Giá vàng trong nước đứng quanh vùng đỉnh, SJC giữ mốc 148 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 29/6 cho thấy vàng miếng SJC giữ nguyên mốc 148 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra, còn giá vàng thế giới lùi nhẹ về vùng 4.065 USD/ounce dưới sức ép từ đồng USD. Các thương hiệu lớn trong nước gồm SJC, PNJ, BTMC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải gần như đứng quanh vùng giá của phiên liền trước, biên độ thay đổi rất hẹp tính tới 11 giờ sáng nay.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC sáng 29/6 mua vào 145 triệu đồng và bán ra 148 triệu đồng mỗi lượng, không thay đổi so với chốt phiên trước. Mức giá chung áp dụng đồng đều tại Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và Miền Trung, cho thấy thị trường gần như đi ngang trong sáng đầu tuần.

PNJ niêm yết vàng miếng SJC quanh 145 triệu đồng mua vào và 148 triệu đồng bán ra mỗi lượng tại khu vực Hồ Chí Minh, cập nhật lúc gần 9 giờ sáng. Nhẫn trơn PNJ 999.9 cùng các dòng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài và Phượng Hoàng giữ quanh 145 triệu đồng đến 148 triệu đồng mỗi lượng, bám sát mặt bằng vàng miếng.

Bảng giá vàng hôm nay 29/6 tại Bảo Tín Minh Châu

Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đưa nhẫn tròn trơn 999.9 và vàng miếng VRTL về 144 triệu đồng mua vào, 147,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Vàng miếng SJC tại đây giữ 144 triệu đồng và 148 triệu đồng mỗi lượng, biên độ chênh lệch mua bán duy trì khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu đồng mỗi lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cập nhật lúc 11 giờ 10 phút, đưa vàng miếng SJC lên 144,8 triệu đồng mua vào và 148 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Vòng tròn nhẫn Phú Quý 999.9 cùng sản phẩm Phú Quý 1 lượng 999.9 giữ quanh 144,5 triệu đồng và 147,5 triệu đồng mỗi lượng, xu hướng nhích nhẹ so với phiên trước.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng SJC 145 triệu đồng mua vào, 148 triệu đồng bán ra mỗi lượng, cập nhật lúc 10 giờ 44. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 và đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen giữ quanh 143,8 triệu đồng đến 147,8 triệu đồng mỗi lượng, biên độ tăng nhẹ ở cả hai chiều.

Ở nhóm vàng trang sức 999.9, PNJ niêm yết 142,4 triệu đồng đến 146,4 triệu đồng, Phú Quý quanh 141,5 triệu đồng đến 146,5 triệu đồng, Bảo Tín Mạnh Hải ở vùng 142,8 triệu đồng đến 146,8 triệu đồng mỗi lượng. Mặt bằng chung cho thấy các thương hiệu duy trì khoảng cách hẹp, dòng tiền thận trọng khi giá vẫn ở vùng cao.

So với các phiên trước, vàng miếng SJC tiếp tục giữ khoảng cách lớn với giá vàng thế giới quy đổi, phản ánh nhu cầu nắm giữ trong nước và nguồn cung hạn chế. Chênh lệch giữa các thương hiệu lớn ở chiều bán ra chỉ vào khoảng vài trăm nghìn đồng mỗi lượng, cho thấy thị trường vàng trong nước vận động khá đồng pha.

Giá vàng thế giới chịu sức ép từ đồng USD và lập trường của Fed

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 29/6 giờ Việt Nam đứng quanh 4.065 USD/ounce, giảm khoảng 0,38% tương ứng hơn 15 USD so với phiên trước. Kim loại quý vẫn bám sát vùng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD sau chuỗi phiên giảm kéo dài, khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ giữ ở mức cao.

Sức ép chủ yếu đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thắt chặt sau cuộc họp tháng 6, với khả năng nâng lãi suất vào cuối năm. Đồng USD và lợi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng, kéo dòng vốn rời khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, cho biết: "Diễn biến tuần tới mang tính quyết định cho việc vàng có tạo đáy hay chưa". Ông lưu ý nếu các nhịp hồi tiếp tục đuối sức, giá có thể hướng về vùng 3.500 USD, còn kháng cự gần nhất nằm ở 4.098 USD rồi tới 4.200 USD mỗi ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Alex Kuptsikevich, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại FxPro, nhận định mốc 4.000 USD chưa chắc trụ vững khi đồ thị xuất hiện mô hình giao cắt tử thần (death cross). Theo ông, lực bán liên tục thử thách ngưỡng tâm lý quan trọng và một cuộc giằng co quyết liệt nhiều khả năng diễn ra quanh vùng giá hiện tại.

Ewa Manthey, chuyên gia hàng hóa tại ING, đánh giá lợi suất cao và đồng USD mạnh sẽ còn là rào cản ngắn hạn với vàng, đồng thời hạ dự báo quý 3 về 4.300 USD/ounce. Michael Hsueh, chuyên gia nghiên cứu tại Deutsche Bank, cũng giảm khoảng 20% mục tiêu nửa cuối năm, đưa quý 3 về 4.300 USD và quý 4 về 4.800 USD mỗi ounce.

Dù xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều giảm, nhiều chuyên gia cho rằng lực mua từ ngân hàng trung ương và nhu cầu vật chất tại châu Á tiếp tục tạo vùng đỡ cho thị trường. Khoảng cách giữa giá trong nước và giá thế giới quy đổi vẫn ở mức cao, đòi hỏi nhà đầu tư theo dõi sát biến động tỷ giá và động thái chính sách tiền tệ của Fed.