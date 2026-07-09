Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

Tín hiệu kỹ thuật và vùng giá cần theo dõi

Sau khi tăng 5,45 điểm lên 1.853,70 điểm trong phiên 8/7, VN-Index bước vào phiên 9/7 với quán tính hồi phục nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp. Chỉ số duy trì trên đường trung bình động 20 phiên và giữ khoảng cách với vùng hỗ trợ chiến lược 1.800 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại 1.860-1.865 điểm.

Diễn biến hai phiên gần nhất cho thấy lực cầu chủ động thường xuất hiện trong phiên chiều và kéo chỉ số hồi phục từ vùng giá thấp. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện đồng nghĩa động lực đi lên cần thêm thời gian xác nhận trước khi hình thành xu hướng tăng đồng thuận trên diện rộng.

Trên đồ thị ngày, VN-Index hình thành mẫu hình nến Hammer và vẫn nằm trên đường Middle của dải Bollinger Bands, phản ánh nỗ lực giữ vùng hỗ trợ ngắn hạn. Dù vậy, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục suy yếu và MACD thu hẹp khoảng cách với đường tín hiệu, cho thấy triển vọng ngắn hạn chưa cải thiện rõ.

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index phiên 8/7

Nếu MACD giảm xuống dưới ngưỡng 0 trong các phiên tới, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng. Ngược lại, việc chỉ số giữ vững vùng 1.830-1.835 điểm và chinh phục lại đường trung bình động 50 phiên quanh 1.860-1.865 điểm sẽ củng cố cho kịch bản hồi phục tiếp diễn.

Ở thị trường phái sinh, hợp đồng VN30F gần nhất giữ quanh vùng 2.000 điểm với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Mốc tâm lý 2.000 điểm, đồng thời là vùng cản của đường EMA10, có thể khiến thị trường phái sinh chịu áp lực rung lắc và giằng co trong phiên 9/7. [Cần cập nhật giá đóng cửa hợp đồng VN30F kỳ hạn gần nhất phiên 8/7 từ bảng giá MBS hoặc SSI].

Vùng mục tiêu ngắn hạn được một số nhóm phân tích như YSVN đề cập là 1.885-1.890 điểm, tương ứng kháng cự kế tiếp nếu dòng tiền mở rộng. Nhà đầu tư có thể theo dõi phản ứng giá tại vùng 1.860 điểm để đánh giá sức mạnh của nhịp hồi phục.

Nhóm ngành dẫn dắt và yếu tố tác động phiên 9/7

Nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ khi mặt bằng lãi suất liên ngân hàng qua đêm lùi về vùng 3-4% và Ngân hàng Nhà nước chuyển hướng nới lỏng. Diễn biến chi trả cổ tức tiền mặt của MBB với ngày đăng ký cuối cùng 10/7 có thể tác động tới giao dịch nhóm dẫn dắt trong vài phiên tới.

Nhóm chứng khoán được kỳ vọng hưởng lợi từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II và câu chuyện nâng hạng thị trường dự kiến từ tháng 9/2026. Dòng tiền có thể luân chuyển trở lại nhóm môi giới nếu các doanh nghiệp đầu ngành công bố lợi nhuận khả quan, sau khi dư nợ cho vay ký quỹ toàn ngành lập mức cao mới.

Nhóm dầu khí bám sát diễn biến giá dầu thế giới. Giá Brent quanh 74 USD/thùng và WTI quanh 70 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz, tạo lực đỡ cho BSR, PLX, PVS và PVD. Chiều ngược lại, giá dầu tăng cũng làm gia tăng áp lực lạm phát, yếu tố cần theo dõi với các nhóm hưởng lợi từ chi phí đầu vào thấp.

Ở nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt nhất thị trường, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế rõ rệt.

Nhóm công nghệ có thể tiếp tục biến động khi FPT chịu áp lực chốt lời ngắn hạn và cổ phiếu công nghệ toàn cầu điều chỉnh. Dù vậy, câu chuyện chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số vẫn là nền tảng trung hạn giúp nhóm thu hút dòng tiền chọn lọc. Nhà đầu tư trung hạn có thể quan sát vùng định giá của cổ phiếu đầu ngành sau nhịp điều chỉnh.

Nhóm bán lẻ và bất động sản giao dịch phân hóa. Mặt bằng định giá nhiều cổ phiếu bán lẻ đã lùi về vùng hấp dẫn hơn so với trung bình lịch sử, mở ra cơ hội tích lũy trung hạn khi mùa báo cáo lợi nhuận tới gần. Với bất động sản, lực cầu tập trung ở các mã vốn hóa vừa và lớn có câu chuyện riêng.

Yếu tố cần theo dõi là giao dịch khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng gần 584 tỷ đồng trong phiên 8/7 và đồng USD giữ ở vùng cao, tạo áp lực lên dòng vốn gián tiếp. Bên cạnh đó, phiên điều trần liên quan tới chính sách thuế của Mỹ và diễn biến chứng khoán toàn cầu có thể ảnh hưởng tới tâm lý giao dịch trong nước.

Nhìn chung, VN-Index nhiều khả năng giữ trạng thái tích lũy trong biên độ hẹp quanh vùng 1.850-1.865 điểm ở phiên 9/7, với kịch bản cơ sở là giằng co và phân hóa theo nhóm ngành. Dòng tiền dự kiến vận động chọn lọc quanh câu chuyện kết quả kinh doanh quý II, chờ tín hiệu xác nhận rõ hơn về thanh khoản trước khi mở rộng sang diện rộng.