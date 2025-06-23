Chuyển động số
Phát động cuộc thi sáng tác 'Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống'

La Giang

La Giang

09:26 | 23/06/2025
Chiều 20/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống”.
Đây là hoạt động thiết thực nằm trong Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 4/12/2024 của UBND TP Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết cuộc thi nhằm khơi dậy cảm hứng sáng tác trong đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên, cũng như cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Qua đó, góp phần bổ sung kho tàng tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài công an nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần và lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

Phát động cuộc thi sáng tác Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng phòng Công tác chính trị - Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật trong nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm cộng đồng, đồng thời xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.”

Cuộc thi dành cho các tác giả, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ chuyên và không chuyên; hội viên các câu lạc bộ sáng tác; quần chúng nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn Hà Nội; cán bộ, chiến sĩ hiện đang công tác tại các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm, thuộc các thể loại: thơ, ký và ca khúc, chưa từng công bố hay dự thi ở bất kỳ cuộc thi nào trước đó.

Phát động cuộc thi sáng tác Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống
Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội phát biểu.

Tác phẩm ca ngợi hình ảnh đẹp của chiến sĩ Công an Thủ đô với những cống hiến, hy sinh thầm lặng, những khó khăn, vất vả trong sự nghiệp giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân; ca ngợi nét đẹp của chiến sĩ Công an Thủ đô trong cuộc sống đời thường, trong giao tiếp ứng xử với nhân dân.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến ngày 10/7/2025, tại Phòng Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở - Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (số 7, Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội); hoặc gửi qua email cuocthisangtactpcatd@gmail.com. Ban tổ chức tổng kết và trao giải vào tháng 8/2025.

Phát động cuộc thi sáng tác Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống
Lễ phát động cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống”.

Một số tác phẩm xuất sắc sẽ được dàn dựng và biểu diễn trong lễ trao giải, đồng thời được tuyển chọn, biên tập, in trong “Tuyển tập sáng tác năm 2025” để phổ biến rộng rãi phục vụ phong trào văn hóa nghệ thuật trong lực lượng Công an Thủ đô và quần chúng nhân dân.

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban thẩm định, Ban tổ chức sẽ trao giải kèm tiền thưởng cho các tác phẩm đạt chất lượng cao. Cơ cấu giải thưởng gồm: 5 Giải A (tương đương với giải Nhất), 10 Giải B (tương đương với giải Nhì), 10 Giải C (tương đương với giải Ba), 15 giải Khuyến khích, các giải Khuyến khích chuyên đề và giải thưởng khác.

