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Nhận định chứng khoán 7/7: VN-Index kiểm tra lực cầu bắt đáy

Đình Tưởng

Đình Tưởng

06:15 | 07/07/2026
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Sau phiên lao dốc mất mốc 1.850 điểm, thị trường bước vào ngày 7/7 với phép thử cho lực cầu bắt đáy, trong khi phiên điều trần Mục 301 của Mỹ thu hút sự chú ý.
Nhận định chứng khoán 2/7: VN-Index hướng đỉnh mới ngắn hạn Nhận định chứng khoán 2/7: VN-Index hướng đỉnh mới ngắn hạn
Nhận định chứng khoán 3/7: VN-Index giằng co thận trọng quanh vùng hỗ trợ SMA50 Nhận định chứng khoán 3/7: VN-Index giằng co thận trọng quanh vùng hỗ trợ SMA50
Nhận định chứng khoán tuần 6 - 10/7 dòng tiền phân hóa chờ kết quả quý 2 Nhận định chứng khoán tuần 6 - 10/7 dòng tiền phân hóa chờ kết quả quý 2

Vùng hỗ trợ và các kịch bản kỹ thuật cho phiên 7/7

Phiên giảm mạnh ngày 6/7 đưa VN-Index lùi xuống dưới cận dưới của vùng 1.850–1.880 điểm, khu vực được Công ty Chứng khoán Vietcombank xác định là vùng kiểm tra cung cầu trong tuần. Việc đánh mất mốc 1.850 điểm kèm thanh khoản tăng mạnh trở thành phép thử quan trọng cho lực cầu bắt đáy trong các phiên tới.

Kịch bản được giới phân tích nêu ra khá rõ ràng. Nếu chỉ số sớm lấy lại vùng hỗ trợ vừa đánh mất và dòng tiền lan tỏa trở lại, nhịp điều chỉnh có thể chỉ là bước tạo nền trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Ngược lại, nếu áp lực bán của khối ngoại kéo dài cùng độ rộng tiêu cực, thị trường có thể giằng co trong biên độ 1.800–1.880 điểm.

Dưới góc độ kỹ thuật, chỉ báo ADX của VN-Index tiếp tục giảm và duy trì dưới mức 20, cho thấy xu hướng ngắn hạn rất yếu. Diễn biến giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen nhiều khả năng vẫn chiếm ưu thế, khiến biên độ dao động của chỉ số bị thu hẹp.

Với HNX-Index, việc chỉ số xuất hiện mẫu hình nến lớn giảm điểm và tiến về gần đáy cũ tháng 6, tương đương vùng 284–290 điểm, phản ánh triển vọng ngắn hạn kém tích cực hơn. Nhà đầu tư trên sàn Hà Nội cần theo dõi sát vùng đáy cũ để đánh giá khả năng cân bằng.

Từ góc độ thanh khoản, rất nhiều cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất hôm nay đã giảm giá cực mạnh.
Rất nhiều cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất phiên 6/7 đã giảm giá cực mạnh.

Dù vậy, kịch bản trung hạn chưa bị đánh giá tiêu cực. Công ty Chứng khoán Tiên Phong cho rằng VN-Index vẫn duy trì cấu trúc tăng ở cả ngắn hạn và trung dài hạn. Trong kịch bản cơ sở, chỉ số có thể hướng đến vùng 1.895 điểm, và nếu dòng tiền lan tỏa rộng hơn, mục tiêu 1.930 điểm được tính đến.

Công ty Chứng khoán VPBank bảo lưu mục tiêu ngắn hạn quanh vùng đỉnh lịch sử 1.900–1.920 điểm, trong khi Công ty Chứng khoán Thiên Việt kỳ vọng dòng tiền luân phiên giữa các nhóm trụ giúp chỉ số hướng về 1.900 điểm. Ở góc nhìn thận trọng hơn, Chứng khoán VIX cho rằng vùng quanh 1.900 điểm là kháng cự mạnh và nhà đầu tư nên giữ sự thận trọng trong 2–3 tuần tới.

Nhóm ngành đáng chú ý và các chất xúc tác từ vĩ mô

Dòng tiền được dự báo tiếp tục phân hóa mạnh. Công ty Chứng khoán Phú Hưng nhận định dòng tiền vận động theo kiểu chữ K, tập trung vào ngân hàng và chứng khoán, trong khi rút khỏi bất động sản, dầu khí và thực phẩm đồ uống. Vị thế mua mới vì thế chỉ phù hợp với giao dịch ngắn hạn, ưu tiên các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ thay vì mua đuổi.

Công ty Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chốt lời ngắn hạn với những mã đã đạt mục tiêu, đồng thời theo dõi các cổ phiếu tích lũy chặt ở vùng giá thấp có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II tích cực. Chứng khoán Shinhan Việt Nam gợi ý tập trung vào cổ phiếu có nền giá đi ngang nhưng duy trì tăng trưởng lợi nhuận.

Với riêng nhóm chứng khoán, thống kê của VNDirect cho thấy định giá vẫn ở mức hấp dẫn khi hệ số P/B bình quân ngành khoảng 1,75 lần, thấp hơn trung bình 5 năm. Đây là nhóm nhạy với thanh khoản, nên diễn biến dòng tiền các phiên tới sẽ quyết định biên độ hồi phục của cổ phiếu VIX, SSI, SHS và MBS.

Biểu đồ chứng khoán phiên 6/7
Biểu đồ chứng khoán phiên 6/7

Nhóm công nghệ tiếp tục là điểm tựa tâm lý cho thị trường. Phần mềm và dịch vụ giữ sắc xanh trong phiên 6/7, còn FPT được khối ngoại mua ròng ngược dòng thị trường. Cuộc đua chuẩn bị nhân lực trí tuệ nhân tạo giữa Vingroup, FPT và Viettel đang mở ra kỳ vọng dài hạn cho nhóm cổ phiếu công nghệ và chuyển đổi số.

Về mặt sự kiện, ngày 7/7 Việt Nam bước vào phiên điều trần theo Mục 301 của Mỹ cùng 60 đối tác thương mại, diễn biến được theo dõi sát do liên quan trực tiếp đến thị trường xuất khẩu lớn nhất. Nhóm cổ phiếu logistics, cảng biển và bán lẻ có độ nhạy cao với kết quả đàm phán thương mại, nên nhà đầu tư cần lưu ý các biến động bất ngờ.

Nhóm bán lẻ và logistics là tâm điểm cần theo dõi trong phiên 7/7 do gắn chặt với chính sách thương mại. Kết quả phiên điều trần có thể tác động trực tiếp tới doanh nghiệp xuất khẩu, cảng biển và vận tải. Ở chiều tích cực, định giá nhóm bán lẻ hiện tương đối hấp dẫn so với trung bình lịch sử sau nhịp điều chỉnh kéo dài, mở ra cơ hội cho dòng tiền trung hạn.

Yếu tố chuyển đổi số tiếp tục là chủ đề dài hạn nâng đỡ định giá. Sàn giao dịch carbon trong nước vừa khai trương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cuối tháng 6, mở thêm dư địa cho nhóm doanh nghiệp năng lượng tái tạo và công nghệ môi trường. Cùng với tiến trình nâng hạng thị trường, các câu chuyện số hóa được kỳ vọng giữ chân dòng vốn dài hạn.

Ở nhóm ngân hàng, mùa chi trả cổ tức đang là điểm tựa cho tâm lý khi một ngân hàng lớn dự kiến chi hơn 8.000 tỷ đồng tiền mặt trong tuần. Công ty Chứng khoán VFS cho rằng sau nhịp điều chỉnh mạnh trên diện rộng, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II sẽ là yếu tố giúp gia tăng kỳ vọng cho nhà đầu tư và kích hoạt dòng tiền quay lại.

Trên bình diện quốc tế, thị trường chờ biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, biên bản chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu và cuộc họp của OPEC. Các số liệu về lạm phát Trung Quốc và cán cân thương mại Mỹ cũng tác động tới tâm lý của dòng vốn ngoại trên thị trường Việt Nam.

Về chiến lược giao dịch, giới phân tích nghiêng về hướng phòng thủ trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế sử dụng đòn bẩy, giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý và chỉ giải ngân từng phần tại các vùng hỗ trợ mạnh. Việc chờ tín hiệu dòng tiền lan tỏa trở lại sẽ an toàn hơn so với mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật.

Tổng hợp lại, phiên 7/7 mang tính bản lề khi thị trường xác định lại vùng cân bằng sau cú giảm mạnh. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II được kỳ vọng là chất xúc tác chính giúp dòng tiền quay lại, song sự phân hóa nhiều khả năng vẫn chi phối. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, tránh mua đuổi và chờ tín hiệu cân bằng rõ ràng của VN-Index trước khi giải ngân.

Nhận định chứng khoán 7/7 nhận định chứng khoán lực cầu bắt đáy dòng tiền phân hóa kết quả kinh doanh quý II vùng hỗ trợ 1.800 điểm VN-Index

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,500 ▼60K 13,700 ▼60K
Nguyên Liệu 99.9 13,450 ▼60K 13,650 ▼60K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 ▼160K 14,400 ▼160K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 ▼160K 14,350 ▼160K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 ▼160K 14,330 ▼160K
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 15,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 15,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 15,000
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 14,890
Trang sức 99.99 14,200 14,900
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,475 ▲1327K 15,052 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,475 ▲1327K 15,053 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,474 ▼5K 1,504 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,474 ▼5K 1,505 ▲1354K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,449 ▼10K 1,484 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,931 ▼990K 146,931 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,961 ▼750K 111,461 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,572 ▼680K 101,072 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,183 ▼610K 90,683 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,176 ▼583K 86,676 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,539 ▼417K 62,039 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
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AUD 17732 18005 18580
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CHF 31995 32377 33022
CNY 0 3830 3922
EUR 29447 29667 30744
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HKD 0 3222 3424
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KRW 0 16 18
NZD 0 14678 15265
SGD 19809 20091 20667
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USD (1,2) 26033 0 0
USD (5,10,20) 26074 0 0
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Cập nhật: 07/07/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 26,102 26,102 26,462
USD(1-2-5) 25,058 - -
USD(10-20) 25,058 - -
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CAD 18,166 18,224 18,877
CHF 32,256 32,356 33,274
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CNY - 3,797 3,939
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THB 752.91 762.21 815.12
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