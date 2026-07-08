Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Dữ liệu từ Agoda cũng cho thấy, đối với khách du lịch châu Á, trải nghiệm đang dần trở thành yếu tố quan trọng của chuyến đi bên cạnh điểm đến, trong đó công viên giải trí là hạng mục nổi bật trong nửa đầu năm 2026.

Các hoạt động được liệt kê theo từng thị trường không phải là bảng xếp hạng chung cho toàn khu vực châu Á. Hoạt động được liệt kê này là hoạt động được đặt nhiều nhất trên nền tảng Agoda trong giai đoạn từ ngày 01/01 đến ngày 15/06/2026.

Công viên giải trí Disneyland Hồng Kông, Tokyo Disney Resort và Lotte World là ba công viên giải trí chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách tại từng quốc gia. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ và bền vững của loại hình công viên giải trí trong khu vực. Cùng với sự gia tăng của số lượng khách du lịch trong khu vực châu Á, công viên giải trí không còn là một hoạt động bổ sung trong chuyến đi, mà đang dần trở thành ưu tiên trong hành trình khám phá của nhiều du khách.

Không dừng lại ở các công viên giải trí, sự phong phú của các hoạt động hút khách tại những điểm đến hàng đầu châu Á đang phản ánh rõ nét làn sóng du lịch trải nghiệm. Tại Việt Nam, Sun World Fansipan Legend ở Sa Pa là hoạt động dẫn đầu về lượng đặt chỗ trên Agoda. Nổi tiếng với hành trình cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương, điểm đến nằm tách biệt khỏi các đô thị lớn này cho thấy thị hiếu ngày càng tăng của du khách đối với những trải nghiệm hướng về tự nhiên, nơi họ sẵn sàng tạm rời xa nhịp sống đô thị quen thuộc để tìm đến khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ.

Tại hai thị trường Malaysia và Indonesia, các điểm tham quan về đại dương và thế giới hoang dã cũng chiếm ưu thế về lượng đặt vé tham quan. Cụ thể, Thủy cung Aquaria KLCC là cái tên hút khách nhất Malaysia, và Thủy cung và khu bảo tồn Jakarta Aquarium Safari giữ vị trí quán quân tại Indonesia. Đáng chú ý, Thủy cung và khu bảo tồn Jakarta Aquarium Safari tuy là điểm tham quan còn khá mới nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những trải nghiệm được tìm kiếm nhiều nhất tại Indonesia. Cùng với công viên giải trí, sự xuất hiện của loại hình tham quan này cho thấy các trải nghiệm giải trí quy mô lớn, phù hợp với gia đình đang trở thành một loại hình tiêu biểu của du lịch trải nghiệm khu vực châu Á trong năm nay.

Tại Thái Lan, Trò chơi Đu quay trên cao Skyflyers (Skyflyers Giant Swing) ở Bangkok là hoạt động được đặt nhiều nhất. Đây là trải nghiệm đu quay ngoài trời đưa người chơi lên độ cao 135 mét, nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh đường chân trời thành phố, góp phần đưa Bangkok trở thành một trong những thị trường phát triển du lịch năng động nhất châu Á.

Tại Đài Loan, Tour Đài Bắc với Phố núi Cửu Phần (Jiufen) và Công viên Địa chất Dã Liễu (Yehliu) dẫn đầu lượng đặt vé tham quan, cho thấy các tour tham quan trong ngày được thiết kế chỉn chu vẫn là một trong những cách phổ biến để du khách cảm nhận trọn vẹn bản sắc của một điểm đến.

Chia sẻ về danh sách này, ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda, cho biết “Dữ liệu của Agoda cho thấy, du khách tại châu Á đang có xu hướng thiết kế chuyến du lịch xoay quanh trải nghiệm, từ vui chơi tại các công viên giải trí, khám phá tham quan đô thị cho đến các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên. Tại Việt Nam, việc Sun World Fansipan Legend dẫn đầu lượng đặt chỗ trên Agoda trong giai đoạn này đã phản ánh rõ nét sức hút của du lịch vùng cao nói chung, cũng như nét đẹp cảnh sắc và văn hóa đặc trưng của Sa Pa nói riêng. Thay vì chỉ quan tâm lựa chọn nơi lưu trú phù hợp, du khách đang ưu tiên hướng đến những trải nghiệm đáng nhớ cho chuyến du lịch của mình hơn. Hiểu nhu cầu đó, Agoda mang đến giải pháp tối ưu khi tích hợp cả dịch vụ đặt phòng lẫn các hoạt động vui chơi ngay trong cùng một quy trình. Chỉ với một lượt thao tác, người dùng có thể dễ dàng lên lịch trình và đặt trước mọi trải nghiệm mà không phải xếp hàng chờ đợi, từ đó thong thả tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và bản sắc của từng điểm đến”.