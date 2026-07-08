Kinh tế số
Thương mại điện tử

Trường Đại học Ngoại thương đón đầu xu hướng với ngành Thương mại điện tử

Phan Quỳnh

Phan Quỳnh

11:34 | 08/07/2026
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Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) chính thức mở ngành Thương mại điện tử (mã ngành 7340122), hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng kết hợp giữa kinh doanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.
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PGS.TS Nguyễn Hồng Quân - Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử, Chủ trì Chương trình SBI tại buổi học trải nghiệm dành cho học sinh lớp 12 (Ảnh: FTU)
PGS.TS Nguyễn Hồng Quân - Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử, Chủ trì Chương trình SBI tại buổi học trải nghiệm dành cho học sinh lớp 12 (Ảnh: FTU).

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây cùng các nền tảng số đang làm thay đổi phương thức vận hành của doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Điều này kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về đội ngũ nhân lực có khả năng ứng dụng công nghệ trong quản trị, kinh doanh và thương mại điện tử.

Trước xu hướng đó, Trường Đại học Ngoại thương triển khai ngành đào tạo Thương mại điện tử với chương trình cử nhân Thương mại số thông minh và Đổi mới kinh doanh (Smart Digital Commerce and Business Innovation - SBI) theo định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Đây là chương trình được xây dựng trên nền tảng hơn 20 năm đào tạo và nghiên cứu về thương mại điện tử của nhà trường, kế thừa kinh nghiệm từ Bộ môn Thương mại điện tử thuộc Khoa Quản trị kinh doanh. Chương trình có thời lượng 131 tín chỉ trong 4 năm, giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh, hướng tới chuẩn đào tạo tiệm cận các chương trình quốc tế.

Điểm nổi bật của chương trình là tích hợp kiến thức quản trị kinh doanh với các công nghệ số đang được ứng dụng rộng rãi trong doanh nghiệp. Bên cạnh nền tảng về quản trị và thương mại quốc tế, sinh viên được tiếp cận nhiều học phần chuyên sâu như AI trong thương mại điện tử, chiến lược chuyển đổi số, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công nghệ dữ liệu lớn, marketing số, quản trị thương hiệu số, phân tích dữ liệu kinh doanh, quản trị website và cửa hàng trực tuyến.

Theo nhà trường, chương trình chú trọng phương pháp đào tạo gắn với thực tiễn. Sinh viên được học thông qua các dự án thực tế, tham gia mô hình đồng giảng dạy giữa giảng viên và chuyên gia doanh nghiệp, đồng thời thực hiện học kỳ dự án hoặc đề án tốt nghiệp tại doanh nghiệp nhằm giải quyết các bài toán kinh doanh trong môi trường số.

Mô hình đào tạo này được kỳ vọng giúp người học hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, quản trị hoạt động kinh doanh số và khả năng thích ứng với môi trường làm việc liên ngành.

Bên cạnh chương trình đào tạo, sinh viên còn có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi học thuật và hợp tác quốc tế thông qua mạng lưới đối tác của FTU tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Sĩ. Đây là điều kiện để người học tiếp cận môi trường học tập đa văn hóa, mở rộng kỹ năng hội nhập quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Thương mại điện tử có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trong các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn đa quốc gia, sàn thương mại điện tử hoặc các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh số. Một số vị trí tiêu biểu gồm chuyên viên phân tích kinh doanh số, chuyên viên nghiên cứu thị trường số, quản trị marketing số, quản trị thương hiệu số, quản lý kênh bán hàng trực tuyến, quản trị website và phát triển thương mại điện tử.

Việc Trường Đại học Ngoại thương mở ngành Thương mại điện tử được đánh giá là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Chương trình không chỉ hướng tới đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn trang bị năng lực ứng dụng công nghệ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thương mại Điện tử Đại học Ngoại thương Kinh tế số Chuyển đổi số nguồn nhân lực số

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Hà Giang

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Thứ hai, 13/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▼50K 13,600 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▼50K 13,550 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼50K 14,300 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼50K 14,250 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼50K 14,230 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 14,900 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,090 ▼50K 14,790 ▼50K
Trang sức 99.99 14,100 ▼50K 14,800 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,465 ▲1318K 14,952 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,465 ▲1318K 14,953 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,462 ▼5K 1,492 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,462 ▼5K 1,493 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,437 ▼5K 1,472 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,743 ▼495K 145,743 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 ▼675K 110,561 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,456 ▼640K 100,256 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,151 ▼605K 89,951 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,176 ▼592K 85,976 ▼292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,739 ▼508K 61,539 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
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Cập nhật: 08/07/2026 13:45
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Cập nhật: 08/07/2026 13:45

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