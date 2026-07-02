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UAE mở rộng chương trình cấp trước giấy phép nhập cảnh ngắn hạn cho khách hàng Emirates

Thiên Phúc

Thiên Phúc

14:41 | 02/07/2026
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Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết đã mở rộng chương trình cấp trước giấy phép nhập cảnh ngắn hạn cho khách hàng của hãng hàng không Emirates đến Dubai.
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Chương trình áp dụng đối với công dân Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Kenya và Nam Phi di chuyển đến UAE trên các chuyến bay của Emirates và sở hữu vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp của Emirates. Chương trình này sẽ giúp du khách lưu trú ngắn ngày nhập cảnh UEA thuận tiện hơn, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của UAE như một trung tâm du lịch và kinh doanh toàn cầu.

Dịch vụ trên được thực hiện thông qua nhà cung cấp là Công ty VFS Global và chỉ có hiệu lực với du khách bay cùng hãng hàng không Emirates . Người nộp đơn đủ điều kiện phải có giấy phép cư trú còn hiệu lực (với thời hạn còn lại tối thiểu sáu tháng) do một trong các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sau cấp: Úc, Canada, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Singapore, Vương quốc Anh, hoặc Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, du khách phải lưu trú tại UAE trên 48 giờ và không quá 14 ngày; đồng thời có kế hoạch nhập cảnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

UAE mở rộng chương trình cấp trước giấy phép nhập cảnh ngắn hạn cho khách hàng Emirates
Ảnh minh hoạ.

Giám đốc Thương mại kiêm Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh của VFS Global Jiten Vyas cho biết, VFS Global sẽ hỗ trợ du khách trong quá trình nộp hồ sơ xin giấy phép thông qua nền tảng Trung tâm Xử lý Thị thực Dubai (Dubai Visa Processing Centre – DVPC.

Điều này giúp quá trình đăng ký diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Qua đó, tiếp tục khẳng định cam kết của UAE trong việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, nâng cao trải nghiệm của du khách và tạo điều kiện cho các chuyến đi an toàn, suôn sẻ và hiệu quả. Thông qua sự hợp tác với Emirates và VFS Global, UAE đang tạo điều kiện để du khách đủ điều kiện dễ dàng nhập cảnh và lưu trú ngắn ngày, dù với mục đích du lịch, công tác hay quá cảnh.

“Việc mở rộng chương trình của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh UAE đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm du lịch cho du khách đến UAE. Thông qua quan hệ hợp tác lâu năm với Emirates cùng các nền tảng công nghệ của mình, Công ty VFS Global đang giúp đơn giản hóa quy trình nộp hồ sơ thị thực, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa UAE trở thành một trong những điểm đến dễ tiếp cận và hấp dẫn nhất thế giới” ông Jiten Vyas chia sẻ.

giấy phép nhập cảnh UAE Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

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Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam