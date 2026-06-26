Giá vàng trong nước giữ ổn định, vàng nhẫn nhích nhẹ

Tính tới 11 giờ sáng nay 26/6, mặt bằng giá vàng tại các doanh nghiệp lớn ở trong nước gần như đi ngang với vàng miếng và tăng nhẹ ở nhóm vàng nhẫn. Sắc xanh xuất hiện ở phần lớn sản phẩm vàng nguyên liệu và trang sức, cho thấy lực mua vẫn được duy trì dù giá thế giới đang yếu đi.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng được niêm yết 143,8 triệu đồng mua vào và 146,8 triệu đồng bán ra mỗi lượng, không thay đổi so với chốt phiên hôm qua. Mức giá giữ nguyên ở toàn bộ khu vực gồm TP.HCM, miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và miền Trung. Chênh lệch mua bán duy trì ở 3 triệu đồng mỗi lượng, mức quen thuộc nhiều phiên gần đây.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cập nhật lúc 9 giờ 56 phút giữ vàng miếng SJC ở 143,8 triệu đồng mua vào và 146,8 triệu đồng bán ra. Vàng miếng thương hiệu PNJ cùng nhẫn trơn PNJ 999.9 đứng quanh 143,7 triệu đồng mua vào và 146,7 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Các dòng vàng Kim Bảo và Phúc Lộc Tài 999.9 niêm yết bằng nhẫn trơn, trong khi vàng nữ trang 999.9 ở mức 140,7 triệu đồng mua vào và 144,7 triệu đồng bán ra.

Giá vàng trong nước giữ ổn định, vàng nhẫn nhích nhẹ

Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 cùng đứng ở 142,5 triệu đồng mua vào và 146,2 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Vàng miếng SJC tại doanh nghiệp giữ mức 143,3 triệu đồng mua vào và 146,8 triệu đồng bán ra. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 niêm yết 141,2 triệu đồng mua vào và 145,2 triệu đồng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 9 giờ 43 phút cho thấy nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) ở 142,6 triệu đồng mua vào và 146,6 triệu đồng bán ra mỗi lượng, đều kèm mũi tên tăng. Nhẫn tròn 999.9 mang thương hiệu doanh nghiệp được thu mua quanh 141,6 triệu đồng, còn vàng miếng SJC bán ra 146,8 triệu đồng. So với vàng miếng, vàng nhẫn 9999 tiếp tục giữ khoảng cách hẹp dần, phù hợp với xu hướng người mua tích lũy ưu tiên dòng nhẫn trơn.

Nhìn chung, chênh lệch giá giữa các thương hiệu trong sáng nay không lớn, dao động vài trăm nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Vàng miếng tiếp tục đứng yên quanh vùng 146,8 triệu đồng, còn vàng nhẫn nhích nhẹ theo lực mua trong nước, ngay cả khi giá vàng quốc tế quy đổi đang lùi xuống. Khoảng cách giữa giá vàng miếng trong nước và giá thế giới quy đổi vì thế tiếp tục duy trì ở mức cao.

Vàng thế giới rơi khỏi mốc 4.000 USD vì đồng USD mạnh

Tới khoảng 11 giờ sáng 26/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay thế giới (XAU/USD) trên bảng TradingView ở quanh 3.997,07 USD mỗi ounce, giảm 0,73% tương đương 29,41 USD so với phiên liền trước. Kim loại quý một lần nữa lùi xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD sau nhịp hồi phục ngắn ngủi của phiên trước đó.

Áp lực lớn nhất với vàng vẫn đến từ đồng USD. Trong tuần qua, chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh có thời điểm lập đỉnh hơn một năm, khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng với đó, thị trường nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay, sau khi cơ quan này giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần nhất nhưng phát đi tín hiệu cứng rắn. Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh quyết tâm kiểm soát lạm phát, trong khi giới đầu tư đặt xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 9 dao động quanh 63% tới 68%.

Diễn biến hai phiên gần nhất phản ánh rõ giằng co. Trong phiên 24/6, vàng thủng mốc 4.000 USD và tiến về vùng thấp nhất gần 8 tháng do đồng USD mạnh và kỳ vọng Fed thắt chặt. Sang phiên 25/6, báo cáo lạm phát PCE của Mỹ ra sát dự báo giúp đồng USD và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, vàng bật lại trên 4.000 USD trước khi quay đầu giảm trong sáng nay. Tiến triển trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đưa giá dầu lùi về vùng trước xung đột, qua đó giảm bớt lo ngại lạm phát và làm phai nhạt vai trò trú ẩn của vàng.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Tính từ đỉnh lịch sử 5.595 USD mỗi ounce lập ngày 29/1/2026, vàng thế giới hiện đã thấp hơn gần 20% và giảm khoảng 5% so với đầu năm. Đợt điều chỉnh kéo dài cho thấy dòng tiền đầu cơ rút bớt khỏi kim loại quý khi môi trường lãi suất cao được duy trì lâu hơn dự kiến.

Chuyên gia phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades cho biết: “Sức mạnh của đồng USD, cộng hưởng cùng lập trường cứng rắn của Fed tuần qua, đang tạo lực cản cho giá vàng”. Cùng góc nhìn thận trọng, chuyên gia phân tích Michael Hsueh của Deutsche Bank cho rằng kịch bản cơ sở đưa vàng lên 4.800 USD mỗi ounce trong quý IV nếu Fed giữ nguyên lãi suất, còn ở kịch bản thị trường định giá 3-4 lần tăng lãi suất, vàng có thể lùi về gần 3.800 USD.

Ông Greg Shearer, Trưởng bộ phận Kim loại cơ bản và kim loại quý của J.P. Morgan, nhận định vàng đang mắc kẹt trong vùng kỹ thuật chưa rõ xu hướng, dao động phía trên đường trung bình 200 ngày quanh 4.340 USD và bị chặn dưới đường trung bình 50 ngày quanh 4.730 USD. Theo ông, nỗi lo Fed phải phản ứng với lạm phát do năng lượng khiến nhiều nhà đầu tư tạm gác vàng sang một bên. Bà Ewa Manthey, chuyên gia hàng hóa của ngân hàng ING, cũng hạ dự báo giá vàng nửa cuối năm 2026 với lý do lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh và nhu cầu đầu tư suy yếu.

Dù vậy, phần lớn tổ chức lớn vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn nhờ lực mua bền bỉ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn trước bất ổn địa chính trị. Goldman Sachs hạ mục tiêu cuối năm 2026 về 4.900 USD mỗi ounce nhưng vẫn đánh giá cao yếu tố hỗ trợ từ ngân hàng trung ương, trong khi J.P. Morgan kỳ vọng vàng hướng tới vùng 6.000 USD vào quý IV. Trong ngắn hạn, vàng nhiều khả năng tiếp tục chịu sức ép kép từ đồng USD mạnh và kỳ vọng Fed cứng rắn, nên nhà đầu tư trong nước cần theo dõi sát tỷ giá cùng động thái lãi suất trước khi xuống tiền.