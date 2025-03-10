Panasonic trồng thêm 10.000 cây xanh tại tỉnh Thái Bình

Theo đó, tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), với sự tham gia tích cực của 120 cán bộ nhân viên, Panasonic đã trao tặng và trồng 10.000 cây. Đây là bước tiến tiếp theo của thương hiệu Nhật Bản trong hành trình hiện thực hoá cam kết đóng góp cho sức khoẻ của người dân và sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chương trình nhằm góp phần củng cố các vùng đất ngập nước ven biển tại địa phương và tăng cường tiềm năng giảm phát thải CO 2 cho Việt Nam.

120 nhân viên của nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam đã tham gia chương trình trồng cây năm nay

Được biết, năm nay, chương trình trồng cây thường niên của Panasonic tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 120 nhân viên của nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam đã di chuyển hàng trăm km tới vùng đất ngập nước ven biển thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để phối hợp với chính quyền và người dân địa phương trồng 10.000 cây Bần chua. Đây là loài cây tối ưu cho rừng ngập mặn Thái Thụy vì khả năng chịu mặn tốt, thích nghi tốt với điều kiện đất bùn, có bộ rễ khỏe giúp chống xói mòn, tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật và đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương.

Nhân viên Panasonic trồng cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thuỵ

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thuỵ có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước ven biển tuyệt đẹp của tỉnh Thái Bình và Khu dự trữ sinh quyển thế giới sông Hồng. Bên cạnh đó, rừng ngập mặn còn đóng vai trò là nơi lưu trữ carbon để chống lại biến đổi khí hậu, với khả năng hấp thụ lượng carbon cao gấp 3-4 lần so với rừng trên cạn, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Taka Fujino, Đại diện Nhóm các Công ty Panasonic tại Việt Nam

“Panasonic cam kết đóng góp cho sức khỏe của người dân và sự phát triển bền vững của Việt Nam, thông qua hoạt động trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực môi trường và giáo dục. Trong đó, chương trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh” đã được triển khai trong hơn 10 năm qua tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Năm nay là lần đầu tiên Panasonic quyết định trồng cây ngập mặn tại khu vực miền Bắc, vì chúng tôi nhận thấy nhiều lợi ích mà rừng ngập mặn có thể mang lại cho tỉnh Thái Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Đầu tiên, rừng ngập mặn có khả năng hấp thụ nhiều CO 2 hơn bất kỳ hệ sinh thái nào khác. Bên cạnh đó, còn rất nhiều lợi ích khác cho môi trường và cộng đồng địa phương, bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ khu vực ven biển khỏi bão, lũ lụt và xói mòn, tạo ra lợi ích kinh tế cho người dân địa phương v.v. Đó là lý do tại sao Panasonic đã dành tâm huyết cho việc trồng rừng ngập mặn trong những năm gần đây. Năm nay cũng là một dấu mốc rất đặc biệt khi Panasonic lập kỷ lục trồng 1 triệu cây xanh tại Việt Nam, là công ty FDI đầu tiên trồng 1 triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất là 3 năm.” Ông Taka Fujino, Đại diện Nhóm các Công ty Panasonic tại Việt Nam chia sẻ.

Tập huấn về BVMT cho người dân

Chương trình trồng cây thường niên “Panasonic vì một Việt Nam xanh” được thương hiệu Nhật Bản dành nhiều tâm huyết thực hiện qua nhiều năm, với thông điệp “Tiếp sức sinh thái” – mong muốn truyền cảm hứng cho mỗi nhân viên trở thành “đại sứ bền vững”.

Bên cạnh hoạt động trồng cây, mỗi nhân viên đã cùng chung tay đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa bao gồm:

Trao tặng quạt trần cho trường THCS Thuỵ Xuân góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh.

Trồng cây trong vườn trường để tăng cường không gian xanh cho giáo viên và học sinh; và thu gom gần 10kg pin cũ đã qua sử dụng.

Thực hiện lớp học STEM và Môi trường dành cho học sinh địa phương: hơn 200 học sinh đã tìm hiểu thêm về chủ đề Năng lượng bền vững thông qua chương trình giáo dục môi trường thú vị kết hợp buổi học tương tác STEM.

Tổ chức hội thảo về bảo tồn đa dạng sinh học và cuộc sống bền vững cho người dân địa phương do chuyên gia về phát triển bền vững trình bày và hướng dẫn.

Nhặt rác, dọn sạch đê biển xã Thuỵ Xuân: nhân viên Panasonic đã dọn sạch 2 km đê biển khỏi rác thải sinh hoạt.

Lớp học STEM và Môi trường đã thu hút hơn 200 học sinh tham gia

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Bình cho biết, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy không chỉ là một tài sản quý giá của thiên nhiên mà còn là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Bằng hành động cụ thể trồng cây ngày hôm nay, Panasonic đang góp phần gìn giữ, bảo vệ di sản thiên nhiên tươi đẹp cho các thế hệ mai sau.

Là đối tác phối hợp thực hiện chương trình cùng Panasonic, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao những nỗ lực trồng cây của Panasonic trong hơn 10 năm qua, được triển khai trên phạm vi toàn quốc đã mang lại những hiệu quả thiết thực, bao gồm cả diện tích cây xanh được trồng thực tế và nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.