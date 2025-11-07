Trường Đại học Công nghệ phát triển hệ thống dự báo ô nhiễm không khí bằng AI

Trường Đại học Công nghệ phát triển hệ thống dự báo ô nhiễm không khí bằng AIGiáo dục số
HanoiAir ra đời trong bối cảnh Việt Nam thiếu các hệ thống dự báo tin cậy, phù hợp điều kiện thực tế, khiến công tác quản lý và cảnh báo gặp nhiều khó khăn. Hệ thống có khả năng dự báo chỉ số bụi mịn PM2.5 trong 7 ngày, trên lưới 1km cho Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận, kể cả khu vực không có trạm quan trắc.
Từ tháng 7/2024, hệ thống được thử nghiệm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cập nhật dữ liệu dự báo hàng ngày. Kết quả ban đầu cho thấy độ chính xác cao, đặc biệt trong các giai đoạn ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài.
So với mô hình truyền thống, HanoiAir xử lý dữ liệu nhanh hơn, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác. Hệ số tương quan giữa kết quả dự báo và số liệu thực tế đạt 0,79–0,83; độ chính xác AQI đạt 75%. Điều này có nghĩa là HanoiAir có thể đoán được khá chính xác sự thay đổi của ô nhiễm không khí, đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dùng.
Người dùng có thể truy cập geoi.com.vn/hanoiair để theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực. Giao diện hiển thị bản đồ trực quan, dự báo theo ngày và tuần, cùng bảng xếp hạng mức độ ô nhiễm theo quận, huyện.
PGS.TS Nguyễn Thị Nhật Thanh (Khoa Công nghệ thông tin) chia sẻ: “Trước đây, người dân thường chỉ biết chất lượng không khí khi ô nhiễm đã xảy ra. Với HanoiAir, chúng tôi hướng đến dự báo sớm, giúp cộng đồng chuẩn bị và thích ứng tốt hơn”.
Bên cạnh HanoiAir, nhóm nghiên cứu GEOI cũng đang thử nghiệm hệ thống dự báo chất lượng không khí cho toàn bộ các tỉnh thành tại Việt Nam.
Sự ra đời của HanoiAir không chỉ là thành tựu của Trường Đại học Công nghệ mà còn đánh dấu nỗ lực của các nhà khoa học Việt Nam trong việc tạo ra công cụ thông minh, bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số ngành môi trường.
