Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải đi đầu phát triển kinh tế dựa trên tri thức và dữ liệu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: hanoimoi.vn)

Chiều 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên trong năm 2026; đồng thời triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, GRDP của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Giải ngân đầu tư công đạt hơn 63 nghìn tỷ đồng, tăng trên 112% so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; giải quyết 39/51 điểm ùn tắc giao thông và đứng đầu cả nước về tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế, nguồn lực cũng như các cơ chế đặc thù Trung ương đã dành cho Thủ đô. Hà Nội xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11% trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và không điều chỉnh theo hướng thấp hơn.

Khoa học công nghệ và dữ liệu là động lực phát triển mới

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những kết quả Hà Nội đạt được trong bối cảnh phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là những chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, cải cách hành chính và tổ chức lại không gian phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy nhìn thẳng vào những hạn chế như tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra, các nguồn lực lớn của Thủ đô chưa được chuyển hóa đầy đủ thành động lực phát triển, hiệu quả lan tỏa của đầu tư công còn hạn chế, khu vực kinh tế tư nhân chưa phát huy hết tiềm năng và các động lực tăng trưởng mới chưa đủ sức tạo chuyển biến về cấu trúc nền kinh tế.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy mạnh hơn vai trò của doanh nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch và tiêu dùng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, dữ liệu và sáng tạo, đồng thời mạnh dạn nghiên cứu, thí điểm các cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp công nghệ cao của Thủ đô nhằm tạo ra những động lực phát triển mới.

Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm chuyển dịch mô hình tăng trưởng của Hà Nội từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng tăng trưởng trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: hanoimoi.vn)

Phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng Thủ đô hiện đại trên nền tảng đổi mới sáng tạo

Một trong những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh là yêu cầu Hà Nội phải tiến hành tổng rà soát thực chất về các nguồn lực phát triển.

Theo đó, thành phố cần đánh giá đầy đủ hiện trạng đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu và khoa học, công nghệ; xác định rõ nguồn lực nào đang phát huy hiệu quả, nguồn lực nào còn sử dụng chưa hiệu quả hoặc đang bị "đóng băng" để có giải pháp khai thác kịp thời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu những nhiệm vụ có thể tạo kết quả ngay trong năm 2026 phải được triển khai quyết liệt; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực và nhân lực cho các mục tiêu tăng trưởng của năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, Hà Nội cần tập trung giải phóng các nguồn lực đang bị ách tắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm như đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, hệ thống chống ngập, xử lý nước thải, chất thải rắn, nhà ở và các công trình kết nối vùng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc phát triển nhanh phải gắn với bảo đảm chất lượng tăng trưởng, không đánh đổi môi trường, chất lượng sống của người dân, an sinh xã hội và kỷ cương trong quản lý. Cần tập trung giải quyết những vấn đề thiết yếu của người dân như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, xử lý nước thải, rác thải, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, trường học và bệnh viện, tạo chuyển biến rõ nét để người dân cảm nhận được hiệu quả của quá trình phát triển.

Đối với lĩnh vực giáo dục, thành phố cần chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027, chủ động rà soát nhu cầu trường lớp, giáo viên và cơ sở vật chất, từng bước xây dựng trường học số, nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần tăng cường liên kết vùng, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong Vùng Thủ đô nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo sức lan tỏa cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn; hiện đại hơn nhưng vẫn giữ gìn chiều sâu văn hóa và bản sắc của Thủ đô; giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng thời, Thủ đô phải tiên phong tạo ra những mô hình mới, cách làm mới và động lực phát triển mới có sức lan tỏa, đóng góp vào quá trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.