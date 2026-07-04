TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng số hóa tài liệu lưu trữ. (Ảnh minh họa)

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4001/QĐ-UBND phê duyệt Đề án số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố. Đề án áp dụng đối với khối tài liệu được hình thành từ năm 1975 đến ngày 30/6/2025, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.669 tỷ đồng.

Tạo "tài sản số" từ kho lưu trữ hơn nửa thế kỷ

Sau khi hợp nhất TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, khối lượng tài liệu lưu trữ mà thành phố quản lý tăng lên khoảng 410.000 mét giá tài liệu. Phần lớn vẫn được lưu giữ dưới dạng giấy và đang chịu tác động của thời gian, điều kiện bảo quản cũng như quá trình khai thác, sử dụng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc số hóa khối tài liệu này không chỉ giúp bảo vệ những hồ sơ có giá trị lịch sử, pháp lý mà còn chuyển đổi nguồn tài nguyên lưu trữ truyền thống thành dữ liệu số có thể khai thác, chia sẻ và sử dụng hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước.

Theo Đề án, thành phố sẽ số hóa 75.261 mét giá tài liệu, tương đương khoảng 602 triệu trang. Trong đó có gần 19.000 mét giá tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã và đang được chuyển giao về Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố, cùng hơn 54.000 mét giá tài liệu hiện được bảo quản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Chuẩn hóa dữ liệu, phục vụ quản trị số

Không chỉ dừng ở việc chuyển đổi tài liệu giấy sang định dạng điện tử, Đề án hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ số thống nhất trên phạm vi toàn thành phố, chuẩn hóa quy trình số hóa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu lâu dài.

Sau khi hoàn thành, dữ liệu lưu trữ sẽ được tích hợp vào các nền tảng dữ liệu dùng chung của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời kết nối với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử của Phông Lưu trữ Nhà nước. Đây sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, tra cứu nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công trên môi trường số.

Đề án cũng đáp ứng yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP, đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Triển khai trong 10 năm với tổng kinh phí hơn 2.600 tỷ đồng

Đề án được triển khai trong giai đoạn 2026–2035, chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 2026–2030 sẽ số hóa khoảng 434,8 triệu trang tài liệu của 159 cơ quan, tổ chức với kinh phí dự kiến hơn 1.925 tỷ đồng. Giai đoạn 2031–2035 tiếp tục thực hiện số hóa khoảng 168,2 triệu trang của 181 cơ quan, tổ chức với kinh phí khoảng 744 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố cùng các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng số hóa.

Với quy mô hơn 600 triệu trang tài liệu, Đề án không chỉ giải quyết bài toán bảo quản và khai thác kho lưu trữ khổng lồ của thành phố mà còn góp phần hình thành hạ tầng dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, điều hành, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế số trong giai đoạn tới.