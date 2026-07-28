Chuyển động số
Hạ tầng thông minh

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Digital Twin sẽ thay đổi cách quy hoạch đô thị Việt Nam

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:14 | 28/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Xây dựng bản sao số (Digital Twin) cho đô thị, phát triển hạ tầng số của không gian tầm thấp, từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ... là những định hướng được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế "Không gian phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Theo Bộ trưởng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành nền tảng kiến tạo các không gian phát triển mới, thay thế dần các động lực tăng trưởng truyền thống.
Tập trung xây dựng hạ tầng số cho đô thị Quy hoạch sông Hồng: Cơ hội trăm năm của Hà Nội Hà Nội triển khai kế hoạch thu phí khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: baochinhphu.vn)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Digital Twin trở thành nền tảng quy hoạch thế hệ mới

Phát biểu tại Hội thảo quốc tế "Không gian phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Định hướng chiến lược và lựa chọn chính sách" ngày 28/7, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng sau gần 40 năm đổi mới, các động lực tăng trưởng truyền thống của Việt Nam đang dần tiệm cận giới hạn. Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần đóng vai trò kiến tạo những không gian phát triển hoàn toàn mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng đề cập là việc phát triển Digital Twin (bản sao số) cho các đô thị và hạ tầng quốc gia.

Theo Bộ trưởng, đối với không gian ngầm, thách thức không chỉ là khai thác tài nguyên dưới lòng đất mà còn là quản trị đồng bộ giữa hạ tầng mặt đất và không gian ngầm. Để giải quyết bài toán này, cần xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, địa chính 3D kết hợp với các mô hình bản sao số nhằm mô phỏng toàn bộ hệ thống hạ tầng trong môi trường số.

Digital Twin cho phép các cơ quan quản lý quan sát, phân tích và mô phỏng hoạt động của đô thị theo thời gian thực, từ đó tối ưu hóa quy hoạch, dự báo xung đột hạ tầng và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đây cũng là công nghệ đang được nhiều quốc gia ứng dụng trong phát triển đô thị thông minh và quản lý hạ tầng số.

Theo Bộ trưởng, khoa học và công nghệ không chỉ giúp số hóa hiện trạng mà còn tạo nền tảng để quy hoạch đi trước một bước, giảm thiểu rủi ro trong phát triển hạ tầng và khai thác hiệu quả các nguồn lực mới.

AI, UAV và công nghệ vũ trụ mở rộng không gian tăng trưởng

Không chỉ dừng ở không gian ngầm, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng Việt Nam cần chủ động khai thác các không gian tầm thấp và không gian vũ trụ - những lĩnh vực đang hình thành các ngành công nghiệp mới trên thế giới.

Đối với không gian tầm thấp, sự phát triển của thiết bị bay không người lái (UAV), logistics thông minh, giám sát hạ tầng, nông nghiệp chính xác và dịch vụ số đòi hỏi phải xây dựng đồng bộ hạ tầng số, bản đồ số vùng bay, hành lang ưu tiên và hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật để quản lý theo mức độ rủi ro.

Theo Bộ trưởng, đây sẽ là nền tảng để Việt Nam phát triển các dịch vụ mới dựa trên UAV, đồng thời bảo đảm an toàn trong khai thác không phận tầm thấp.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Digital Twin sẽ thay đổi cách quy hoạch đô thị Việt Nam
Hội thảo quốc tế "Không gian phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Định hướng chiến lược và lựa chọn chính sách".

Ở lĩnh vực vũ trụ, Việt Nam cần từng bước phát triển hệ sinh thái công nghệ gồm vệ tinh, trạm mặt đất, công nghệ viễn thám và các nền tảng phân tích dữ liệu không gian. Dữ liệu vệ tinh kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây sẽ hỗ trợ giám sát tài nguyên, cảnh báo thiên tai, quy hoạch đô thị, phát triển nông nghiệp thông minh và quản lý môi trường.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức quản lý khoa học và công nghệ, chuyển từ mô hình quản lý hành chính sang quản trị dựa trên tiêu chuẩn, quy chuẩn và đánh giá rủi ro. Đồng thời, cần mở rộng cơ chế sandbox để thử nghiệm các công nghệ mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và rút ngắn quá trình thương mại hóa công nghệ.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần phát huy vai trò "khách hàng đầu tiên" thông qua cơ chế đặt hàng nghiên cứu, mua sắm công và hỗ trợ thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, việc mở rộng các không gian phát triển không chỉ là mở rộng dư địa tăng trưởng kinh tế mà còn là mở rộng không gian thể chế cho đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chủ đạo của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Digital Twin hạ tầng quốc gia Quy hoạch đô thị Đô thị thông minh động lực tăng trưởng

Bài liên quan

Hà Nội triển khai kế hoạch thu phí khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp

Hà Nội triển khai kế hoạch thu phí khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải đi đầu phát triển kinh tế dựa trên tri thức và dữ liệu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải đi đầu phát triển kinh tế dựa trên tri thức và dữ liệu

Quy hoạch sông Hồng: Cơ hội trăm năm của Hà Nội

Quy hoạch sông Hồng: Cơ hội trăm năm của Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

TP.HCM ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện vi phạm quảng cáo trong lĩnh vực y tế

TP.HCM ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện vi phạm quảng cáo trong lĩnh vực y tế

Y tế số
Thành phố Hồ Chí Minh vừa nghiệm thu hệ thống phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện quảng cáo vi phạm trong lĩnh vực y tế trên môi trường Internet. Hệ thống giúp tự động thu thập, phân tích, sàng lọc thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý rút ngắn thời gian kiểm tra, xử lý các quảng cáo có dấu hiệu sai phạm, góp phần tăng hiệu quả quản lý nhà nước.
OpenAI chi 20 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI đầu tiên, nâng quy mô đầu tư hạ tầng lên 750 tỷ USD

OpenAI chi 20 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI đầu tiên, nâng quy mô đầu tư hạ tầng lên 750 tỷ USD

Hạ tầng thông minh
OpenAI vừa công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ USD để triển khai Project Camellia - trung tâm dữ liệu AI đầu tiên do công ty trực tiếp thiết kế và phát triển tại bang Georgia (Mỹ). Đồng thời, doanh nghiệp cũng nâng dự báo tổng chi tiêu cho năng lực tính toán lên khoảng 750 tỷ USD đến năm 2030, cho thấy cuộc đua xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang bước sang giai đoạn mới.
Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia

Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia

Hạ tầng thông minh
Chiều 21/7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ tổng kết Chương trình phối hợp về hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025, đồng thời ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước chuyển trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ mà còn mở ra định hướng mới nhằm tăng tốc phát triển các công nghệ chiến lược, xây dựng hạ tầng số và bảo đảm an ninh cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Hà Nội triển khai kế hoạch thu phí khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp

Hà Nội triển khai kế hoạch thu phí khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp

Hạ tầng thông minh
Việc ban hành kế hoạch triển khai cơ chế thu từ khai thác không gian ngầm và không gian tầm thấp không chỉ tạo nguồn lực tài chính mà còn đặt nền móng cho mô hình quản trị hạ tầng đa tầng, phục vụ phát triển đô thị thông minh theo Luật Thủ đô.
Đấu giá băng tần 900 MHz: Cơ hội tăng tốc hạ tầng số và mở rộng vùng phủ 4G, 5G

Đấu giá băng tần 900 MHz: Cơ hội tăng tốc hạ tầng số và mở rộng vùng phủ 4G, 5G

Viễn thông - Internet
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố phương án đấu giá quyền sử dụng băng tần 900-915 MHz và 945-960 MHz, mở đường cho việc phân bổ một trong những dải tần có giá trị chiến lược đối với mạng di động. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng phủ sóng 4G, 5G và tạo thêm dư địa cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa vừa
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
35°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
34°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
24°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
25°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
28°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17816 18090 18671
CAD 18125 18400 19014
CHF 31470 31850 32500
CNY 0 3850 3943
EUR 29308 29528 30606
GBP 34220 34611 35545
HKD 0 3227 3429
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14888 15473
SGD 19826 20108 20684
THB 698 761 814
USD (1,2) 26068 0 0
USD (5,10,20) 26109 0 0
USD (50,100) 26137 26147 26512
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,140 26,140 26,520
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
EUR 29,429 29,453 30,858
JPY 156.44 156.72 166.18
GBP 34,368 34,461 35,658
AUD 18,017 18,082 18,764
CAD 18,305 18,364 19,039
CHF 31,758 31,857 32,794
SGD 19,949 20,011 20,792
CNY - 3,816 3,961
HKD 3,290 3,300 3,438
KRW 16.61 17.32 18.84
THB 746.29 755.51 809.03
NZD 14,864 15,002 15,445
SEK - 2,661 2,755
DKK - 3,937 4,075
NOK - 2,676 2,771
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,019.21 - 6,794.39
TWD 733.68 - 888.71
SAR - 6,894.3 7,260.88
KWD - 83,206 88,522
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,135 26,515
EUR 29,394 29,512 30,703
GBP 34,381 34,519 35,547
HKD 3,289 3,302 3,419
CHF 31,623 31,750 32,665
JPY 156.73 157.36 165.26
AUD 18,056 18,129 18,725
SGD 20,034 20,114 20,703
THB 762 765 801
CAD 18,316 18,390 18,966
NZD 14,953 15,496
KRW 17.14 19
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26510
AUD 18057 18157 19080
CAD 18297 18397 19409
CHF 31749 31779 33369
CNY 3831.5 3856.5 3991.9
CZK 0 1190 0
DKK 0 4000 0
EUR 29495 29525 31250
GBP 34498 34548 36306
HKD 0 3355 0
JPY 157.27 157.77 168.29
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 14990 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 19999 20129 20856
THB 0 727 0
TWD 0 805 0
SJC 9999 13750000 13750000 14150000
SBJ 12500000 12500000 14150000
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,159 26,209 26,530
USD20 26,109 26,209 26,536
USD1 26,059 26,209 26,571
AUD 18,057 18,157 19,264
EUR 29,286 29,386 31,045
CAD 18,248 18,348 19,654
SGD 20,067 20,217 20,781
JPY 157.75 159.25 164.8
GBP 34,399 34,549 35,770
XAU 13,748,000 0 14,152,000
CNY 0 3,740 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/07/2026 16:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Thăng hạng giải đấu cùng chế độ bóng đá AI và Vision AI Companion của Samsung TV

Thăng hạng giải đấu cùng chế độ bóng đá AI và Vision AI Companion của Samsung TV

LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới

LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới

Motorola triển khai bản cập nhật beta Android 17 cho Moto Edge 60 Pro

Motorola triển khai bản cập nhật beta Android 17 cho Moto Edge 60 Pro

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Hà Nội ứng dụng GPS và camera AI để số hóa quản lý chất thải xây dựng

Hà Nội ứng dụng GPS và camera AI để số hóa quản lý chất thải xây dựng

Chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu 2026 chạm 6,37 nghìn tỷ USD nhờ AI

Chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu 2026 chạm 6,37 nghìn tỷ USD nhờ AI

Bài học 5G và hướng đi đơn giản hóa cho mạng 6G tương lai

Bài học 5G và hướng đi đơn giản hóa cho mạng 6G tương lai

Claude Opus 5: mô hình AI mới, lập trình vượt trội, giá không đổi

Claude Opus 5: mô hình AI mới, lập trình vượt trội, giá không đổi

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

'Đám mây tích lửa' trong cháy rừng ở Pháp và Tây Ban Nha

Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

Giải mã 1.000 hệ gene người Việt, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền

Giải mã 1.000 hệ gene người Việt, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng AI

Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng AI

Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

Duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT, tăng cường công nghệ chống gian lận

Duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT, tăng cường công nghệ chống gian lận

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Hải quan Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nvidia đầu tư 1 tỷ USD vào Naver, đẩy nhanh dự án nhà máy AI

Nvidia đầu tư 1 tỷ USD vào Naver, đẩy nhanh dự án nhà máy AI

Chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu 2026 chạm 6,37 nghìn tỷ USD nhờ AI

Chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu 2026 chạm 6,37 nghìn tỷ USD nhờ AI

Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Nvidia đầu tư 1 tỷ USD vào Naver, đẩy nhanh dự án nhà máy AI

Nvidia đầu tư 1 tỷ USD vào Naver, đẩy nhanh dự án nhà máy AI

Chây ì công bố thông tin, hai doanh nghiệp lĩnh phạt từ Ủy ban Chứng khoán

Chây ì công bố thông tin, hai doanh nghiệp lĩnh phạt từ Ủy ban Chứng khoán

SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam đến năm 2029

SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam đến năm 2029

Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Mẹo chăm sóc ô tô giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa

Mẹo chăm sóc ô tô giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa

BYD Qin Max sắp ra mắt: Sedan cỡ D, sạc pin 9 phút đạt 97%

BYD Qin Max sắp ra mắt: Sedan cỡ D, sạc pin 9 phút đạt 97%

BMW triệu hồi hơn 318.000 xe tại Mỹ do nguy cơ cháy bộ đề

BMW triệu hồi hơn 318.000 xe tại Mỹ do nguy cơ cháy bộ đề

MINI Aceman ra mắt thị trường xe Việt Nam, giá từ 2,419 tỷ đồng

MINI Aceman ra mắt thị trường xe Việt Nam, giá từ 2,419 tỷ đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game