Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

LocknLock mở rộng giải pháp quà tặng doanh nghiệp, đẩy mạnh thị trường B2B tại Việt Nam

Nhất Tâm

Nhất Tâm

09:01 | 01/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Từ thế mạnh trong lĩnh vực gia dụng và chăm sóc đời sống, thương hiệu Hàn Quốc LocknLock đang mở rộng giải pháp quà tặng doanh nghiệp tại Việt Nam. Với danh mục sản phẩm đa dạng và khả năng tùy chỉnh theo nhu cầu, LocknLock giúp doanh nghiệp tạo nên những món quà thiết thực, có giá trị sử dụng lâu dài và mang dấu ấn thương hiệu riêng.
LocknLock triển khai Brand Day 2026, giảm giá tới 50%++ hàng gia dụng tại hai kho lớn Kho LocknLock Long Hậu mở hội săn deal hè, ưu đãi sâu hàng nghìn sản phẩm LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Quà tặng doanh nghiệp trở thành điểm chạm kết nối

Trong hoạt động kinh doanh, quà tặng từ lâu đã được sử dụng như một cách thể hiện sự trân trọng dành cho khách hàng, đối tác và người lao động. Khi nhu cầu của người nhận ngày càng đa dạng, doanh nghiệp cũng quan tâm nhiều hơn đến tính thiết thực, khả năng sử dụng lâu dài và mức độ phù hợp của từng món quà.

Thay vì chỉ xuất hiện trong những dịp lễ, Tết, quà tặng doanh nghiệp hiện được ứng dụng trong nhiều hoạt động khác nhau như hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên ngành, triển lãm, lễ ra mắt sản phẩm, chương trình chăm sóc thành viên hoặc các chiến dịch kích cầu, chăm sóc thành viên.

LocknLock mở rộng giải pháp quà tặng doanh nghiệp, đẩy mạnh thị trường B2B tại Việt Nam

Đối với nội bộ, quà tặng còn là một phần trong chương trình phúc lợi, ghi nhận thành tích và xây dựng trải nghiệm nhân viên. Một món quà được lựa chọn phù hợp không chỉ mang ý nghĩa tại thời điểm trao tặng, mà còn góp phần thể hiện văn hóa và sự quan tâm của tổ chức dành cho người nhận.

Từ thực tế đó, LocknLock đang mở rộng hoạt động tại thị trường B2B Việt Nam, đưa những sản phẩm tiện nghi vốn quen thuộc trong từng tổ ấm trở thành giải pháp quà tặng dành cho doanh nghiệp, nhà máy và các tổ chức.

Giải pháp quà tặng linh hoạt cho nhiều đối tượng

Sau gần hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, LocknLock đã xây dựng danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Các nhóm sản phẩm nổi bật gồm bình nước, bình giữ nhiệt, cốc giữ nhiệt, hộp bảo quản thực phẩm, hộp cơm, bộ hộp thủy tinh; nồi, chảo, bộ dao, dụng cụ và phụ kiện nhà bếp cùng nhiều thiết bị điện gia dụng như nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, bếp điện, vỉ nướng điện, ấm đun nước, máy xay sinh tố, quạt điện, ….

Bên cạnh đó, thương hiệu còn cung cấp các sản phẩm chăm sóc cá nhân và sức khỏe như máy sấy tóc, máy tạo kiểu tóc, tăm nước; cũng như vali, túi xách và nhiều đồ dùng du lịch. Danh mục đa dạng này giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn quà tặng phù hợp với từng nhóm đối tượng, mục đích sử dụng, quy mô chương trình và mức ngân sách khác nhau.

Đối với các chương trình chăm sóc khách hàng hoặc sự kiện có số lượng người tham dự lớn, những sản phẩm nhỏ gọn và có tính ứng dụng cao như bình nước, bình giữ nhiệt, hộp đựng thực phẩm hoặc bộ sản phẩm tiện ích có thể trở thành lựa chọn phù hợp.

Với khách hàng thân thiết, khách VIP, đối tác, đại lý hoặc nhà phân phối, doanh nghiệp có thể lựa chọn các thiết bị gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân, vali hoặc những bộ quà được kết hợp theo chủ đề riêng. Đây cũng là nhóm sản phẩm phù hợp trong các chương trình tri ân cuối năm, kỷ niệm hợp tác hoặc hội nghị khách hàng. Trong khi đó, đối với nhân viên, sản phẩm LocknLock có thể được sử dụng làm quà chào đón nhân sự mới, quà sinh nhật, quà kỷ niệm thâm niên, ghi nhận thành tích hoặc chăm sóc gia đình người lao động.

Đồng hành trong mọi cột mốc sự kiện và mùa lễ hội

Giải pháp quà tặng doanh nghiệp của LocknLock có thể được triển khai trong nhiều dịp như kỷ niệm ngày thành lập công ty, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết Nguyên đán hoặc chương trình tổng kết cuối năm.

Với dịp 1/6, doanh nghiệp có thể lựa chọn các bộ quà dành cho con em cán bộ, công nhân viên, qua đó mở rộng sự quan tâm từ người lao động đến gia đình của họ.

Trong các dịp 8/3 và 20/10, những sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ dùng nhà bếp hoặc gia dụng nhỏ có thể được lựa chọn theo từng nhóm ngân sách.

Bên cạnh đó, quà tặng hội nghị, hội thảo và sự kiện cũng là một trong những nhu cầu B2B ngày càng phổ biến. Các sản phẩm như bình giữ nhiệt, bình nước hoặc bộ tiện ích nhỏ gọn phù hợp để dành tặng khách mời và người tham dự. Đối với diễn giả, khách VIP hoặc đối tác quan trọng, doanh nghiệp có thể xây dựng những bộ quà có giá trị cao hơn nhằm thể hiện sự trân trọng.

Việc phân chia quà theo từng nhóm người nhận giúp doanh nghiệp tối ưu ngân sách mà vẫn bảo đảm tính chỉn chu và chuyên nghiệp của chương trình.

Gia tăng dấu ấn thương hiệu và lan tỏa lối sống xanh

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, năng lực cá nhân hóa nhận diện thương hiệu là lợi thế cốt lõi của LocknLock. Tùy thuộc vào dòng sản phẩm, số lượng đặt hàng và yêu cầu mỹ thuật, LocknLock mang đến giải pháp in ấn/khắc logo công nghệ cao lên sản phẩm, hoặc thiết kế độc quyền bao bì đóng gói. Nhờ vậy, món quà trở thành một công cụ marketing tự nhiên, bền bỉ xuất hiện trong sinh hoạt thường nhật của người nhận và liên tục gợi nhắc hình ảnh doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên phát triển bền vững, các dòng sản phẩm tái sử dụng nhiều lần của LocknLock (bình giữ nhiệt, hộp thủy tinh bảo quản...) là mảnh ghép hoàn hảo cho các doanh nghiệp đang theo đuổi cam kết ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về lối sống xanh, hạn chế rác thải nhựa và tiêu dùng có trách nhiệm.

Từ sản phẩm gia dụng đến giải pháp quà tặng doanh nghiệp

Thông qua việc mở rộng hoạt động B2B, LocknLock không chỉ cung cấp sản phẩm số lượng lớn mà còn hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng phương án quà tặng. Tùy theo đặc điểm của chương trình, doanh nghiệp có thể được tư vấn về nhóm sản phẩm, đối tượng nhận, mức ngân sách, phương án in logo, đóng gói và kế hoạch bàn giao. Việc xây dựng giải pháp từ nhu cầu thực tế giúp món quà phù hợp hơn với mục tiêu của từng tổ chức, thay vì áp dụng một lựa chọn chung cho tất cả đối tượng.

“Quà tặng không chỉ là một sản phẩm được trao đi mà còn thể hiện cách doanh nghiệp trân trọng khách hàng, đối tác và người lao động. Với danh mục đa dạng và tính ứng dụng cao, LocknLock mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng những phương án quà tặng phù hợp, hữu ích và có giá trị lâu dài” - đại diện LocknLock Việt Nam chia sẻ.

Bằng việc dịch chuyển mạnh mẽ từ tổ ấm gia đình đến không gian công sở, LocknLock đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối chuyên nghiệp giúp các tổ chức thắt chặt tình gắn kết, tối ưu hóa trải nghiệm và khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam.

LocknLock quà tặng doanh nghiệp doanh nghiệp B2B Điện tử tiêu dùng

Bài liên quan

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Kho LocknLock Long Hậu mở hội săn deal hè, ưu đãi sâu hàng nghìn sản phẩm

Kho LocknLock Long Hậu mở hội săn deal hè, ưu đãi sâu hàng nghìn sản phẩm

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock triển khai Brand Day 2026, giảm giá tới 50%++ hàng gia dụng tại hai kho lớn

LocknLock triển khai Brand Day 2026, giảm giá tới 50%++ hàng gia dụng tại hai kho lớn

LocknLock lan tỏa mô hình nhượng quyền, kiến tạo không gian mua sắm truyền cảm hứng

LocknLock lan tỏa mô hình nhượng quyền, kiến tạo không gian mua sắm truyền cảm hứng

Có thể bạn quan tâm

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Thị trường
Thương hiệu gia dụng đến từ Hàn Quốc LocknLock tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ thông qua mô hình nhượng quyền, hướng đến tìm kiếm các đối tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Với quy mô đầu tư linh hoạt cùng chính sách hỗ trợ từ thiết lập đến vận hành cửa hàng, thương hiệu mong muốn đồng hành lâu dài với các cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ gia dụng.
Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Gia dụng
Tết Nguyên đán vừa rồi, vì muốn trang trí một chút cho nhà cửa có không khí nên mình đã thuê người để lau dọn, nhưng vì lau dọn thủ công nên việc làm sạch các cửa kính lại không được như ý. Và đến tháng 4 vừa qua khi mà Ecovacs ra mắt robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni thế hệ thứ 2 thì mình đã quyết định sẽ trải nghiệm thử.
Điều hòa không dàn nóng của Panasonic gây ấn tượng mạnh tại MEP TRONG NỘI THẤT 2026

Điều hòa không dàn nóng của Panasonic gây ấn tượng mạnh tại MEP TRONG NỘI THẤT 2026

Gia dụng
Theo đó, tham dự sự kiện không chỉ vơi tư cách là nhà tài trợ chính, Panasonic Việt Nam còn chính thức giới thiệu dòng điều hòa cao cấp INNOVA (thương hiệu HVAC từ Ý) - đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển đa thương hiệu tại thị trường Việt Nam.
Trải nghiệm máy giặt lồng ngang LG AI DD 2.0 Inverter 12kg mã hiệu FX1412S3KAV

Trải nghiệm máy giặt lồng ngang LG AI DD 2.0 Inverter 12kg mã hiệu FX1412S3KAV

Gia dụng
Sở dĩ mình tiếp tục lựa chọn LG cho chiếc máy giặt mới lần này là vì sau khi đã từng sử dụng qua 3 mẫu máy giặt của 3 thương hiệu khác nhau thì chiếc máy giặt LG mà mình từng sử dụng vẫn cho mình trải nghiệm tốt nhất.
Quạt cầm tay HushJet Mini Cool chính thức mở bán tại Việt Nam

Quạt cầm tay HushJet Mini Cool chính thức mở bán tại Việt Nam

Gia dụng
Với thiết kế cho nhịp sống không ngừng dịch chuyển, chiếc quạt đa năng này có thể đeo trên người, đặt bàn hoặc cầm tay nhờ trọng lượng siêu nhẹ chỉ 212g cùng thời lượng pin lên đến 6 giờ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
28°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
27°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
22°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
24°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
22°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/07/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17599 17872 18451
CAD 17971 18246 18865
CHF 31978 32360 33009
CNY 0 3831 3924
EUR 29365 29585 30666
GBP 34244 34635 35573
HKD 0 3221 3423
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14623 15210
SGD 19779 20061 20631
THB 704 767 821
USD (1,2) 26023 0 0
USD (5,10,20) 26064 0 0
USD (50,100) 26093 26107 26465
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,105 26,105 26,465
USD(1-2-5) 25,061 - -
USD(10-20) 25,061 - -
EUR 29,429 29,453 30,832
JPY 157.44 157.72 167.09
GBP 34,304 34,397 35,565
AUD 17,804 17,868 18,534
CAD 18,162 18,220 18,873
CHF 32,105 32,205 33,136
SGD 19,882 19,944 20,715
CNY - 3,797 3,939
HKD 3,286 3,296 3,432
KRW 15.6 16.27 17.68
THB 752.86 762.16 815.3
NZD 14,605 14,741 15,167
SEK - 2,658 2,750
DKK - 3,937 4,072
NOK - 2,606 2,697
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,011.44 - 6,783.89
TWD 744.16 - 900.75
SAR - 6,886.19 7,247.34
KWD - 83,139 88,385
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,085 26,105 26,465
EUR 29,362 29,480 30,671
GBP 34,296 34,434 35,460
HKD 3,284 3,297 3,414
CHF 31,944 32,072 32,997
JPY 157.73 158.36 166.14
AUD 17,781 17,852 18,444
SGD 19,946 20,026 20,611
THB 769 772 808
CAD 18,166 18,239 18,806
NZD 14,676 15,212
KRW 16.22 17.82
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26091 26091 26465
AUD 17803 17903 18825
CAD 18169 18269 19280
CHF 32253 32283 33865
CNY 3812 3837 3972.5
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29554 29584 31309
GBP 34570 34620 36377
HKD 0 3355 0
JPY 159.64 160.14 170.66
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14751 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19942 20072 20794
THB 0 734.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14540000 14540000 14840000
SBJ 13000000 13000000 14840000
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,122 26,172 26,465
USD20 26,122 26,172 26,465
USD1 26,122 26,172 26,465
AUD 17,823 17,923 19,030
EUR 29,641 29,641 31,050
CAD 18,101 18,201 19,507
SGD 19,998 20,148 20,702
JPY 159.08 160.58 165.1
GBP 34,353 34,703 35,550
XAU 14,538,000 0 14,842,000
CNY 0 3,725 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/07/2026 02:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Lịch World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ đối mặt thử thách

Lịch World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ đối mặt thử thách

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Chuyên gia AI mới đang trở thành nhân sự sống còn trong doanh nghiệp

Chuyên gia AI mới đang trở thành nhân sự sống còn trong doanh nghiệp

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam