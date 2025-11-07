Chuyển đổi số
Giáo dục số

Trường Đại học Công nghệ phát triển hệ thống dự báo ô nhiễm không khí bằng AI

Phương Nhung

Phương Nhung

09:59 | 07/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Nhóm nghiên cứu Địa không gian thông minh (GEOI) của Trường Đại học Công nghệ ĐHQGHN do PGS.TS Nguyễn Thị Nhật Thanh phụ trách, đã phát triển HanoiAir - hệ thống dự báo chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam.
Sớm áp dụng quy chuẩn khí thải ôtô, xe máy ở thành phố lớn để hạn chế ô nhiễm Thủ tướng chỉ thị xử lý khẩn cấp ô nhiễm môi trường, mở rộng camera giám sát

HanoiAir ra đời trong bối cảnh Việt Nam thiếu các hệ thống dự báo tin cậy, phù hợp điều kiện thực tế, khiến công tác quản lý và cảnh báo gặp nhiều khó khăn. Hệ thống có khả năng dự báo chỉ số bụi mịn PM2.5 trong 7 ngày, trên lưới 1km cho Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận, kể cả khu vực không có trạm quan trắc.

Từ tháng 7/2024, hệ thống được thử nghiệm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cập nhật dữ liệu dự báo hàng ngày. Kết quả ban đầu cho thấy độ chính xác cao, đặc biệt trong các giai đoạn ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài.

So với mô hình truyền thống, HanoiAir xử lý dữ liệu nhanh hơn, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác. Hệ số tương quan giữa kết quả dự báo và số liệu thực tế đạt 0,79–0,83; độ chính xác AQI đạt 75%. Điều này có nghĩa là HanoiAir có thể đoán được khá chính xác sự thay đổi của ô nhiễm không khí, đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dùng.

HanoiAir có giao diện trực quan, dự báo 7 ngày liên tiếp
HanoiAir có giao diện trực quan, dự báo được 7 ngày liên tiếp

Người dùng có thể truy cập geoi.com.vn/hanoiair để theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực. Giao diện hiển thị bản đồ trực quan, dự báo theo ngày và tuần, cùng bảng xếp hạng mức độ ô nhiễm theo quận, huyện.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhật Thanh (Khoa Công nghệ thông tin) chia sẻ: “Trước đây, người dân thường chỉ biết chất lượng không khí khi ô nhiễm đã xảy ra. Với HanoiAir, chúng tôi hướng đến dự báo sớm, giúp cộng đồng chuẩn bị và thích ứng tốt hơn”.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhật Thanh (đứng thứ ba, bên trái ảnh) cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu Địa không gian thông minh. Ảnh: UET
PGS.TS Nguyễn Thị Nhật Thanh (đứng thứ ba, bên trái ảnh) cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu Địa không gian thông minh. Ảnh: UET

Bên cạnh HanoiAir, nhóm nghiên cứu GEOI cũng đang thử nghiệm hệ thống dự báo chất lượng không khí cho toàn bộ các tỉnh thành tại Việt Nam.

Sự ra đời của HanoiAir không chỉ là thành tựu của Trường Đại học Công nghệ mà còn đánh dấu nỗ lực của các nhà khoa học Việt Nam trong việc tạo ra công cụ thông minh, bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số ngành môi trường.

Trường Đại học Công nghệ Hà Nội và Samsung hợp tác đào tạo nhân lực bán dẫn và vi mạch Trường Đại học Công nghệ Hà Nội và Samsung hợp tác đào tạo nhân lực bán dẫn và vi mạch

Ngày 31-1, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Samsung Electronics Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp ...
Trường Đại học Công nghệ miễn học phí cho học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường Đại học Công nghệ miễn học phí cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN có đột phá trong đào tạo sau đại học khi miễn học phí, cấp sinh hoạt phí hàng tháng ...
Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bạch ...
Trường Đại học Công nghệ HanoiAir dự báo chất lượng không khí ô nhiễm không khí Trí tuệ nhân tạo AI

Bài liên quan

Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Trí tuệ nhân tạo mở ra kỷ nguyên mới cho giáo dục Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo mở ra kỷ nguyên mới cho giáo dục Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Trường nghề Việt Nam đẩy mạnh đào tạo AI cho sinh viên

Trường nghề Việt Nam đẩy mạnh đào tạo AI cho sinh viên

Giáo dục số
Hơn 60% doanh nghiệp trong nước ứng dụng AI vào vận hành. Các trường cao đẳng, trung cấp nghề đẩy mạnh chuyển đổi số, trang bị công nghệ cho giảng viên và sinh viên để người học làm việc hiệu quả với công nghệ thông minh khi ra nghề.
Trí tuệ nhân tạo mở ra kỷ nguyên mới cho giáo dục Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo mở ra kỷ nguyên mới cho giáo dục Việt Nam

Chuyển đổi số
Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo nên một bước ngoặt sâu sắc trong nền giáo dục Việt Nam. Từ giảng dạy, quản lý đến đánh giá năng lực học sinh, công nghệ này đang góp phần định hình lại cách con người học và cách nhà trường vận hành, đưa giáo dục tiến gần hơn tới mô hình cá nhân hóa và sáng tạo.
Hà Nội: Tăng cường chuyển đổi số và tổ chức dạy học bằng ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội: Tăng cường chuyển đổi số và tổ chức dạy học bằng ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chuyển đổi số
Ngày 4/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Five-Star E-learning tổ chức Tọa đàm “Xây dựng giải pháp chuyển đổi số trong nhà trường và tổ chức dạy - học bằng tiếng nước ngoài tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên”.
Đại học Bách khoa Hà Nội thăng hạng trên bảng xếp hạng QS châu Á 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội thăng hạng trên bảng xếp hạng QS châu Á 2026

Giáo dục số
Đại học Bách khoa Hà Nội xếp thứ 315 trong bảng xếp hạng QS châu Á 2026, tăng 73 bậc so với năm 2025.
Hà Nội: Trường THCS Khương Đình tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025

Hà Nội: Trường THCS Khương Đình tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025

Giáo dục số
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11), sáng 4/11, Trường THCS Khương Đình (phường Khương Đình, TP Hà Nội) đã tổ chức Lễ phát động điểm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, với nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật phong phú, sáng tạo và ý nghĩa.
Xem thêm

Đọc nhiều

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn 'xanh hóa' giao thông Việt Nam

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
sương mờ
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
20°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
18°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
24°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
20°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
17°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
21°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 12/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 15:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Alma Resort được vinh danh là ‘Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

Alma Resort được vinh danh là ‘Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

Bắt đối tượng giấu thiết bị BTS giả mạo trong vali phát tán tin nhắn lừa đảo

Bắt đối tượng giấu thiết bị BTS giả mạo trong vali phát tán tin nhắn lừa đảo

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Phát động cuộc thi Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…

Phát động cuộc thi Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

FPT ra mắt AI Notebook

FPT ra mắt AI Notebook

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Samsung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hợp tác chiến lược

Samsung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

FPT mở văn phòng mới tại Frankfurt

FPT mở văn phòng mới tại Frankfurt

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

NovaGroup đóng góp hơn 700 triệu đồng hỗ trợ cộng đồng qua giải NovaWorld Club Championship 2025

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt