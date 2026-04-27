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Giáo dục số

Kính thông minh đe dọa công bằng thi cử

Thuỳ Linh

Thuỳ Linh

15:59 | 27/04/2026
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Kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo đang bị lợi dụng để gian lận trong thi cử. Thiết bị có thể quét đề và hiển thị đáp án ngay trên tròng kính, đặt ra thách thức lớn với ngành giáo dục.
Kính thông minh - sản phẩm công nghệ đột phá tiếp theo Kính thông minh - sản phẩm công nghệ đột phá tiếp theo
Meta và Oakley ra mắt kính thông minh thể thao với camera 3K và pin 8 giờ Meta và Oakley ra mắt kính thông minh thể thao với camera 3K và pin 8 giờ
Kính thông minh Meta Ray-Ban Display, giá 799 đô la có gì đặc biệt? Kính thông minh Meta Ray-Ban Display, giá 799 đô la có gì đặc biệt?

Kính thông minh không còn chỉ gây lo ngại về quyền riêng tư. Một xu hướng mới xuất hiện khi thiết bị này bị dùng để gian lận trong thi cử, với khả năng hỗ trợ theo thời gian thực mà khó bị phát hiện.

Trí tuệ nhân tạo càng khiến kính thông minh trở nên đáng ngại hơn
Trí tuệ nhân tạo càng khiến kính thông minh trở nên đáng ngại hơn

Theo một báo cáo của Rest of World, nhiều mẫu kính thông minh có thể quét nội dung đề thi rồi trả lời ngay trên tròng kính. Người dùng chỉ cần nhìn vào đề, hệ thống sẽ xử lý và đưa ra đáp án tức thì. Một số sinh viên thậm chí thuê thiết bị với giá khoảng 6 USD mỗi ngày để sử dụng trong kỳ thi, thay vì chỉ phục vụ định vị hay dịch thuật như mục đích ban đầu.

Cơ chế khó phát hiện

Kính thông minh hoạt động nhờ kết hợp phần cứng và phần mềm. Thiết bị tích hợp camera, micro và trợ lý có khả năng phân tích hình ảnh theo thời gian thực. Khi người dùng nhìn vào câu hỏi, hệ thống nhận diện nội dung và trả lời ngay mà không cần thao tác bên ngoài.

Điểm đáng lo nằm ở hình thức. Kính có thiết kế giống kính thông thường nên giám thị khó phát hiện. So với điện thoại hay tài liệu giấy, cách gian lận này kín đáo hơn và gần như không để lại dấu vết trực tiếp.

Thách thức với ngành giáo dục

Sự xuất hiện của kính thông minh đặt ra bài toán mới cho công tác tổ chức thi. Các phương pháp phát hiện gian lận hiện nay khó theo kịp khi thiết bị hoạt động liên tục và khó nhận diện.

Một số nơi đã tính đến biện pháp mạnh như tạm thời vô hiệu hóa các công cụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong kỳ thi. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ mang tính tình thế khi công nghệ ngày càng thu nhỏ và khó kiểm soát.

Vấn đề không dừng ở hành vi gian lận cá nhân. Khi công nghệ hỗ trợ trở nên liền mạch, ranh giới giữa hỗ trợ học tập và gian lận bị xóa nhòa. Nếu không có quy định rõ ràng và công cụ kiểm soát phù hợp, tính công bằng của các kỳ thi có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

kính thông minh gian lận thi cử công nghệ giáo dục Trí tuệ nhân tạo thiết bị đeo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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SJC Giá mua Giá bán
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