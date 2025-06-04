ASUS ra mắt laptop gaming AI mới

Hướng đến người dùng là học sinh sinh viên nên ASUS Gaming V16 được trang bị card đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 cùng với bộ vi xử lý lên đến Intel Core 7 240H và RAM 16 GB, mang đến hiệu năng mạnh mẽ, xử lý mượt mà các tác vụ thường ngày, lý tưởng cho học sinh sinh viên, các game thủ và nhà sáng tạo nội dung.

ASUS ra mắt laptop gaming AI mỏng - mạnh mới, hướng đến học sinh sinh viên

Đặc biệt, ASUS Gaming V16 gây ấn tượng với lớp vỏ đen mờ sang trọng, tinh tế và bóng bẩy, viền máy được điểm xuyến bằng họa tiết chéo cùng logo ASUS ở nắp máy, tạo nên vẻ ngoài đơn giản nhưng đầy cá tính.

Bên trong máy là một phong cách thiết kế đậm chất tương lai với đèn nền xanh Turbo rực rỡ cùng cụm phím WASD và phím điều hướng trong suốt, mang đến cảm giác hiện đại và đậm chất gaming.

Không chỉ ghi điểm ở thiết kế nổi bật, ASUS Gaming V16 còn là chiếc laptop gaming mỏng nhẹ nhưng cực kỳ bền bỉ. Với trọng lượng chỉ 1.95kg, bản lề mở 180 độ linh hoạt dễ dàng thao tác bằng một tay, cùng khung máy chắc chắn đạt chuẩn độ bền quân sự Mỹ MIL-STD-810H, ASUS Gaming V16 sẵn sàng đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong mọi hoạt động học tập, giải trí và sáng tạo mỗi ngày.

Bên trong laptop gaming AI mỏng nhẹ này là hiệu năng mạnh mẽ với bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ 7 240H cùng card đồ họa rời lên đến NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 dễ dàng xử lý mọi tác vụ thường ngày. Máy cũng được trang bị 16GB RAM DDR5 với 2 khe RAM, đáp ứng tốt các nhu cầu hiện nay cũng như dễ dàng nâng cấp trong tương lai.

Để duy trì hiệu năng mạnh mẽ bên trong chiếc laptop gaming mỏng nhẹ, ASUS Gaming V16 được trang bị công nghệ tản nhiệt ASUS IceCool với 2 quạt, 2 ống dẫn nhiệt và khe thoát khí đặt phía sau. Thiết kế này giúp tối ưu luồng gió, làm mát cho mọi linh kiện đồng thời hạn chế khí nóng thổi ra hai bên – mang lại trải nghiệm mát mẻ, dễ chịu suốt quá trình học tập và giải trí.

Chưa dừng lại ở đó, ASUS Gaming V16 còn được trang bị nhiều nâng cấp đáng giá để mang đến trải nghiệm sử dụng hoàn hảo trong mọi tình huống. Viên pin 63Wh mang đến thời lượng sử dụng lên đến 9 giờ cho các tác vụ văn phòng, đồng thời cổng USB-C hỗ trợ sạc Power Delivery giúp dễ dàng tiếp thêm năng lượng mọi lúc mọi nơi.

Máy còn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối đa dạng như USB-C 3.2 Gen 1 hỗ trợ xuất hình DisplayPort và Power Delivery 100W, USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 và jack âm thanh 3.5mm. Các cổng này được bố trí khoa học ở cạnh trái, giúp giải phóng không gian thuận tiện cho việc sử dụng chuột rời.

Màn hình 16” FHD+ 16:10 với viền màn hình siêu mỏng trên ASUS Gaming V16 mang đến không gian hiển thị rộng rãi. Tấm nền IPS đạt chuẩn TÜV Rheinland ở cấp độ phần cứng giúp giảm thiếu ánh sáng xanh và chống nhấp nháy để bảo vệ mắt khi sử dụng. Cùng tần số quét 144Hz mượt mà, hỗ trợ Adaptive-Sync giúp trải nghiệm chơi game mượt mà không xé hình.

Bàn phím ErgoSense với hành trình phím 1.7mm cho cảm giác nhanh và nhạy bén, thoải mái cả khi chơi game lẫn soạn thảo văn bản. Trong khi touchpad kích thước lớn hơn đến 40% so với các mẫu laptop cùng phân khúc, bề mặt phủ được xử lý PVD với Mylar giúp chống bám vân tay, thao tác mượt mà, dễ dàng thuận tiện mà không cần dùng chuột rời.

Máy cũng được tích hợp Webcam FHD 3DNR với hình ảnh rõ nét khi hội họp, và phím Copilot khi cần trợ giúp của trí tuệ nhân tạo.

