Panasonic tung chương trình ưu đãi Tết 2026

Cụ thể, từ ngày 01/12/2025 đến ngày 16/2/2026, khách hàng khi mua các sản phẩm Điều hòa dân dụng Inverter, các dòng Tủ lạnh, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Tủ chăm sóc quần áo và Gia dụng nhỏ của Panasonic có giá bán lẻ tối thiểu trên 2 triệu đồng sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm hoặc quay số trúng thưởng tại từng Đại lý. Chương trình ưu đãi “Mua Panasonic Chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật” sẽ mang đến cơ hội trúng xe máy điện Honda ICON-e phiên bản đặc biệt kèm pin, trị giá hơn 36 triệu đồng/ giải thưởng. Đây là dòng xe có khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của gia đình Việt.

Chương trình ưu đãi “Mua Panasonic Chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật” từ nay đến hết 16/2/2026

Thông tin về thời gian bốc thăm và danh sách trúng thưởng sẽ được công bố minh bạch trên các kênh truyền thông chính thức của Đại lý thuộc chương trình, giúp khách hàng thuận tiện theo dõi và kiểm tra kết quả.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Panasonic luôn kiên trì kế thừa và phát huy những giá trị Nhật Bản trong triết lý tạo nên sản phẩm. Đó là hành trình kết tinh sự tinh tế tỉ mỉ, hài hòa cân bằng, công nghệ vì sức khỏe, lấy con người làm trung tâm để hướng tới cuộc sống tiện nghi, hạnh phúc và xã hội phát triển bền vững.

Bốn giá trị nền tảng của Panasonic bao gồm: Sự tỉ mỉ và tinh tế trong từng chi tiết; Công nghệ chăm sóc sức khỏe toàn diện; Nét hài hòa giữa thiết kế với công năng và không gian sống; và Tư duy đặt con người làm trung tâm

Với Panasonic, chất lượng Nhật Bản không chỉ dừng lại ở độ bền và khả năng sử dụng dài lâu, mà là sự cam kết về một cuộc sống vẹn tròn. Đằng sau mỗi sản phẩm là tinh thần kiên trì của những “nghệ nhân” nghiêm cẩn và tận tâm, nơi từng chi tiết được chú trọng, những chuẩn mực khắt khe được đặt ra và trải qua kiểm định hàng trăm lần. Từ đó, người dùng có thể an tâm, tin dùng các giải pháp không khí sạch, giải pháp diệt khuẩn, giải pháp chăm sóc sức khỏe và giải pháp nước sạch từ Panasonic trong suốt nhiều năm liền.

Quyết tâm theo đuổi triết lý “360° Wellbeing Design”, Panasonic kiến tạo sự hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ, để mỗi chiếc tủ lạnh, máy giặt hay điều hòa không đơn thuần là đồ gia dụng, mà là người bạn chăm sóc những thói quen nhỏ nhất: giữ trọn sự tươi ngon cho bữa ăn, chăm sóc chỉn chu từng trang phục, mang lại bầu không khí trong lành hay vỗ về giấc ngủ sâu để năng lượng được tái tạo mỗi ngày.

Mọi thiết kế đều được tinh chỉnh để trở nên trực quan, êm ái và thuận tiện nhất, phù hợp với mọi không gian và lối sống. Vì cuối cùng, công nghệ hiện đại nhất chính là công nghệ thấu hiểu con người nhất. Đây cũng là cách thương hiệu lan tỏa giá trị Nhật Bản và chiếm trọn niềm tin yêu trong hơn 50 năm đồng hành cùng gia đình Việt.

Panasonic giới thiệu các bộ giải pháp không khí sạch, diệt khuẩn, chăm sóc sức khỏe và nước sạch – đồng hành nâng cao sự an tâm và tiện nghi trong từng gia đình Việt

Kiên định theo đuổi chuẩn mực chất lượng Nhật Bản trong việc phát triển những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, Panasonic luôn nỗ lực đóng góp những sáng kiến bền vững, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong hành trình xây dựng cuộc sống khỏe mạnh và tiện nghi hơn.

Hiện tại, các sản phẩm của Panasonic hiện đang được bày và bán tại các siêu thị và cửa hàng điện máy trên toàn quốc cùng kênh bán hàng online của Đại lý.

