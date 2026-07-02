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Nhận định chứng khoán 2/7: VN-Index hướng đỉnh mới ngắn hạn

Đình Tưởng

Đình Tưởng

14:24 | 02/07/2026
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Chứng khoán ngày 2/7 có thể giằng co quanh 1.870 điểm, VN-Index hướng vùng 1.880-1.890 điểm nếu dòng tiền lan sang ngân hàng, chứng khoán và công nghệ.
Nhận định chứng khoán tuần 29/6-3/7: Chờ lợi nhuận quý II, kỳ vọng sàn carbon Nhận định chứng khoán tuần 29/6-3/7: Chờ lợi nhuận quý II, kỳ vọng sàn carbon
Nhận định chứng khoán 30/6: VN-Index thử thách vùng hỗ trợ 1.850 Nhận định chứng khoán 30/6: VN-Index thử thách vùng hỗ trợ 1.850
Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm

Sau phiên tăng 7,2 điểm mở màn quý III, thị trường chứng khoán bước vào ngày 2/7 với trạng thái kỹ thuật chưa xấu đi nhưng cũng chưa thực sự thuyết phục. VN-Index đang giữ vùng hỗ trợ quanh đường trung bình 50 phiên và đóng cửa bằng mẫu nến rút chân, tín hiệu cho thấy lực cầu vẫn xuất hiện ở vùng giá thấp.

Theo quan sát của các công ty chứng khoán, phần lớn mức tăng phiên 1/7 vẫn phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng và thanh khoản chưa xác nhận xu hướng tăng bền vững. Yếu tố cần theo dõi trong phiên 2/7 là liệu dòng tiền sau giai đoạn chốt danh mục cuối quý có được duy trì hay không.

Ở kịch bản tích cực, nếu thanh khoản khớp lệnh cải thiện thực chất và dòng tiền lan sang ngân hàng, chứng khoán, thép, bán lẻ, xây dựng cùng nhóm vốn hóa trung bình, VN-Index có thể hướng lên vùng kháng cự 1.880-1.890 điểm. Vượt qua vùng này sẽ mở ra khả năng kiểm định khu vực 1.900-1.920 điểm, nơi từng là vùng đỉnh lịch sử của thị trường.

Ở kịch bản thận trọng, nếu bộ đôi VIC và VHM hạ nhiệt trong khi dòng tiền không lan tỏa, chỉ số có thể quay lại kiểm định vùng 1.850-1.860 điểm. Việc đánh mất đường trung bình 50 phiên sẽ làm suy yếu nhịp hồi ngắn hạn và gia tăng khả năng VN-Index lùi về vùng 1.825-1.835 điểm quanh đường trung bình 20 phiên.

Nhận định chứng khoán 2/7: VN-Index hướng đỉnh mới ngắn hạn

Nhóm ngân hàng chứng khoán thu hút dòng tiền

Công ty chứng khoán Vietcombank cho biết VN-Index kết phiên với mẫu nến rút chân và lấy lại mốc 1.860 điểm nhờ lực cầu duy trì ổn định, trong khi chỉ báo dòng tiền CMF trên đồ thị ngày đang hướng lên. Diễn biến này phản ánh dòng tiền có dấu hiệu cải thiện sau nhịp điều chỉnh cuối quý II.

Công ty chứng khoán Tiên Phong nhận định xu hướng trung và dài hạn của thị trường vẫn tích cực khi VN-Index duy trì trên các đường trung bình động quan trọng và hệ thống MA giữ cấu trúc của một xu hướng tăng. Theo đơn vị này, nếu lực cầu tiếp tục được duy trì trong các phiên tới, chỉ số có khả năng sớm quay lại quỹ đạo tăng trưởng chính.

Nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu duy trì xu hướng tăng và thu hút dòng tiền, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và chứng khoán. Trong phiên 1/7, các mã BID, CTG, TCB, VPB, MBB, HDB, cùng SSI, HCM và VCI đã đồng loạt tăng giá, cho thấy dòng tiền đang trở lại nhóm dẫn dắt truyền thống của thị trường.

Việc giải ngân mới được khuyến nghị ưu tiên các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ, tập trung vào cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý, thanh khoản cải thiện và sức mạnh giá tốt hơn mặt bằng chung. Nhà đầu tư được lưu ý tránh mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự nhưng độ rộng chưa xác nhận.

Ngoài hai nhóm dẫn dắt, dòng tiền cũng được kỳ vọng luân chuyển sang bán lẻ và bất động sản. Ở nhóm bán lẻ, MWG và MSN đang nhận quan điểm tích cực từ giới phân tích nhờ triển vọng lợi nhuận quý II. Với bất động sản, sự phân hóa giữa nhóm trụ họ Vingroup và các mã vừa và nhỏ nhiều khả năng còn tiếp diễn, đòi hỏi nhà đầu tư chọn lọc kỹ theo câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp.

Cổ phiếu công nghệ chờ mùa kết quả kinh doanh

Diễn biến VN-Index phiên 1/7 với cổ phiếu công nghệ và năng lượng dẫn dắt
Diễn biến VN-Index phiên 1/7 với cổ phiếu công nghệ và năng lượng dẫn dắt

Nhóm công nghệ và viễn thông là điểm tựa cho góc nhìn chuyển đổi số của thị trường trong quý III. Sau phiên bứt phá của FPT, CMG, ELC ở mảng công nghệ và VGI, FOX ở mảng viễn thông, dòng tiền được kỳ vọng tiếp tục tìm đến các doanh nghiệp gắn với hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây trước mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II.

Mùa công bố lợi nhuận quý II được xem là phép thử quan trọng, quyết định liệu VN-Index có đủ động lực chinh phục vùng đỉnh mới hay tiếp tục tích lũy. Kết quả của nhóm ngân hàng, công nghệ và bán lẻ sẽ là chỉ dấu để dòng tiền lựa chọn nhóm dẫn dắt cho nửa cuối năm, trong bối cảnh nhà đầu tư săn đón cổ phiếu có nền tảng lợi nhuận tăng trưởng rõ ràng.

Ở góc độ vĩ mô, Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội kỳ vọng quý III/2026 sẽ được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP quý II, kế hoạch điều hành kinh tế cuối năm, lạm phát hạ nhiệt, tín dụng trung và dài hạn cải thiện cùng triển vọng nâng hạng thị trường. Những yếu tố này tạo nền tảng để chất lượng dòng tiền cải thiện dần trong các phiên tới.

Bên cạnh nhóm công nghệ, chủ đề đầu tư công và hạ tầng tiếp tục được giới phân tích quan tâm cho nửa cuối năm. Các nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng và viễn thông hạ tầng được đánh giá có câu chuyện cơ bản rõ ràng nhờ chu kỳ mở rộng đầu tư công, với một số đại diện như HPG, HT1 và CTR nằm trong danh sách theo dõi của nhà đầu tư trung hạn.

Diễn biến của khối ngoại là biến số quan trọng cho phiên 2/7 và các phiên kế tiếp. Sau khi bán ròng mạnh trong quý II, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại hơn 354 tỷ đồng trong phiên đầu quý III. Nếu xu hướng này được duy trì cùng câu chuyện nâng hạng thị trường theo tiến trình của các tổ chức quốc tế, dòng vốn ngoại có thể trở thành lực đỡ cho chỉ số trong nửa cuối năm.

Nhóm năng lượng và dầu khí sau phiên bứt phá ngày 1/7 cũng cần được theo dõi sát. Đà tăng mạnh của BSR, PVS, PVD và PLX phản ánh kỳ vọng vào giá dầu và các dự án khai thác mới, song mức tăng nóng trong một phiên cũng tiềm ẩn áp lực chốt lời ngắn hạn ngay ở phiên kế tiếp, khiến nhóm này dễ biến động hơn mặt bằng chung.

Tổng hòa các yếu tố, phiên 2/7 nhiều khả năng tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 1.860-1.890 điểm. Kịch bản tích cực hay thận trọng sẽ phụ thuộc vào mức độ lan tỏa của dòng tiền và diễn biến của nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM sau phiên điều chỉnh. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và quan sát tín hiệu thanh khoản trước khi ra quyết định.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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