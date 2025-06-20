Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Ngô Thanh Bình cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm về ma tuý trên tuyến biên giới hai nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Ma túy được mua bán, vận chuyển trái phép từ khu vực Tam giác vàng qua các tỉnh của Campuchia vào nội địa Việt Nam, một phần còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì buổi làm việc.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia thời gian qua đã tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh các chuyên án chung. Đặc biệt, tháng 4/2023 hai bên đã phối hợp đấu tranh thành công chuyên án 568P, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do nhiều đối tượng Việt Nam và Campuchia câu kết hình thành. Kết quả đã bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 48 kg ma túy tại Việt Nam, và bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 10 kg ma túy tại Campuchia. Tháng 3/2024, hai nước phối hợp phá chuyên án 243C, bắt giữ 02 đối tượng, thu 700kg ma túy tại Campuchia. Ngoài ra, hàng năm hai bên cũng hỗ trợ xác minh thông tin phục vụ công tác điều tra mở rộng; bắt giữ, bàn giao nhiều đối tượng truy nã.

Đại tướng Khing Sà-rạt bày tỏ rất vui mừng khi có cuộc gặp xã giao trực tuyến sau khi Đại tá Ngô Thanh Bình nhận chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Chia sẻ tình hình tội phạm ma tuý tại Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp. Về kết quả hợp tác với Việt Nam, trong năm 2024 và 06 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã triệt phá 37 vụ án mua bán vận chuyển ma tuý trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 178 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn ma tuý; phối hợp với Việt Nam bắt 03 vụ, 19 đối tượng, thu giữ 720 kg ma tuý.

Toàn cảnh buổi gặp trực tuyến.

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh chuyên án chung liên quan đến các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia; triển khai các đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới và tăng cường trao đổi đoàn và hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng.

Hai Cục trưởng mong muốn sau cuộc gặp ngày hôm nay, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển, mở ra một chương mới với nhiều thành tích và chiến công hơn nữa trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy.