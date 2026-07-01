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Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:53 | 01/07/2026
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Giới phân tích nghiêng về kịch bản VN-Index giằng co quanh vùng 1.850-1.880 điểm trong phiên 1/7, với sự phân hóa giữa nhóm ngân hàng, bất động sản và công nghệ.
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Bước vào phiên giao dịch đầu tiên của tháng 7, thị trường chứng khoán Việt Nam đối diện trạng thái giằng co quen thuộc sau khi VN-Index khép lại tháng 6 quanh 1.860 điểm. Đà tăng của chỉ số phụ thuộc nhiều vào nhóm trụ, trong khi thanh khoản chung duy trì ở mức thấp và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm ngành. Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi chỉ số chưa thoát khỏi vùng tích lũy.

Diễn biến chứng khoán quốc tế đang ủng hộ tâm lý nhà đầu tư trong nước. Phiên gần nhất, chỉ số Dow Jones tăng 0,59% lên 52.182 điểm, S&P 500 tăng 1,18% còn Nasdaq Composite bứt phá 2,07%, nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Giá dầu Brent tăng lên quanh 73 USD/thùng. Tâm điểm sắp tới của dòng tiền toàn cầu là báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP và bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ công bố đầu tháng 7.

Ở trong nước, các thông tin vĩ mô tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho thị trường. Mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội ở mức cao trong nửa cuối năm, cùng định hướng nới lỏng tiền tệ, kích cầu tiêu dùng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, được kỳ vọng tạo động lực cho nhiều nhóm ngành. Tiến trình nâng hạng thị trường và việc hoàn thiện hạ tầng giao dịch cũng là câu chuyện trung hạn thu hút sự quan tâm của dòng vốn tổ chức trong giai đoạn tới.

Áp lực rung lắc còn hiện hữu khi VN-Index kiểm định đường SMA 50

Bảng điện chứng khoán phiên 30/6 VN-Index tăng điểm cuối quý hai
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index phiên giao dịch 30/6

Theo bộ phận phân tích của Vietstock, VN-Index tiếp tục giằng co khi kiểm định đường trung bình động SMA 50 ngày. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cắt xuống đường tín hiệu nên trạng thái rung lắc nhiều khả năng còn tiếp diễn trong những phiên tới. Sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu được dự báo là đặc điểm chủ đạo của phiên đầu tháng 7.

Chứng khoán Yuanta cho rằng chỉ số đang kiểm định lại vùng trống tăng giá hình thành trong phiên 23/6, đồng thời quay về đường MA9 quanh 1.850 điểm, nơi giữ vai trò hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn. Dù động lượng điều chỉnh nhẹ, xu hướng tăng chưa bị phá vỡ và vùng 1.900 điểm là kháng cự gần nhất. Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào xu hướng của từng cổ phiếu và từng nhóm ngành, có thể tận dụng cơ hội lướt sóng ngắn hạn, đồng thời quản trị rủi ro nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.850 điểm.

Chứng khoán Asean dự báo thị trường giằng co trong biên độ hẹp, với vùng hỗ trợ 1.850-1.860 điểm và kháng cự 1.870-1.880 điểm, đồng thời khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình và hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi mạnh. Trong khi đó, Vietcap nhận thấy chỉ số dao động quanh đường MA50 tại vùng 1.855 điểm, với vùng 1.845 điểm giữ vai trò hỗ trợ gần nhất.

Nhóm ngành đáng chú ý trong phiên đầu tháng 7

Nhóm tài chính ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt nếu dòng tiền quay lại. Thông tin Ngân hàng Nhà nước thông qua dự thảo Thông tư 25/2026/TT-NHNN có thể hỗ trợ tâm lý, song áp lực chốt lời ở các mã tăng nóng như LPB cần được lưu ý sau nhịp điều chỉnh mạnh phiên 30/6. Diễn biến của TPB, MSB cùng nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ là chỉ dấu cho sức khỏe dòng tiền.

Nhóm bất động sản, đặc biệt họ Vingroup, vẫn là lực đỡ chính cho chỉ số. Sau giai đoạn chốt quyền cổ tức, biến động của VIC, VHM và VRE sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới điểm số chung. Nhóm chứng khoán với SSI, VIX, CTS và SHS được hưởng lợi nếu thanh khoản cải thiện, bởi đây là nhóm nhạy nhất với dòng tiền và thường đi trước thị trường.

Cổ phiếu công nghệ như FPT đang chịu áp lực bán của khối ngoại, song vẫn là nhóm được chú ý nhờ câu chuyện chuyển đổi số dài hạn. Ở mảng bán lẻ, MWG và VNM cần tín hiệu kết quả kinh doanh quý II tích cực để thu hút lại dòng tiền sau nhịp giảm. Nhóm logistics và cảng biển như GMD, VSC có thể hưởng lợi từ kỳ vọng phục hồi thương mại và hoạt động xuất nhập khẩu nửa cuối năm.

Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm

Mùa báo cáo quý II và dòng tiền vào nhóm số hóa

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 tăng giảm đan xen trong những phiên gần đây, phản ánh tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư. VN30-Index đóng cửa phiên 30/6 ở mức 1.995,71 điểm sau khi giảm 0,43%, cho thấy nhóm vốn hóa lớn chưa tạo được sự đồng thuận. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai duy trì dưới mức trung bình, một tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đứng ngoài quan sát và chờ xu hướng rõ ràng hơn.

Hướng đi của dòng vốn ngoại vẫn là biến số quan trọng cho phiên đầu tháng 7. Sau chuỗi bán ròng kéo dài với giá trị gần 1.200 tỷ đồng trong phiên 30/6, bất kỳ tín hiệu đảo chiều nào của nhóm này cũng có thể cải thiện tâm lý chung. Nhà đầu tư nên theo dõi sát giao dịch của khối ngoại tại các mã trụ như VIC, VCB và FPT để đánh giá mức độ ổn định của dòng tiền.

Yếu tố then chốt với thị trường giai đoạn đầu tháng 7 là mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Giới đầu tư được dự báo sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận tích cực để tìm kiếm cơ hội. Bên cạnh đó, việc sàn giao dịch carbon số bắt đầu vận hành thí điểm cùng tiến trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng và chứng khoán đang tạo thêm chủ đề đầu tư trung hạn quanh nhóm công nghệ và tài chính xanh.

Về kịch bản giao dịch, nếu lực cầu cải thiện và nhóm trụ tiếp tục giữ nhịp, VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.870-1.880 điểm. Ngược lại, trong trường hợp áp lực bán của khối ngoại chưa hạ nhiệt, chỉ số có nguy cơ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.845-1.850 điểm. Việc thanh khoản sớm quay lại mức cao sẽ là điều kiện cần để xác nhận một xu hướng đi lên bền vững hơn cho thị trường.

Tổng hợp các quan điểm, kịch bản cơ sở cho phiên 1/7 là VN-Index giằng co quanh vùng 1.850-1.880 điểm với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị giữ tỷ trọng hợp lý, ưu tiên cổ phiếu có dòng tiền và câu chuyện cơ bản rõ ràng, đồng thời quan sát vùng hỗ trợ 1.845-1.850 điểm làm mốc quản trị rủi ro trong trường hợp thị trường suy yếu.

Nhận định chứng khoán 1/7 nhận định chứng khoán VN-Index ngày mai dự báo thị trường chứng khoán vùng hỗ trợ 1.850 điểm mùa báo cáo quý II Cổ phiếu ngân hàng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Thứ ba, 07/07/2026 18:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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AUD 17599 17872 18451
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CNY 0 3831 3924
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KRW 0 16.6 0
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MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14751 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
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THB 0 734.5 0
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THB 0 769 0
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KRW 0 0 0
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Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Lịch World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ đối mặt thử thách

Lịch World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ đối mặt thử thách

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JBL ra mắt bộ đôi loa di động mới, mang

JBL ra mắt bộ đôi loa di động mới, mang 'sân khấu đến mọi cuộc vui'

LocknLock mở rộng giải pháp quà tặng doanh nghiệp, đẩy mạnh thị trường B2B tại Việt Nam

LocknLock mở rộng giải pháp quà tặng doanh nghiệp, đẩy mạnh thị trường B2B tại Việt Nam

Dạo quanh thị trường TV mùa World Cup 2026

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Camera gimbal Osmo Pocket 4P chính thức lên kệ

Camera gimbal Osmo Pocket 4P chính thức lên kệ

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CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

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Chuyên gia AI mới đang trở thành nhân sự sống còn trong doanh nghiệp

Chuyên gia AI mới đang trở thành nhân sự sống còn trong doanh nghiệp

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

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Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam