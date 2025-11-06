Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Điều đáng chú ý là với Huy Trần, việc chăm lo cho tổ ấm không chỉ xuất phát từ trách nhiệm mà còn là sở thích. Anh muốn mọi ngóc ngách trong nhà, từ bếp đến phòng khách đều ngăn nắp và mang dấu ấn của sự chăm sóc. Quan niệm này cho thấy hình ảnh người đàn ông hiện đại: bản lĩnh không chỉ thể hiện ngoài xã hội, còn ở cách họ xây dựng và vun đắp cho gia đình.

Huy Trần bên máy rửa chén Bosch

Thương hiệu Bosch là bạn đồng hành quen thuộc của Huy Trần, trong căn bếp, máy rửa bát Bosch là “trợ thủ” giúp Huy Trần xử lý chén đĩa sau mỗi bữa ăn chỉ bằng một nút bấm, đảm bảo mọi vật dụng luôn sạch sẽ, khô ráo.

Vào cuối tuần, khi cần sửa chữa hay lắp đặt đồ trang trí, một chiếc máy khoan bền bỉ của Bosch trở thành người bạn đồng hành, giúp mọi việc hoàn thành nhanh chóng và chuẩn xác.

“Đàn ông làm việc nhà cũng phải chuẩn chỉnh”, Huy Trần chia sẻ.

Sự chu toàn của Huy Trần còn thể hiện trên mỗi hành trình của gia đình. Anh còn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ như cần gạt mưa trên xe. “Cần gạt phải hoạt động êm, đảm bảo tầm nhìn luôn rõ ràng để cả nhà an toàn trên mọi cung đường”, anh nói.

Với anh, công nghệ là công cụ đắc lực để gia đình có thêm thời gian bên nhau trọn vẹn.

Cách thể hiện tình cảm của Huy Trần cũng luôn tỉ mỉ mà không ồn ào. Và việc anh lựa chọn các thiết bị thông minh, bền bỉ không chỉ giúp anh tiết kiệm thời gian, còn đảm bảo không gian sống luôn chỉn chu, đúng với tiêu chuẩn mà anh mong muốn.

Điều này cũng tương đồng với triết lý "Invented for life" (Sáng tạo vì cuộc sống) mà thương hiệu Bosch theo đuổi. Triết lý này hướng tới đơn giản hóa công việc để con người có thêm thời gian tận hưởng những điều ý nghĩa. Khi việc nhà trở nên nhẹ nhàng, người đàn ông có thêm cơ hội cùng gia đình tận hưởng cuộc sống.

Huy Trần đã lựa chọn các thiết bị gia dụng Bocsh để chăm lo cho tổ ấm của mình

Là một trong những tập đoàn công nghệ và dịch vụ hàng đầu thế giới, Bosch có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ Đức với khởi đầu từ một "Phân xưởng cơ khí chính xác và kỹ thuật điện" bởi ông Robert Bosch vào năm 1886 tại Stuttgart.

Hơn 100 năm qua, Bosch đã mở rộng hoạt động trên toàn cầu với bốn lĩnh vực kinh doanh chính: giải pháp di động, công nghệ công nghiệp, hàng tiêu dùng (bao gồm thiết bị gia dụng và dụng cụ điện cầm tay), công nghệ năng lượng và tòa nhà.

Tại Việt Nam, Bosch không chỉ cung cấp các sản phẩm đa dạng, còn đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu và phát triển, khẳng định sự gắn bó lâu dài với thị trường.