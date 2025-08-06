Google cùng Bộ Công an ra mắt chiến dịch Phòng chống lừa đảo trực tuyến

Chuỗi video giáo dục và cẩm nang chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến, cùng số liệu thống kê cập nhật về chiến dịch mạng xã hội cũng như tính năng bảo vệ chống gian lận nâng cao nhằm tái khẳng định cam kết bền vững của Google và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong việc thúc đẩy một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn cho người dân Việt Nam, thông qua sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, giáo dục và tuyên truyền cộng đồng.

Trọng tâm của chiến dịch năm nay là tuyên truyền trên các nền tảng trực tuyến, nhằm thúc đẩy phong trào toàn quốc về an toàn số. Và chỉ sau hơn một tháng triển khai, sáng kiến này đã thu hút sự hưởng ứng rộng khắp và tạo ra các cuộc thảo luận sâu sắc, nâng cao nhận thức cộng đồng. Đặc biệt, chiến dịch đã nhận được sự tham gia tích cực từ các nhà sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng, lan tỏa thông điệp đến đông đảo người dân. Theo đó, đã có gần 200 video với đa định dạng được đăng tải trên khắp các nền tảng mạng xã hội, các nhà sáng tạo nội dung từ YouTube và mạng lưới Điền Quân lần đầu tiên chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình về phòng chống lừa đảo và thu hút hơn 13 triệu lượt xem với gần 500,000 lượt tương tác.

"Là một nhà sáng tạo nội dung, tôi cảm thấy rất vinh dự và háo hức khi được tham gia chia sẻ trong chiến dịch ý nghĩa này. Điều đặc biệt nhất là đã có rất nhiều bình luận đồng cảm và tích cực từ khán giả, cho thấy đây là một sáng kiến kịp thời. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều sự kiện như thế này để chúng ta cùng nhau xây dựng một không gian mạng an toàn hơn”, nhà sáng tạo YouTube Tài Xài Tech với hơn 123 ngàn người theo dõi.

Rất nhiều Kols đã đồng hành cùng chiến dịch

Bên cạnh đó, Cẩm nang toàn diện về phòng, chống lừa đảo trực tuyến cũng được ra mắt và chia sẻ công khai với tất cả mọi người. Ngoài việc phác thảo toàn cảnh tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam, các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến cùng biện pháp phòng, chống, cẩm nang cũng đưa ra các giải pháp công nghệ từ Google để giúp người dân đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động trực tuyến. Chiến dịch cũng đã ra mắt chuỗi 8 video giáo dục có sự tham gia của các chuyên gia từ Google và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhằm làm sáng tỏ bảy loại gian lận phổ biến nhất với những lời khuyên thiết thực.

“Nhân Ngày An ninh mạng Việt Nam, chúng tôi mong muốn chia sẻ những bước tiến đáng kể trong việc quan hệ hợp tác giúp đảm bảo không gian kỹ thuật số an toàn cho mọi người. Mối quan hệ hợp tác toàn diện với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Bộ Công an đã chứng minh rõ ràng rằng cách tiếp cận lấy xã hội làm trọng tâm có thể mang lại những kết quả tích cực trong việc trang bị cho người dùng kiến thức và công cụ thiết yếu. Nỗ lực chung này không chỉ dừng lại ở giải pháp công nghệ; mà còn là về việc xây dựng niềm tin và đảm bảo rằng mọi công dân Việt Nam đều có đủ kiến thức để có thể tự tin phát triển một cách an toàn trong bối cảnh kinh tế kỹ thuật số sôi động, mở đường cho một tương lai kỹ thuật số kiên cường hơn”, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ.

Link tải cẩm nang trực tuyến: Cẩm nang Chung tay phòng, chống lừa đảo Online.pdf

Chuỗi video giáo dục: https://www.youtube.com/shorts/tFOWHy5e9ZE