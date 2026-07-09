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Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

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06:45 | 09/07/2026
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Nhận định chứng khoán 9/7, VN-Index hướng kháng cự 1.860 điểm khi thanh khoản còn thấp, dòng tiền chọn lọc quanh ngân hàng, chứng khoán và mùa báo cáo quý II.
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Tín hiệu kỹ thuật và vùng giá cần theo dõi

Sau khi tăng 5,45 điểm lên 1.853,70 điểm trong phiên 8/7, VN-Index bước vào phiên 9/7 với quán tính hồi phục nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp. Chỉ số duy trì trên đường trung bình động 20 phiên và giữ khoảng cách với vùng hỗ trợ chiến lược 1.800 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại 1.860-1.865 điểm.

Diễn biến hai phiên gần nhất cho thấy lực cầu chủ động thường xuất hiện trong phiên chiều và kéo chỉ số hồi phục từ vùng giá thấp. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện đồng nghĩa động lực đi lên cần thêm thời gian xác nhận trước khi hình thành xu hướng tăng đồng thuận trên diện rộng.

Trên đồ thị ngày, VN-Index hình thành mẫu hình nến Hammer và vẫn nằm trên đường Middle của dải Bollinger Bands, phản ánh nỗ lực giữ vùng hỗ trợ ngắn hạn. Dù vậy, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục suy yếu và MACD thu hẹp khoảng cách với đường tín hiệu, cho thấy triển vọng ngắn hạn chưa cải thiện rõ.

Bảng điện thị trường chứng khoán hôm nay 8/7 với VN-Index tăng điểm
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index phiên 8/7

Nếu MACD giảm xuống dưới ngưỡng 0 trong các phiên tới, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng. Ngược lại, việc chỉ số giữ vững vùng 1.830-1.835 điểm và chinh phục lại đường trung bình động 50 phiên quanh 1.860-1.865 điểm sẽ củng cố cho kịch bản hồi phục tiếp diễn.

Ở thị trường phái sinh, hợp đồng VN30F gần nhất giữ quanh vùng 2.000 điểm với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Mốc tâm lý 2.000 điểm, đồng thời là vùng cản của đường EMA10, có thể khiến thị trường phái sinh chịu áp lực rung lắc và giằng co trong phiên 9/7. [Cần cập nhật giá đóng cửa hợp đồng VN30F kỳ hạn gần nhất phiên 8/7 từ bảng giá MBS hoặc SSI].

Vùng mục tiêu ngắn hạn được một số nhóm phân tích như YSVN đề cập là 1.885-1.890 điểm, tương ứng kháng cự kế tiếp nếu dòng tiền mở rộng. Nhà đầu tư có thể theo dõi phản ứng giá tại vùng 1.860 điểm để đánh giá sức mạnh của nhịp hồi phục.

Nhóm ngành dẫn dắt và yếu tố tác động phiên 9/7

Nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ khi mặt bằng lãi suất liên ngân hàng qua đêm lùi về vùng 3-4% và Ngân hàng Nhà nước chuyển hướng nới lỏng. Diễn biến chi trả cổ tức tiền mặt của MBB với ngày đăng ký cuối cùng 10/7 có thể tác động tới giao dịch nhóm dẫn dắt trong vài phiên tới.

Nhóm chứng khoán được kỳ vọng hưởng lợi từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II và câu chuyện nâng hạng thị trường dự kiến từ tháng 9/2026. Dòng tiền có thể luân chuyển trở lại nhóm môi giới nếu các doanh nghiệp đầu ngành công bố lợi nhuận khả quan, sau khi dư nợ cho vay ký quỹ toàn ngành lập mức cao mới.

Nhóm dầu khí bám sát diễn biến giá dầu thế giới. Giá Brent quanh 74 USD/thùng và WTI quanh 70 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz, tạo lực đỡ cho BSR, PLX, PVS và PVD. Chiều ngược lại, giá dầu tăng cũng làm gia tăng áp lực lạm phát, yếu tố cần theo dõi với các nhóm hưởng lợi từ chi phí đầu vào thấp.

Ở nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt nhất thị trường, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế rõ rệt.
Ở nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt nhất thị trường, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế rõ rệt.

Nhóm công nghệ có thể tiếp tục biến động khi FPT chịu áp lực chốt lời ngắn hạn và cổ phiếu công nghệ toàn cầu điều chỉnh. Dù vậy, câu chuyện chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số vẫn là nền tảng trung hạn giúp nhóm thu hút dòng tiền chọn lọc. Nhà đầu tư trung hạn có thể quan sát vùng định giá của cổ phiếu đầu ngành sau nhịp điều chỉnh.

Nhóm bán lẻ và bất động sản giao dịch phân hóa. Mặt bằng định giá nhiều cổ phiếu bán lẻ đã lùi về vùng hấp dẫn hơn so với trung bình lịch sử, mở ra cơ hội tích lũy trung hạn khi mùa báo cáo lợi nhuận tới gần. Với bất động sản, lực cầu tập trung ở các mã vốn hóa vừa và lớn có câu chuyện riêng.

Yếu tố cần theo dõi là giao dịch khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng gần 584 tỷ đồng trong phiên 8/7 và đồng USD giữ ở vùng cao, tạo áp lực lên dòng vốn gián tiếp. Bên cạnh đó, phiên điều trần liên quan tới chính sách thuế của Mỹ và diễn biến chứng khoán toàn cầu có thể ảnh hưởng tới tâm lý giao dịch trong nước.

Nhìn chung, VN-Index nhiều khả năng giữ trạng thái tích lũy trong biên độ hẹp quanh vùng 1.850-1.865 điểm ở phiên 9/7, với kịch bản cơ sở là giằng co và phân hóa theo nhóm ngành. Dòng tiền dự kiến vận động chọn lọc quanh câu chuyện kết quả kinh doanh quý II, chờ tín hiệu xác nhận rõ hơn về thanh khoản trước khi mở rộng sang diện rộng.

chứng khoán ngày mai Nhận định chứng khoán 9/7 nhận định chứng khoán VN-Index 9/7 kháng cự 1.860 điểm kháng cự mùa báo cáo quý II Cổ phiếu ngân hàng

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Thứ hai, 13/07/2026 21:00
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Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,550 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 148,200
Hà Nội - PNJ 145,200 148,200
Đà Nẵng - PNJ 145,200 148,200
Miền Tây - PNJ 145,200 148,200
Tây Nguyên - PNJ 145,200 148,200
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 148,200
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,550 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,550 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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Cập nhật: 09/07/2026 08:00

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Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Lazada gia nhập chương trình đối tác tiếp thị liên kết của Meta

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

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Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

Wacom mở bán MovinkPad Pro 14, giá 24,9 triệu đồng

Công nghệ số

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Điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ

Điều tra việc sử dụng ngày càng nhiều mô hình AI Trung Quốc trong các công ty Mỹ

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

Galaxy Unpacked 22/7/2026, Samsung hé lộ AI thấu hiểu người dùng

Cựu lãnh đạo Apple đặt cược Thâm Quyến sẽ tạo ra Apple mới

Cựu lãnh đạo Apple đặt cược Thâm Quyến sẽ tạo ra Apple mới

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Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời

Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Lần đầu nghe được âm thanh sóng plasma giữa sao Thổ và Enceladus

Lần đầu nghe được âm thanh sóng plasma giữa sao Thổ và Enceladus

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Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

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Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Liên doanh Malaysia đề xuất trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội

Liên doanh Malaysia đề xuất trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội

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Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Nghị quyết 57 sau 18 tháng đưa doanh nghiệp số vào vai trung tâm đổi mới

Nghị quyết 57 sau 18 tháng đưa doanh nghiệp số vào vai trung tâm đổi mới

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Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

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VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày