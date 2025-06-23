Được biết, cuộc thi “Cùng em sáng tạo STEM” do Panasonic Việt Nam phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức dành cho các em học sinh Tiểu học và THCS trên toàn quốc, đã đi đến vòng chung kết.

Đây là dấu ấn tiếp theo của thương hiệu Nhật Bản, thông qua chương trình “Panasonic vì trường học bền vững”, với mong muốn mở rộng tiếp cận và trải nghiệm STEM cho thế hệ tương lai trên khắp đất nước, đồng thời khơi gợi tiềm năng sáng tạo của các em học sinh.

“Cùng em sáng tạo STEM" ghi nhận nhiều dự án độc đáo

Cuộc thi chính thức phát động từ tháng 2/2025, với 618 video bài dự thi được gửi đến từ hơn 400 trường học trên khắp các tỉnh, thành cả nước, tăng gần gấp đôi cả về số lượng bài dự thi và trường tham gia so với năm đầu tiên. Đáng chú ý, cuộc thi năm nay đã thu hút thêm sự tham gia của nhiều trường học đến từ vùng sâu, vùng xa như huyện Đồng Văn (Hà Giang), huyện Mai Châu (Hòa Bình), các tỉnh Yên Bái, Gia Lai, Đắk Lắk… là minh chứng cho thấy sự lan toả mạnh mẽ của sân chơi này đối với học sinh, nhà trường và các bậc phụ huynh trên cả nước.

Ở mùa thứ 2 này, cuộc thi tiếp tục mang đến cơ hội cho các em học sinh phát triển tư duy sáng tạo, tăng cường khả năng làm việc đội nhóm, đồng thời vận dụng những kiến thức khoa học, toán học, công nghệ và kỹ thuật vào dự án STEM của mình.

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Oka Hiroyuki, Giám đốc Panasonic Việt Nam phát biểu: “Panasonic luôn xem thế hệ trẻ là lực lượng cốt lõi trong hành trình đóng góp cho sự khỏe mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững của Việt Nam. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chúng tôi đã dồn nhiều tâm huyết cho “Panasonic vì trường học bền vững” - một sáng kiến trách nhiệm xã hội nhằm mang đến cho học sinh trên khắp đất nước cơ hội trải nghiệm giáo dục STEM, từ đó trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em trở thành công dân toàn cầu, và sẵn sàng cho hành trình chinh phục tương lai. Qua hai năm tổ chức cuộc thi “Cùng em sáng tạo STEM”, tôi rất ấn tượng khi chứng kiến học sinh Việt Nam không chỉ tiếp cận, làm quen nhanh chóng với kiến thức khoa học của STEM, mà còn thể hiện khả năng sáng tạo phong phú khi vận dụng những kiến thức đó để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.”

Ông Oka Hiroyuki, Giám đốc Panasonic Việt Nam

Đại diện BTC, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng chia sẻ: “Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng đến phát triển một thế hệ học sinh toàn diện, biết phát huy sự sáng tạo trong học tập và sẵn sàng đóng góp cho xã hội trong tương lai. Thông qua các bài dự thi thể hiện trí tuệ, tinh thần ham học hỏi của các em học sinh trên khắp mọi miền đất nước, tôi tin rằng hai mùa của chương trình đã để lại dấu ấn tích cực đối với nhà trường, phụ huynh, và đặc biệt là với các em học sinh yêu thích sự sáng tạo và khám phá khoa học công nghệ.”

BTC cùng các chuyên gia trong lĩnh vực STEM đã chọn ra những bài dự thi xuất sắc nhất để vinh danh

Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng các bài dự thi gửi đến, BTC cùng các chuyên gia trong lĩnh vực STEM đã chọn ra những bài dự thi xuất sắc nhất để vinh danh. Trong đó, giải thưởng cao nhất là 2 Giải Ấn tượng đã được trao cho:

Nhóm học sinh khối 3, Trường Tiểu học Archimedes Đông Anh (Hà Nội) với dự án “Bom hạt giống” – một sáng kiến truyền tải thông điệp xanh, khuyến khích bảo vệ môi trường;

Nhóm học sinh Trường THCS Xuân La (Hà Nội) với dự án “Giảm chua đất từ vỏ trứng và đo pH” – thể hiện tư duy khoa học, khả năng kết nối kiến thức với vấn đề môi trường thực tiễn.

Ngoài ra, BTC còn trao 5 giải cấp Tiểu học, 5 giải cấp THCS cùng nhiều giải sáng tạo khác nhằm khuyến khích tinh thần không ngừng học hỏi, sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.

Em Đỗ Minh Ngọc trường THCS Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội chia sẻ tại lễ trao giải

“Lần đầu tiên tham gia cuộc thi về STEM, em và các bạn gặp một số khó khăn: từ việc sản phẩm hoạt động chưa như mong muốn, phải nhiều lần chạy thử và khắc phục lỗi, đến thiếu kinh nghiệm quay dựng video. Tuy nhiên, nhờ có sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, nhóm em đã biết cách phối hợp hiệu quả hơn, từ đó hoàn thành dự án kịp tiến độ. Cuộc thi này đã giúp chúng em rèn luyện tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, và đặc biệt là vận dụng các kiến thức khoa học, toán học, kỹ thuật và công nghệ để tạo ra sản phẩm có ích cho cuộc sống hàng ngày.” Học sinh Đỗ Minh Ngọc trường THCS Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội.

TS. Trần Ngọc Chất, Chuyên gia Giáo dục STEM - đại diện Ban Giám khảo nhận xét: “Tôi thực sự ấn tượng với chất lượng các bài dự thi năm nay - không chỉ bởi số lượng dự án phong phú mà còn bởi chiều sâu trong tư duy sáng tạo, tính thực tiễn và khả năng làm việc nhóm của các em học sinh. Các video ghi lại quá trình thực hiện sản phẩm cho thấy rõ sự đầu tư nghiêm túc, sự chủ động của học sinh trong việc vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đúng với tinh thần của giáo dục STEM hiện đại”.

Thông tin chi tiết về giải thưởng xem thêm tại http://panasonic.com/vn