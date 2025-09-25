Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Điều đó không chỉ minh chứng cho cam kết đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ tương lai, mà còn cho thấy Panasonic đã thực sự chung tay, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Năm nay, 20 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn đến từ các trường Đại học từ Hà Nội, Thái Nguyên, Huế, Vĩnh Long, TP.HCM và Cần Thơ… đã nhận được suất học bổng Panasonic, trị giá 30.000.000 mỗi suất dành cho năm học 2025-2026.

20 sinh viên xuất sắc nhất đã được vinh danh và nhận hỗ trợ từ Học bổng Panasonic

Có thể nói, trong suốt hành trình 22 năm liên tiếp chương trình được triển khai tại Việt Nam, Panasonic đã trao học bổng cho hơn 250 sinh viên, với tổng số tiền trị giá lên tới gần 57 tỷ đồng.

"Panasonic luôn tin rằng thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là các bạn sinh viên chính là tương lai của Việt Nam. Đó là lý do vì sao chúng tôi dành nhiều tâm huyết vào các hoạt động trách nhiệm xã hội về giáo dục, và Học bổng Panasonic là một trong số đó. Trong hành trình hơn hai thập kỷ của chương trình, chúng tôi luôn ghi nhận và ấn tượng với những nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn và thành tích vượt trội trong học tập của các bạn sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi cũng tin rằng thế hệ trẻ đã đón nhận chương trình, không chỉ về sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là một bệ phóng để tiếp tục theo đuổi đam mê, phát triển bản thân để hướng tới thành công trong tương lai và đóng góp cho xã hội. Panasonic sẽ tiếp tục đồng hành cùng tài năng của Việt Nam sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ về tâm huyết của Panasonic trong việc hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam

Theo đuổi triết lý cơ bản "hoàn thiện con người trước khi tạo ra sản phẩm" từ nhà sáng lập, Panasonic luôn mong muốn trao quyền và truyền cảm hứng và trao quyền cho thế hệ tương lai, để đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Với chương trình học bổng Panasonic 2025, bên cạnh nhận được hỗ trợ về tài chính các bạn sinh viên được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng công việc quan trọng như kỹ năng viết CV, thực hành phỏng vấn xin việc, và các kỹ năng mềm... để sẵn sàng nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến trong tương lai. Chương trình cũng sẽ mang cơ hội thực tập chuyên môn, gắn kết với các chuyên gia hàng đầu trong ngành và trải nghiệm môi trường làm việc mơ ước - nơi thế hệ trẻ được khám phá và phát triển tiềm năng.

Các bạn sinh viên có cơ hội trau dồi thêm kỹ năng mềm, dưới sự hướng dẫn từ các chuyên gia của Panasonic

Em Lâm Nguyễn Duy Phong, sinh viên trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Học bổng Panasonic không chỉ là một sự hỗ trợ tài chính quý báu, mà còn là một hành trình trải nghiệm đáng nhớ để được nhìn lại giá trị cá nhân, ước mơ và mong muốn cống hiến cho xã hội trong tương lai. Vinh dự này còn là nguồn động lực giúp chúng em ý thức rằng mình cần phải tiếp tục học hỏi, rèn luyện và trưởng thành, để không chỉ đạt được thành công cá nhân mà còn tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.”

Đại diện các bạn sinh viên nhận học bổng chia sẻ tại buổi lễ

Đại diện nhà trường, thầy Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM – Đại học Quốc gia TP.HCM nói: “Tôi tin rằng, vơi sức trẻ và khát vọng cống hiến, cùng tinh thần phấn đấu học hỏi, dám nghĩ, biết làm, các bạn sinh viên của Việt Nam sẽ luôn vượt qua những khó khăn và vươn đến những mục tiêu tốt đẹp trong con đường sự nghiệp và đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Trên hành trình này, các bạn chắc chắn sẽ không bao giờ đơn độc và chương trình học bổng Panasonic trong nhiều năm qua là một minh chứng cho sự đồng hành, hỗ trợ cho những nỗ lực của các bạn.”

Thầy Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM) phát biểu tại buổi lễ

Tại Việt Nam, Panasonic luôn cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe toàn diện của người dân trong 50 năm tiếp theo. Cụ thể, Công ty đã không ngừng đầu tư để biến nơi làm việc trở thành nơi mang lại hạnh phúc cho mọi nhân viên cả về vật chất và tinh thần, thông qua thúc đẩy sự phát triển nhân sự toàn diện, xây dựng môi trường Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập (D.E.I), chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.... Với những nỗ lực đó, vừa qua Panasonic Việt Nam đã được vinh danh với giải thưởng uy tín “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025” do tạp chí HR Asia tổ chức.