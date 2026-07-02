UAE mở rộng chương trình cấp trước giấy phép nhập cảnh ngắn hạn cho khách hàng Emirates

Chương trình áp dụng đối với công dân Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Kenya và Nam Phi di chuyển đến UAE trên các chuyến bay của Emirates và sở hữu vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp của Emirates. Chương trình này sẽ giúp du khách lưu trú ngắn ngày nhập cảnh UEA thuận tiện hơn, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của UAE như một trung tâm du lịch và kinh doanh toàn cầu.

Dịch vụ trên được thực hiện thông qua nhà cung cấp là Công ty VFS Global và chỉ có hiệu lực với du khách bay cùng hãng hàng không Emirates . Người nộp đơn đủ điều kiện phải có giấy phép cư trú còn hiệu lực (với thời hạn còn lại tối thiểu sáu tháng) do một trong các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sau cấp: Úc, Canada, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Singapore, Vương quốc Anh, hoặc Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, du khách phải lưu trú tại UAE trên 48 giờ và không quá 14 ngày; đồng thời có kế hoạch nhập cảnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Ảnh minh hoạ.

Giám đốc Thương mại kiêm Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh của VFS Global Jiten Vyas cho biết, VFS Global sẽ hỗ trợ du khách trong quá trình nộp hồ sơ xin giấy phép thông qua nền tảng Trung tâm Xử lý Thị thực Dubai (Dubai Visa Processing Centre – DVPC.

Điều này giúp quá trình đăng ký diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Qua đó, tiếp tục khẳng định cam kết của UAE trong việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, nâng cao trải nghiệm của du khách và tạo điều kiện cho các chuyến đi an toàn, suôn sẻ và hiệu quả. Thông qua sự hợp tác với Emirates và VFS Global, UAE đang tạo điều kiện để du khách đủ điều kiện dễ dàng nhập cảnh và lưu trú ngắn ngày, dù với mục đích du lịch, công tác hay quá cảnh.

“Việc mở rộng chương trình của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh UAE đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm du lịch cho du khách đến UAE. Thông qua quan hệ hợp tác lâu năm với Emirates cùng các nền tảng công nghệ của mình, Công ty VFS Global đang giúp đơn giản hóa quy trình nộp hồ sơ thị thực, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa UAE trở thành một trong những điểm đến dễ tiếp cận và hấp dẫn nhất thế giới” ông Jiten Vyas chia sẻ.