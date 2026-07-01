Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng miếng SJC giảm, thế giới lùi về vùng 3.978 USD/ounce

Giá vàng trong nước sáng 1/7 đồng loạt giảm

Thị trường vàng trong nước sáng 1/7 tiếp tục xu hướng giảm đã kéo dài từ cuối tháng 6. Ghi nhận lúc 11 giờ, mặt bằng vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn tiếp tục lùi thêm một nhịp, bám sát đà đi xuống của giá vàng thế giới.

Bảng giá Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật sáng 1/7 cho thấy vàng miếng SJC tại tất cả khu vực gồm Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và Miền Trung cùng đứng ở 143,4 triệu đồng một lượng mua vào và 146,4 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch mua bán giữ ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) khu vực Hồ Chí Minh, vàng miếng SJC 999.9 đứng ở 143,4 triệu đồng một lượng mua vào và 146,4 triệu đồng một lượng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 cùng các dòng Kim Bảo 999.9, Phúc Lộc Tài 999.9 và PNJ Phượng Hoàng chia chung mặt bằng 143 triệu đồng một lượng mua vào và 146 triệu đồng một lượng bán ra. Riêng vàng nữ trang 999.9 thấp hơn, đứng ở 140 triệu đồng một lượng mua vào và 144 triệu đồng một lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 1/7/2026 tại SJC, PNJ, BTMC đồng loạt giảm

Bảng giá Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý lúc 10 giờ 55 phút cho thấy vàng miếng SJC niêm yết 143 triệu đồng một lượng mua vào và 146,4 triệu đồng một lượng bán ra. Vòng tròn nhẫn Phú Quý 999.9 và sản phẩm Phú Quý 1 lượng 999.9 cùng đứng ở 143 triệu đồng một lượng mua vào và 146 triệu đồng một lượng bán ra, còn dòng Phú Quý 1 lượng 99.9 thấp hơn một nhịp, quanh 142,9 triệu đồng một lượng mua vào và 145,9 triệu đồng một lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng SJC đứng ở 142,5 triệu đồng một lượng mua vào và 146,4 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng miếng VRTL cùng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9, thuộc dòng Vàng Rồng Thăng Long, chốt ở 142,5 triệu đồng một lượng mua vào và 146 triệu đồng một lượng bán ra. Riêng trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 thấp hơn, quanh 141 triệu đồng một lượng mua vào và 145 triệu đồng một lượng bán ra.

Bảng giá Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 10 giờ 49 phút ghi nhận mức giảm 60.000 đồng mỗi chỉ, tương đương 600.000 đồng mỗi lượng, áp dụng cho phần lớn sản phẩm. Vàng miếng SJC do đơn vị này niêm yết ở 143,4 triệu đồng một lượng mua vào và 146,4 triệu đồng một lượng bán ra. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K lùi về 142,2 triệu đồng một lượng mua vào và 146,2 triệu đồng một lượng bán ra, còn vàng trang sức 24K loại 999.9 đứng ở 141,2 triệu đồng một lượng mua vào và 145,2 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nguyên liệu 999,9 tại đây cũng giảm về quanh 129,4 triệu đồng một lượng.

Mặt bằng chung cho thấy chênh lệch giữa chiều mua và bán tại các thương hiệu lớn duy trì quanh 3 đến 4 triệu đồng mỗi lượng, mức rủi ro người nắm giữ ngắn hạn cần tính tới. Vàng nhẫn 9999, dòng sản phẩm nhiều người dân ưa chuộng để tích trữ, tiếp tục giảm song hành cùng vàng miếng thay vì đi ngược chiều như một số phiên trước đó.

Giá vàng thế giới hôm nay Kitco ghi nhận giảm, sức ép vẫn duy trì

Trên thị trường quốc tế, Kitco niêm yết giá vàng giao ngay đầu giờ sáng 1/7 ở mức 4.010 USD một ounce, giảm 4 USD so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Tới 10 giờ 57 phút, dữ liệu TradingView hiển thị trên trang SJC cho thấy vàng thế giới tiếp tục lùi về 3.978,88 USD một ounce, giảm 0,71%, tương đương mất 28,56 USD mỗi ounce trong 24 giờ qua.

Trước đó, chốt phiên 30/6, giá vàng giao ngay giảm 9 USD xuống 4.006 USD một ounce, đưa mức giảm của cả tháng 6 lên hơn 11%, mạnh nhất kể từ năm 2013. Tính chung quý II, kim loại quý này mất hơn 11% giá trị, mức giảm theo quý tệ nhất trong 13 năm qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và thị trường chứng khoán phục hồi tích cực, khiến dòng vốn dịch chuyển sang cổ phiếu thay vì các tài sản trú ẩn. Giới đầu tư đồng thời giữ tâm lý thận trọng trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự báo, trong khi lạm phát Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 ở mức khoảng 67%.

Trong báo cáo mới nhất, ông Bart Melek, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa tại TD Securities, cảnh báo giá vàng có thể lùi xuống dưới 3.900 USD một ounce trước khi tạo đáy cho đợt điều chỉnh hiện tại. Ông cho rằng rủi ro ngắn hạn lớn nhất với vàng vẫn là giá dầu, khi tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể đẩy giá dầu Brent lên vùng 90 đến 110 USD một thùng, qua đó củng cố kỳ vọng lạm phát. Dù vậy, ông Melek vẫn cho rằng vùng giá thấp hơn sẽ mở ra cơ hội mua mang tính chiến lược, bởi xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa kết thúc.

Khảo sát chuyên gia của Kitco News công bố tuần trước cho thấy tâm lý thị trường nghiêng khá rõ về hướng giảm, khi chỉ 10% số chuyên gia tham gia dự báo giá vàng tăng, trong khi 70% nhận định giá sẽ giảm và 20% còn lại cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cũng nghiêng về kịch bản giảm, khi cho rằng các ngân hàng trung ương tiếp tục gom mua trong lúc nhà đầu tư tài chính vẫn bán ra, còn lạm phát vẫn là mối lo khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang phát tín hiệu có thể nâng lãi suất trước cuối năm 2026.

Không phải toàn bộ giới phân tích đều bi quan. Một khảo sát của Financial Times với 11 nhà phân tích cho ra mức dự báo đồng thuận cho giá vàng cuối năm 2026 vào khoảng 4.610 USD một ounce, phần lớn dựa trên kỳ vọng các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi, tiếp tục tăng nắm giữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD. Ông Christensen, chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco, lưu ý rằng thị trường trái phiếu vẫn là một trở ngại lớn cho vàng trong nửa cuối năm, bởi lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi.

Với thị trường trong nước, quy đổi theo tỷ giá USD hiện hành, giá vàng thế giới hiện thấp hơn nhiều so với giá vàng trong nước, khoảng cách giữa hai mức giá đã nới rộng lên gần 19 triệu đồng mỗi lượng. Mức chênh lệch lớn cùng đà giảm của giá quốc tế là yếu tố người dân cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua bán ngắn hạn. Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi thêm dữ liệu việc làm và các chỉ số vĩ mô của Mỹ để có thêm căn cứ đánh giá hướng đi tiếp theo của giá vàng.