi sự lúng túng của người coi thi", bà Nguyễn Bội Quỳnh nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Trưởng điểm thi Trường THCS Xuân La (Hà Nội) chia sẻ, mọi khâu chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng - Ảnh: VGP/Thu Trang

Công tác đảm bảo an toàn, phòng ngừa gian lận cũng được siết chặt.

Theo bà Quỳnh, điểm thi đã nhắc nhở tất cả cán bộ coi thi phải vừa đảm bảo nghiêm túc, vừa giữ vững tâm lý ổn định cho thí sinh. Các nội dung tập huấn từ Công an Hà Nội được triển khai lại đầy đủ, từ cách nhận biết thiết bị công nghệ cao đến kỹ năng phát hiện hành vi bất thường.

Mọi khâu kiểm tra, giám sát đều được thực hiện nghiêm ngặt - Ảnh: VGP/Thu Trang

Gắn bó và đồng hành, không chỉ là thi cử

Từ sáng sớm, hàng chục tình nguyện viên áo xanh đã có mặt, tiếp sức cho sĩ tử với nước uống, bánh, sữa, cà phê và cả những lời chúc thi tốt…

"5h45 chúng em đã có mặt để chuẩn bị mọi thứ. Dù là lần thứ 3 đi tiếp sức, em vẫn hồi hộp như chính mình đi thi", em Đồng Thị Nhật Minh, sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) xúc động chia sẻ.

Lực lượng tình nguyện viên tiếp sức mùa thi có mặt từ sáng sớm tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: VGP/Thu Trang

Lần đầu tham gia tiếp sức, Đoàn Đỉnh Vũ, sinh viên năm thứ nhất Học viện Hành chính và Quản trị công, mang theo nhiều cảm xúc: "Năm ngoái em còn là thí sinh, nên hiểu rõ cảm giác áp lực trước giờ thi. Hôm nay được đứng phía sau hỗ trợ, em chỉ mong góp một phần nhỏ để các bạn vững vàng vượt qua kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh".

Phụ huynh chờ con ngoài điểm thi với rất nhiều cảm xúc - Ảnh: VGP/Thu Trang

Phía sau mỗi thí sinh là cả gia đình cùng 'dự thi'

Đưa con đến điểm thi từ sớm, chị Đỗ Thị Ngọc, phụ huynh học sinh Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho biết, cả nhà luôn đồng hành cùng con suốt 3 năm học phổ thông. "Chương trình mới khó hơn, thi thử vừa rồi thấy các con cũng vất vả. Nhưng mình luôn động viên con vững vàng, vì quan trọng nhất là sự tự tin và bản lĩnh. Trường đại học thì nhiều, miễn là con nỗ lực hết mình, cánh cửa nào cũng có thể mở".

Với anh Trần Thế Vinh, trú tại quận Đống Đa, ký ức 29 năm trước như sống lại trong ngày đưa con trai đầu đi thi: "Hồi hộp và xúc động. Con đặt nguyện vọng một là Trường Đại học Ngoại thương. Nhưng điều quan trọng hơn cả là con được thử sức trong một kỳ thi công bằng, bài bản, bước khởi đầu cho hành trình trưởng thành".

Chúc các em thí sinh sẽ tự tin bước qua kỳ thi lớn đầu đời - Ảnh: VGP/Thu Trang

Lời chúc gửi 2K7: Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng

Trên khắp cả nước, những lời chúc đang nối dài thành làn sóng cổ vũ đầy ý nghĩa. Từ phụ huynh đến tình nguyện viên, ai cũng mong các sĩ tử giữ được cái đầu lạnh và trái tim ấm, vững vàng vượt qua thách thức lớn đầu đời. Kỳ thi không chỉ là thước đo kiến thức mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh, của mỗi thí sinh và của cả hệ thống giáo dục trong lần chuyển mình lịch sử này.