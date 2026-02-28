Hà Tĩnh: Triển khai ứng dụng i-HaTinh, thúc đẩy xây dựng chính quyền số

Việc triển khai ứng dụng phản ánh hiện trường i-HaTinh là bước đi thiết thực trong xây dựng chính quyền số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Tĩnh xác định hệ thống phản ánh hiện trường là giải pháp quan trọng để huy động người dân tham gia giám sát, phản hồi, qua đó nâng cao chất lượng quản trị và cải cách hành chính.

Ứng dụng i-HaTinh được xây dựng trên cơ sở tham khảo mô hình “Phản ánh hiện trường” của Huế - địa phương đi đầu trong điều hành đô thị thông minh. Với giao diện thân thiện, người dân có thể gửi phản ánh về giao thông, môi trường, trật tự đô thị, thủ tục hành chính… kèm hình ảnh, video; theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá mức độ hài lòng. Hệ thống bảo đảm chuyển phản ánh đúng thẩm quyền, công khai tiến độ xử lý; dữ liệu được bảo mật và lưu trữ tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).

Theo báo cáo, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực cơ bản sẵn sàng. Hệ thống được đặt tại Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh; đã hoàn tất thủ tục bảo mật, đăng ký trên App Store, Google Play và thiết lập tổng đài 19009038. Đội ngũ vận hành gồm 18 cán bộ, trong đó có 8 cán bộ công nghệ thông tin phụ trách quản trị hệ thống. Dự kiến phần mềm hoàn thiện các điều kiện trước ngày 10/3 và ra mắt trong tháng 3/2026.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát hạ tầng, nhân lực, phương án thí điểm. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng, vận hành hệ thống và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Hà Tĩnh trong quá trình cài đặt, vận hành.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, triển khai ứng dụng phản ánh hiện trường là bước đi thiết thực để xây dựng chính quyền số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Các sở, ngành, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, cử cán bộ đầu mối, xử lý phản ánh đúng thời hạn và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh chủ trì xây dựng lộ trình, hoàn thiện hạ tầng, nhân lực, hành lang pháp lý và bảo đảm an toàn thông tin; phối hợp với phía Huế tổ chức công bố thử nghiệm phần mềm vào ngày 16/3/2026. Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an toàn thông tin; Sở Tư pháp rà soát quy chế tạm thời quản lý, vận hành hệ thống trước khi trình UBND tỉnh.

Việc đưa i-HaTinh vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo thêm kênh tương tác nhanh chóng, minh bạch giữa chính quyền và người dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ tốt hơn cộng đồng.