Cựu lãnh đạo Apple đặt cược Thâm Quyến sẽ tạo ra Apple mới. Ảnh: Getty.

Vì sao Thâm Quyến được kỳ vọng tạo ra “Apple tiếp theo”?

Trong nhiều thập kỷ, Thung lũng Silicon được xem là biểu tượng của đổi mới công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, Will Wang, CEO của startup kính thông minh Even Realities và là cựu giám đốc điều hành Apple, cho rằng trung tâm của cuộc cách mạng phần cứng tiêu dùng tiếp theo có thể nằm ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

“Nếu muốn xây dựng tương lai xoay quanh điện tử tiêu dùng, nếu thực sự muốn tạo ra một Apple tiếp theo, chúng ta cần ở trung tâm của ngành phần cứng và đó chính là Thâm Quyến”, Wang chia sẻ với CNBC.

Theo nhà sáng lập Even Realities, lợi thế lớn nhất của thành phố này không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn ở hệ sinh thái kỹ thuật được tích lũy trong nhiều năm. Thâm Quyến hiện tập trung số lượng lớn kỹ sư cơ khí, điện tử, quang học và các nhà cung ứng linh kiện, những yếu tố quyết định tốc độ phát triển sản phẩm phần cứng.

Khác với phần mềm, nơi một nhóm nhỏ có thể xây dựng sản phẩm và mở rộng nhanh, thiết bị điện tử tiêu dùng đòi hỏi quá trình thiết kế, thử nghiệm, sản xuất thử và tối ưu dây chuyền phức tạp hơn. Đây chính là khoảng cách mà Wang cho rằng Thâm Quyến đang tạo ra với nhiều trung tâm công nghệ khác.

Will Wang từng làm việc tại Apple trong giai đoạn 2016 đến 2018, tham gia vào quá trình phát triển và sản xuất hàng loạt Apple Watch cũng như iPhone. Kinh nghiệm từ một trong những chuỗi cung ứng phần cứng phức tạp nhất thế giới khiến ông lựa chọn Trung Quốc làm nơi xây dựng startup mới.

Theo Wang, Thung lũng Silicon hiện đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh của nhân tài và dòng vốn sang trí tuệ nhân tạo, phần mềm, nơi có khả năng tăng trưởng nhanh và biên lợi nhuận cao hơn.

“Thung lũng Silicon dường như không còn trọng dụng những người làm phần cứng nữa”, ông nhận xét.

Chu kỳ phát triển dài, yêu cầu vốn lớn và rủi ro chuỗi cung ứng khiến nhiều nhà đầu tư công nghệ Mỹ thận trọng hơn với các startup thiết bị tiêu dùng. Trong khi đó, tại Trung Quốc, mạng lưới sản xuất sẵn có giúp các công ty phần cứng rút ngắn thời gian đưa ý tưởng thành sản phẩm thương mại.

Will Wang, người sáng lập kiêm CEO của Even Realities Technology, cho biết các công ty khởi nghiệp sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng sẽ có cơ hội trở thành Apple tiếp theo cao hơn ở Thâm Quyến so với ở Thung lũng Silicon.

Cuộc đua kính thông minh AI bắt đầu nóng lên

Even Realities được thành lập năm 2023 tại Thâm Quyến và đang tham gia vào thị trường kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực được nhiều công ty công nghệ xem là nền tảng điện toán cá nhân tiếp theo sau điện thoại thông minh.

Công ty vừa huy động được 150 triệu USD với mức định giá khoảng 1 tỷ USD. Các nhà đầu tư tham gia bao gồm Meituan và Tencent, đưa Even Realities trở thành một trong những kỳ lân công nghệ mới nhất của Trung Quốc.

Sản phẩm chủ lực của công ty là kính thông minh Even G2, ra mắt cuối năm ngoái cùng với nhẫn điều khiển Even R1. Không giống dòng kính Ray-Ban thông minh của Meta có camera tích hợp, Even G2 không tập trung vào khả năng quay chụp.

Thiết bị sử dụng màn hình hiển thị trên tròng kính để cung cấp các tính năng như thông báo, điều hướng và dịch thuật trực tiếp. Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào việc biến kính thành một giao diện thông tin luôn sẵn sàng thay vì một thiết bị ghi hình.

Thị trường kính thông minh đang trở thành một trong những hướng đi mới của ngành công nghệ khi smartphone bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm. Các công ty kỳ vọng AI có thể thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị cá nhân thông qua giọng nói, hình ảnh và dữ liệu theo thời gian thực.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh không chỉ đến từ Mỹ. Ngoài Even Realities, Trung Quốc còn có những cái tên như Rokid và RayNeo đang phát triển thiết bị đeo thông minh dựa trên thế mạnh sản xuất trong nước.

Lợi thế phần cứng của Trung Quốc trước kỷ nguyên AI

Thâm Quyến hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Huawei, Tencent, DJI và BYD. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này tạo ra mạng lưới nhân sự và nhà cung cấp phục vụ nhiều lĩnh vực, từ điện thoại, xe điện, máy bay không người lái đến robot.

Tencent mất mốc vốn hóa 510 tỷ USD khi tăng tốc đầu tư AI Cổ phiếu Tencent giảm phiên thứ năm liên tiếp, vốn hóa xuống dưới 510 tỷ USD khi tập đoàn tăng gấp đôi chi tiêu cho ...

Trong bối cảnh Mỹ vẫn giữ vai trò dẫn đầu về phần mềm và các mô hình AI lớn, Trung Quốc đang tìm cách tận dụng lợi thế sản xuất để cạnh tranh ở lớp thiết bị đầu cuối, nơi AI tiếp xúc trực tiếp với người dùng.

Theo Wang, các nhà đầu tư Trung Quốc phản ứng nhanh hơn với xu hướng này vì họ ở gần chuỗi cung ứng và hiểu rõ tốc độ phát triển sản phẩm phần cứng. Tuy nhiên, ông cho biết Even Realities vẫn có kế hoạch mở rộng mạng lưới gọi vốn quốc tế trong tương lai.

Mỹ cũng tiếp tục là thị trường quan trọng với startup này khi hơn một nửa người dùng Even Realities hiện đến từ Mỹ.

Câu chuyện của Even Realities cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu không chỉ nằm ở việc ai sở hữu mô hình AI mạnh nhất. Trong kỷ nguyên AI hiện diện trong mọi thiết bị, khả năng biến công nghệ thành sản phẩm dễ sử dụng, sản xuất hàng loạt và tiếp cận hàng triệu người dùng có thể trở thành lợi thế quyết định.