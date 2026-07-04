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TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng số hóa tài liệu lưu trữ

Hậu Thạch

Hậu Thạch

16:04 | 04/07/2026
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Hơn 600 triệu trang tài liệu lưu trữ hình thành trong suốt nửa thế kỷ sẽ được TP. Hồ Chí Minh số hóa trong giai đoạn 2026-2035. Đây là một trong những đề án số hóa lưu trữ có quy mô lớn nhất cả nước, góp phần bảo tồn nguồn tài liệu lịch sử, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số và phát triển đô thị thông minh.
Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng số hóa tài liệu lưu trữ. (Ảnh minh họa)

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4001/QĐ-UBND phê duyệt Đề án số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố. Đề án áp dụng đối với khối tài liệu được hình thành từ năm 1975 đến ngày 30/6/2025, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.669 tỷ đồng.

Tạo "tài sản số" từ kho lưu trữ hơn nửa thế kỷ

Sau khi hợp nhất TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, khối lượng tài liệu lưu trữ mà thành phố quản lý tăng lên khoảng 410.000 mét giá tài liệu. Phần lớn vẫn được lưu giữ dưới dạng giấy và đang chịu tác động của thời gian, điều kiện bảo quản cũng như quá trình khai thác, sử dụng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc số hóa khối tài liệu này không chỉ giúp bảo vệ những hồ sơ có giá trị lịch sử, pháp lý mà còn chuyển đổi nguồn tài nguyên lưu trữ truyền thống thành dữ liệu số có thể khai thác, chia sẻ và sử dụng hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước.

Theo Đề án, thành phố sẽ số hóa 75.261 mét giá tài liệu, tương đương khoảng 602 triệu trang. Trong đó có gần 19.000 mét giá tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã và đang được chuyển giao về Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố, cùng hơn 54.000 mét giá tài liệu hiện được bảo quản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ quản trị số

Không chỉ dừng ở việc chuyển đổi tài liệu giấy sang định dạng điện tử, Đề án hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ số thống nhất trên phạm vi toàn thành phố, chuẩn hóa quy trình số hóa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu lâu dài.

Sau khi hoàn thành, dữ liệu lưu trữ sẽ được tích hợp vào các nền tảng dữ liệu dùng chung của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời kết nối với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử của Phông Lưu trữ Nhà nước. Đây sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, tra cứu nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công trên môi trường số.

Đề án cũng đáp ứng yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP, đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Triển khai trong 10 năm với tổng kinh phí hơn 2.600 tỷ đồng

Đề án được triển khai trong giai đoạn 2026–2035, chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 2026–2030 sẽ số hóa khoảng 434,8 triệu trang tài liệu của 159 cơ quan, tổ chức với kinh phí dự kiến hơn 1.925 tỷ đồng. Giai đoạn 2031–2035 tiếp tục thực hiện số hóa khoảng 168,2 triệu trang của 181 cơ quan, tổ chức với kinh phí khoảng 744 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố cùng các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng số hóa.

Với quy mô hơn 600 triệu trang tài liệu, Đề án không chỉ giải quyết bài toán bảo quản và khai thác kho lưu trữ khổng lồ của thành phố mà còn góp phần hình thành hạ tầng dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, điều hành, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế số trong giai đoạn tới.

số hóa tài liệu lưu trữ kho dữ liệu số Chuyển đổi số Chính quyền số TP. Hồ Chí Minh

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 ▲40K 15,030 ▲40K
Trang sức 99.99 14,340 ▲40K 15,040 ▲40K
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
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Ngân hàng TCB
AUD 17714 17987 18563
CAD 17986 18261 18878
CHF 32079 32461 33102
CNY 0 3836 3930
EUR 29433 29654 30740
GBP 34300 34691 35629
HKD 0 3221 3424
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14698 15294
SGD 19814 20096 20672
THB 707 771 825
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26463
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,083 26,083 26,463
USD(1-2-5) 25,040 - -
USD(10-20) 25,040 - -
EUR 29,630 29,654 31,066
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CHF 32,423 32,524 33,481
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CNY - 3,806 3,951
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