Bộ Giáo dục giữ nguyên thời gian thi tốt nghiệp THPT 2025

Ngày 20/3, Bộ GDĐT có văn bản gửi Sở GDĐT Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị về thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trong văn bản, Bộ GDĐT cho biết, nhận được Công văn của các sở GDĐT về việc xem xét điều chỉnh lịch thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025. Bộ GDĐT có ý kiến như sau: Bộ GDĐT ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các Sở GDĐT trong việc đề xuất điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại địa phương và các tình hình thực tế khác.

Tuy nhiên, Bộ quyết định giữ nguyên lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 như đã công bố trong kế hoạch năm học 2024-2025, tức ngày 26-27/6.

Ảnh minh hoạ.

"Việc giữ nguyên lịch thi như đã công bố góp phần làm ổn định tâm lý cho học sinh,phụ huynh và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong ngành giáo dục", công văn nêu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai kế hoạch năm học 2024-2025, triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Được biết, năm 2025 là năm đầu tiên học sinh THPT dự kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo phương án đã được công bố, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức trong các ngày 26 và 27/6/2025. Thí sinh sẽ thi 4 môn gồm: Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).

Trước đó nhiều sở giáo dục và đào tạo đã có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho lùi lịch thi tốt nghiệp THPT. Lý do đề nghị là trong thời gian tới sẽ diễn ra việc sáp nhập tỉnh có thể dẫn đến những xáo trộn trong khâu chuẩn bị cho kỳ thi.