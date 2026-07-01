Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm

Bước vào phiên giao dịch đầu tiên của tháng 7, thị trường chứng khoán Việt Nam đối diện trạng thái giằng co quen thuộc sau khi VN-Index khép lại tháng 6 quanh 1.860 điểm. Đà tăng của chỉ số phụ thuộc nhiều vào nhóm trụ, trong khi thanh khoản chung duy trì ở mức thấp và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm ngành. Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi chỉ số chưa thoát khỏi vùng tích lũy.

Diễn biến chứng khoán quốc tế đang ủng hộ tâm lý nhà đầu tư trong nước. Phiên gần nhất, chỉ số Dow Jones tăng 0,59% lên 52.182 điểm, S&P 500 tăng 1,18% còn Nasdaq Composite bứt phá 2,07%, nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Giá dầu Brent tăng lên quanh 73 USD/thùng. Tâm điểm sắp tới của dòng tiền toàn cầu là báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ công bố đầu tháng 7.

Ở trong nước, các thông tin vĩ mô tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho thị trường. Mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội ở mức cao trong nửa cuối năm, cùng định hướng nới lỏng tiền tệ, kích cầu tiêu dùng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, được kỳ vọng tạo động lực cho nhiều nhóm ngành. Tiến trình nâng hạng thị trường và việc hoàn thiện hạ tầng giao dịch cũng là câu chuyện trung hạn thu hút sự quan tâm của dòng vốn tổ chức trong giai đoạn tới.

Áp lực rung lắc còn hiện hữu khi VN-Index kiểm định đường SMA 50

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index phiên giao dịch 30/6

Theo bộ phận phân tích của Vietstock, VN-Index tiếp tục giằng co khi kiểm định đường trung bình động SMA 50 ngày. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cắt xuống đường tín hiệu nên trạng thái rung lắc nhiều khả năng còn tiếp diễn trong những phiên tới. Sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu được dự báo là đặc điểm chủ đạo của phiên đầu tháng 7.

Chứng khoán Yuanta cho rằng chỉ số đang kiểm định lại vùng trống tăng giá hình thành trong phiên 23/6, đồng thời quay về đường MA9 quanh 1.850 điểm, nơi giữ vai trò hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn. Dù động lượng điều chỉnh nhẹ, xu hướng tăng chưa bị phá vỡ và vùng 1.900 điểm là kháng cự gần nhất. Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào xu hướng của từng cổ phiếu và từng nhóm ngành, có thể tận dụng cơ hội lướt sóng ngắn hạn, đồng thời quản trị rủi ro nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.850 điểm.

Chứng khoán Asean dự báo thị trường giằng co trong biên độ hẹp, với vùng hỗ trợ 1.850-1.860 điểm và kháng cự 1.870-1.880 điểm, đồng thời khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình và hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi mạnh. Trong khi đó, Vietcap nhận thấy chỉ số dao động quanh đường MA50 tại vùng 1.855 điểm, với vùng 1.845 điểm giữ vai trò hỗ trợ gần nhất.

Nhóm ngành đáng chú ý trong phiên đầu tháng 7

Nhóm tài chính ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt nếu dòng tiền quay lại. Thông tin Ngân hàng Nhà nước thông qua dự thảo Thông tư 25/2026/TT-NHNN có thể hỗ trợ tâm lý, song áp lực chốt lời ở các mã tăng nóng như LPB cần được lưu ý sau nhịp điều chỉnh mạnh phiên 30/6. Diễn biến của TPB, MSB cùng nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ là chỉ dấu cho sức khỏe dòng tiền.

Nhóm bất động sản, đặc biệt họ Vingroup, vẫn là lực đỡ chính cho chỉ số. Sau giai đoạn chốt quyền cổ tức, biến động của VIC, VHM và VRE sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới điểm số chung. Nhóm chứng khoán với SSI, VIX, CTS và SHS được hưởng lợi nếu thanh khoản cải thiện, bởi đây là nhóm nhạy nhất với dòng tiền và thường đi trước thị trường.

Cổ phiếu công nghệ như FPT đang chịu áp lực bán của khối ngoại, song vẫn là nhóm được chú ý nhờ câu chuyện chuyển đổi số dài hạn. Ở mảng bán lẻ, MWG và VNM cần tín hiệu kết quả kinh doanh quý II tích cực để thu hút lại dòng tiền sau nhịp giảm. Nhóm logistics và cảng biển như GMD, VSC có thể hưởng lợi từ kỳ vọng phục hồi thương mại và hoạt động xuất nhập khẩu nửa cuối năm.

Mùa báo cáo quý II và dòng tiền vào nhóm số hóa

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 tăng giảm đan xen trong những phiên gần đây, phản ánh tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư. VN30-Index đóng cửa phiên 30/6 ở mức 1.995,71 điểm sau khi giảm 0,43%, cho thấy nhóm vốn hóa lớn chưa tạo được sự đồng thuận. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai duy trì dưới mức trung bình, một tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đứng ngoài quan sát và chờ xu hướng rõ ràng hơn.

Hướng đi của dòng vốn ngoại vẫn là biến số quan trọng cho phiên đầu tháng 7. Sau chuỗi bán ròng kéo dài với giá trị gần 1.200 tỷ đồng trong phiên 30/6, bất kỳ tín hiệu đảo chiều nào của nhóm này cũng có thể cải thiện tâm lý chung. Nhà đầu tư nên theo dõi sát giao dịch của khối ngoại tại các mã trụ như VIC, VCB và FPT để đánh giá mức độ ổn định của dòng tiền.

Yếu tố then chốt với thị trường giai đoạn đầu tháng 7 là mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Giới đầu tư được dự báo sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận tích cực để tìm kiếm cơ hội. Bên cạnh đó, việc sàn giao dịch carbon số bắt đầu vận hành thí điểm cùng tiến trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng và chứng khoán đang tạo thêm chủ đề đầu tư trung hạn quanh nhóm công nghệ và tài chính xanh.

Về kịch bản giao dịch, nếu lực cầu cải thiện và nhóm trụ tiếp tục giữ nhịp, VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.870-1.880 điểm. Ngược lại, trong trường hợp áp lực bán của khối ngoại chưa hạ nhiệt, chỉ số có nguy cơ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.845-1.850 điểm. Việc thanh khoản sớm quay lại mức cao sẽ là điều kiện cần để xác nhận một xu hướng đi lên bền vững hơn cho thị trường.

Tổng hợp các quan điểm, kịch bản cơ sở cho phiên 1/7 là VN-Index giằng co quanh vùng 1.850-1.880 điểm với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị giữ tỷ trọng hợp lý, ưu tiên cổ phiếu có dòng tiền và câu chuyện cơ bản rõ ràng, đồng thời quan sát vùng hỗ trợ 1.845-1.850 điểm làm mốc quản trị rủi ro trong trường hợp thị trường suy yếu.