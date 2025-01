Panasonic trao tặng 510 đèn năng lượng mặt trời cho tỉnh Điện Biên

Đặc biệt, chương trình năm nay có sự đồng hành của 19 bạn trẻ tình nguyện viên đến từ nhiều nơi trên cả nước đã tham gia đóng góp cho cộng đồng địa phương vì sức khỏe của người dân và sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Được biết hai huyện Tủa Chùa và huyện Mường Chà là nơi hàng trăm hộ dân chưa tiếp cận được với điện lưới quốc gia. Ngay sau buổi lễ, đại diện Panasonic và các bạn trẻ tình nguyện viên (TNV) đã vượt qua hơn 120 km đường núi đến huyện Tủa Chùa, để trực tiếp trao và hướng dẫn sử dụng đèn cho hơn 100 hộ dân, và tổ chức các hoạt động trách nhiệm xã hội như thực hiện lớp học STEM và Môi trường cho hơn 200 học sinh, và tập huấn cho hàng trăm người dân về phòng chống thiên tai do nhóm TNV đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Chia sẻ về chương trình này, ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam cho biết: “Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, và chúng tôi rất vinh dự khi lần thứ hai thực hiện chương trình tại tỉnh Điện Biên. Tại Việt Nam, Panasonic đưa ra cam kết mạnh mẽ đóng góp cho sức khỏe người dân và sự phát triển bền vững của đất nước trong 50 năm tiếp theo. Thêm vào đó, kể từ khi mới thành lập, Tập đoàn Panasonic đã khởi đầu con đường kinh doanh với lĩnh vực liên quan đến điện năng vì đây chính là tương lai của xã hội. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn còn rất nhiều người dân chưa tiếp cận được với điện lưới. Vì vậy, chúng tôi trao tặng đèn năng lượng mặt trời nhằm hỗ trợ các khu vực chưa có lưới điện cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt giúp trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn vào ban đêm. Điều đặc biệt năm nay, chúng tôi kêu gọi sự tham gia của các bạn trẻ - thế hệ tương lai của đất nước để chia sẻ sự thấu hiểu và cùng hành động vì sức khỏe và sự thịnh vượng cho cộng đồng địa phương. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra tác động xanh lớn hơn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung.”

Hoạt động trao tặng đèn năng lượng mặt trời nằm trong sáng kiến toàn cầu “Lightup the Future” (tạm dịch: Thắp sáng tương lai) được Tập đoàn Nhật Bản thực hiện tại Việt Nam từ năm 2015. Trong hai năm gần đây, chương trình đã nhận được sự quan tâm và mong đợi của đông đảo bạn trẻ trên khắp đất nước, khi được trao cơ hội để hiểu và góp sức cùng doanh nghiệp giúp giải quyết các vấn đề của địa phương và mở rộng kết nối với thanh niên trên cả nước.

“Qua chương trình, em được trải nghiệm một vai trò rất khác biệt. Không chỉ là một điều phối viên của dự án về môi trường được Panasonic tài trợ, em trở thành tình nguyện viên để hiểu rõ hơn về cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân ở khu vực vùng sâu vùng xa, và được truyền cảm hứng nhiều hơn nữa về tầm nhìn đóng góp cho xã hội của doanh nghiệp.” Bạn Ngô Bá Khoa, một bạn trẻ TNV chia sẻ khi được trực tiếp tham gia hành trình đầy ý nghĩa này.

Trong tổng số 510 chiếc đèn được trao tặng lần này, chương trình đã trao tặng cho 300 hộ gia đình tại 10 thôn ở huyện Tủa Chùa, và 210 hộ gia đình thuộc 8 thôn của huyện Mường Chà. Đây phần lớn là những hộ gia đình dân tộc Mông và đều đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu điện sinh hoạt.

“Do địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, mặc dù đã nhận được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, tỉnh Điện Biên chưa thể phủ lưới điện quốc gia đến tất cả các hộ gia đình, đặc biệt các hộ dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. 510 chiếc đèn năng lượng mặt trời do Panasonic trao tặng cho các hộ dân tại các thôn, bản chưa có điện thuộc huyện Tủa Chùa và huyện Mường Chà sẽ là món quà hết sức thiết thực, mang đến ánh sáng để góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.” Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chia sẻ.

Trưởng đại diện của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, ông Doseba Tua Sinay, cảm ơn sự đồng hành của Panasonic trong dự án tài trợ đèn năng lượng mặt trời trong những năm qua, và hy vọng sẽ tiếp tục hành trình thắp sáng tương lai cho trẻ em và cộng đồng gặp nhiều khó khăn tại Việt Nam.

Tính đến nay, sáng kiến toàn cầu “Light up the Future” của Tập đoàn Panasonic đã tài trợ hơn 100.000 đèn năng lượng mặt trời cho các vùng chưa có điện lưới tại 30 quốc gia ở Châu Á và Châu Phi, trong đó hơn 3.800 đèn được trao tặng tại năm tỉnh của Việt Nam gồm Điện Biên, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Sản phẩm được trao tặng là sản phẩm đèn LED, với phần pin có thể sạc trực tiếp từ nguồn ánh sáng mặt trời vào ban ngày và cung cấp ánh sáng vào ban đêm, mang lại giải pháp an toàn về nguồn sáng và nguồn năng lượng cho người dân.