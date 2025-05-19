Panasonic ra mắt điều hòa thế hệ mới: Nhận diện chất lượng không khí theo thời gian thực

Theo đó, dòng điều hòa thế hệ mới của Panasonic với tính năng Clean Air Indicator - nhận diện chất lượng không khí theo thời gian thực và tính năng lọc không khí tiên tiến với công nghệ nanoe™X thế hệ 3 & nanoe-G, giúp chủ động ức chế virus, vi khuẩn và các tác nhân gây ô nhiễm, lọc sạch bụi mịn, tạo nên không gian sống trong lành và an toàn cho gia đình, đồng thời hứa hẹn là giải pháp điều hòa tối ưu, toàn diện cho mùa hè.

Liệu chất lượng không khí trong nhà có đủ an tâm?

Đầu năm 2025, Hà Nội thuộc nhóm thành phố ô nhiễm không khí nghiêm trọng toàn cầu. Khoảng 40% dân số đang chịu mức bụi mịn PM2.5 gấp đôi tiêu chuẩn cho phép. Điều này gây ra các vấn đề sức khỏe như khó thở, ho, đau đầu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em do có thể ảnh hưởng đến sự phát triển phổi và gây bệnh hen suyễn.

Điều đáng nói là không khí trong nhà cũng chưa thật sự an toàn. Nhiều gia đình lựa chọn đóng kín cửa để tránh bụi từ bên ngoài. Tuy nhiên, môi trường kín có thể khiến ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn do không khí kém lưu thông, bụi mịn PM2.5 không có đường phát tán. Ngoài ra, các tác nhân gây hại như vi khuẩn, khí độc hại từ vật liệu nội thất, mùi nấu ăn, thuốc lá… cũng tích tụ và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình.

Tính năng mới từ Panasonic giúp “nhìn rõ” chất lượng không khí theo thời gian thực

Với mong muốn để những ngôi nhà trở thành nơi thật sự thoải mái và an toàn cho sức khỏe, Panasonic ra mắt tính năng nhận diện chất lượng không khí theo thời gian thực Clean Air Indicator trên dòng điều hòa XU thế hệ mới. Đây là bước đột phá giúp chiếc điều hòa có thể giúp người dùng dễ dàng nhận biết về mức độ trong lành của không khí ngay lập tức thông qua hệ thống đèn báo màu. Khi đèn hiển thị màu đỏ, không khí trong nhà đang ô nhiễm hoặc có mùi khó chịu và cần được cải thiện. Màu vàng thể hiện chất lượng không khí ở mức trung bình, trong khi màu xanh báo hiệu không gian đã đạt đến mức độ lý tưởng.

Điều hòa Panasonic thế hệ mới với bộ cảm biến thông minh có khả năng giám sát tự động và liên tục, phát hiện chính xác nồng độ bụi mịn PM2.5 cũng như các tác nhân gây ô nhiễm khác

Hệ thống này hoạt động nhờ bộ cảm biến thông minh có khả năng giám sát tự động và liên tục, phát hiện chính xác nồng độ bụi mịn PM2.5 cũng như các tác nhân gây ô nhiễm khác như mùi từ nấu ăn, rác thải, thuốc lá, nhà vệ sinh, mùi cơ thể và vật nuôi. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động nhận diện chất lượng không khí, không còn phải phỏng đoán hay lo lắng về môi trường trong nhà.

Không chỉ dừng lại ở việc hiển thị thông tin, cùng với công nghệ nanoe™X tiên tiến, chủ động ức chế virus, vi khuẩn và các tác nhân ô nhiễm trong nhà ngay khi được phát hiện, tạo nên giải pháp toàn diện giúp không gian sống luôn trong lành và an toàn hơn.

Công nghệ độc quyền ức chế các tác nhân ô nhiễm không khí

Ngoài tính năng mới nhận diện chất lượng không khí, điều hòa Panasonic thế hệ mới với bộ đôi công nghệ độc quyền nanoe™X thế hệ 3 và nanoe-G còn giúp chủ động làm sạch không khí, loại bỏ bụi mịn và ức chế vi khuẩn hiệu quả giúp thăng hạng cuộc sống.

Công nghệ nanoe™X trên dòng điều hòa Panasonic thế hệ mới không chỉ có tác dụng khử khuẩn mạnh mẽ, mà còn giúp loại bỏ nhanh chóng các mùi hôi khó chịu

Công nghệ nanoe™X hoạt động dựa trên cơ chế phát tán các gốc hydroxyl tự nhiên, giúp ức chế vi khuẩn, virus và nấm mốc trong không khí và trên bề mặt đồ vật. Không chỉ có tác dụng khử khuẩn mạnh mẽ, nanoe™X còn giúp loại bỏ nhanh chóng các mùi hôi khó chịu như khói thuốc, thực phẩm, mùi cơ thể, đảm bảo không gian sống luôn trong lành. Đặc biệt, thế hệ nanoe™X thứ 3 mới nhất của hãng đã được chứng minh có hiệu quả ức chế vi khuẩn, virus và khử mùi nhanh gấp 4 lần* so với nanoe™ X thế hệ 2.

Trong khi đó, công nghệ nanoe-G với khả năng giải phóng ion âm bắt giữ các bụi mịn có kích thước nhỏ như PM2.5 trong không khí. Nghiên cứu từ thương hiệu Panasonic đã chứng minh nanoe-G có thể giúp giảm đến 99%** lượng bụi mịn, mang lại bầu không khí sạch hơn, bảo vệ tối ưu hệ hô hấp của cả gia đình.

Sự kết hợp giữa tính năng Clean Air Indicator, công nghệ nanoe™X và nanoe-G mang đến giải pháp toàn diện thăng hạng cuộc sống. Điều hòa Panasonic không chỉ giúp người dùng nhìn rõ chất lượng không khí, mà còn chủ động loại bỏ các tác nhân ô nhiễm ngay khi phát hiện.

Không dừng lại ở đó, thương hiệu hàng đầu từ Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong ngành điều hòa với loạt công nghệ tiên tiến khác như iAUTO-X và Humidity Sensor giúp làm mát nhanh chóng nhưng vẫn duy trì độ ẩm lý tưởng, chế độ ECO tích hợp trí tuệ nhân tạo (A.I) kết hợp Inverter tối ưu hiệu suất hoạt động và tiết kiệm điện năng lên đến 50%***… Tất cả những tính năng này được tích hợp trong điều hòa Panasonic dòng XU thế hệ mới.

Giờ đây, mỗi gia đình không chỉ tận hưởng không gian sống mát mẻ, thoải mái, mà còn có thể an tâm hơn khi biết rằng không khí mình đang hít thở luôn trong lành và an toàn.

