Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025: 513 điểm 10 Toán, không có điểm 10 Văn

Sáng 16/7, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, hàng triệu thí sinh và phụ huynh đã nhận được những bất ngờ lớn. Kỳ thi năm nay tạo nên phổ điểm bất ngờ với hai cực đoan: 513 điểm 10 môn Toán cao kỷ lục trong thập kỷ, song không có điểm 10 môn Văn nào được ghi nhận.

Ngay từ 8h00 sáng 16/7, lượng tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 đã tăng vọt trên tất cả các nền tảng. Hệ thống tra cứu chính thức tại https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/ ghi nhận hàng triệu lượt truy cập đồng thời, phản ánh sự quan tâm đặc biệt của xã hội đối với điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Việc Bộ GD&ĐT công bố điểm đúng thời gian cam kết đã tạo niềm tin cho thí sinh và gia đình. Đây cũng là năm đầu tiên điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được tra cứu theo 34 tỉnh thành mới sau sắp xếp địa giới hành chính.

Toán học tạo kỷ lục với 513 điểm 10

Điểm nổi bật nhất trong điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 chính là con số 513 điểm 10 môn Toán - một kỷ lục đáng kinh ngạc. So với năm 2024 khi môn Toán có 0 điểm 10, và năm 2023 chỉ có hơn 200 điểm 10, con số 513 điểm 10 môn Toán năm nay thể hiện bước tiến vượt bậc trong chất lượng giáo dục.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 môn Toán có sự phân bố địa lý cân bằng. Ninh Bình, Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Hưng Yên là những địa phương đóng góp nhiều nhất vào con số 513 điểm 10 môn Toán. Kết quả này phản ánh hiệu quả của chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong việc phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

Văn học hoàn toàn vắng điểm tuyệt đối

Trái ngược với Toán học, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 môn Văn gây bất ngờ khi không có điểm 10 môn Văn nào được ghi nhận. Đây là điều đáng suy ngẫm khi năm 2024 vẫn có 2 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Việc không có điểm 10 môn Văn trong điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 đặt ra câu hỏi về phương pháp đánh giá môn học đòi hỏi tính sáng tạo cao. Dù điểm trung bình môn Văn đạt 7,0 - mức khá ổn định, sự vắng mặt hoàn toàn của điểm tuyệt đối cho thấy những thách thức trong việc đánh giá năng lực ngôn ngữ và tư duy văn học của học sinh.

Nghệ An bất ngờ dẫn đầu điểm trung bình

Trong bức tranh điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, Nghệ An tạo nên bất ngờ lớn khi đứng đầu 34 tỉnh thành với điểm trung bình 6,589. Hà Tĩnh theo sát với 6,525 điểm, tạo nên sức mạnh của miền Trung trong điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Đặc biệt, Hà Nội đã có bước tiến vượt bậc khi lọt vào top 5 với điểm trung bình gần 6,5. So với vị trí 12-20 trong các năm trước, thành tích này cho thấy điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 của thủ đô đã có sự cải thiện rõ rệt.

Phổ điểm đa dạng tạo nên bức tranh toàn cảnh

Phổ điểm bất ngờ của điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 thể hiện rõ qua các môn học khác. Địa lý dẫn đầu với hơn 6.900 điểm 10, chỉ có 3 điểm 0. Tiếng Anh mang đến bất ngờ tích cực với 141 điểm 10 và điểm trung bình 5,38.

Các môn khoa học tự nhiên trong điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 cũng có kết quả khả quan: Vật lý đạt 6,99 điểm trung bình với hơn 3.900 điểm 10; Hóa học có 6,06 điểm trung bình với 610 điểm 10; Sinh học đạt 5,78 với 82 điểm 10.

Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 qua website chính thức https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/ hoặc https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và trang thông tin của các Sở GD&ĐT. Hệ thống tra cứu điểm thi hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu của hàng triệu thí sinh.

Cách tra cứu điểm thi trên website https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Nhập số CCCD/CMND/ĐDCD (tên đăng nhập)

Nhập mật khẩu (mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi hoặc mật khẩu đã thay đổi)

Nhập mã xác nhận và bấm Đăng nhập

Bước 2: Tra cứu điểm thi

Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh có thể xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 của mình

Lộ trình sau điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được sắp xếp chặt chẽ: hoàn thành xét tốt nghiệp chậm nhất ngày 18/7; công bố kết quả tốt nghiệp chậm nhất ngày 20/7; gửi giấy chứng nhận chậm nhất ngày 22/7.

Thời gian phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 từ 16/7 đến 25/7. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ 16/7 đến 28/7, cho phép thí sinh có đủ thời gian cân nhắc dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 của mình.

Tín hiệu tích cực cho giáo dục Việt Nam

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 với phổ điểm bất ngờ đã hoàn thành ba mục tiêu đề ra: xét tốt nghiệp, đánh giá chất lượng giáo dục và làm căn cứ chính sách. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 có độ tin cậy cao, đủ sức làm căn cứ tuyển sinh đại học.

Với con số ấn tượng 513 điểm 10 môn Toán và sự phân bố cân bằng về địa lý, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 phản ánh chất lượng giáo dục Việt Nam đang có những bước tiến tích cực. Mặc dù không có điểm 10 môn Văn, nhưng nhìn chung, kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ có năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới.