LocknLock mở rộng giải pháp quà tặng doanh nghiệp, đẩy mạnh thị trường B2B tại Việt Nam

Quà tặng doanh nghiệp trở thành điểm chạm kết nối

Trong hoạt động kinh doanh, quà tặng từ lâu đã được sử dụng như một cách thể hiện sự trân trọng dành cho khách hàng, đối tác và người lao động. Khi nhu cầu của người nhận ngày càng đa dạng, doanh nghiệp cũng quan tâm nhiều hơn đến tính thiết thực, khả năng sử dụng lâu dài và mức độ phù hợp của từng món quà.

Thay vì chỉ xuất hiện trong những dịp lễ, Tết, quà tặng doanh nghiệp hiện được ứng dụng trong nhiều hoạt động khác nhau như hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên ngành, triển lãm, lễ ra mắt sản phẩm, chương trình chăm sóc thành viên hoặc các chiến dịch kích cầu, chăm sóc thành viên.

Đối với nội bộ, quà tặng còn là một phần trong chương trình phúc lợi, ghi nhận thành tích và xây dựng trải nghiệm nhân viên. Một món quà được lựa chọn phù hợp không chỉ mang ý nghĩa tại thời điểm trao tặng, mà còn góp phần thể hiện văn hóa và sự quan tâm của tổ chức dành cho người nhận.

Từ thực tế đó, LocknLock đang mở rộng hoạt động tại thị trường B2B Việt Nam, đưa những sản phẩm tiện nghi vốn quen thuộc trong từng tổ ấm trở thành giải pháp quà tặng dành cho doanh nghiệp, nhà máy và các tổ chức.

Giải pháp quà tặng linh hoạt cho nhiều đối tượng

Sau gần hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, LocknLock đã xây dựng danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Các nhóm sản phẩm nổi bật gồm bình nước, bình giữ nhiệt, cốc giữ nhiệt, hộp bảo quản thực phẩm, hộp cơm, bộ hộp thủy tinh; nồi, chảo, bộ dao, dụng cụ và phụ kiện nhà bếp cùng nhiều thiết bị điện gia dụng như nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, bếp điện, vỉ nướng điện, ấm đun nước, máy xay sinh tố, quạt điện, ….

Bên cạnh đó, thương hiệu còn cung cấp các sản phẩm chăm sóc cá nhân và sức khỏe như máy sấy tóc, máy tạo kiểu tóc, tăm nước; cũng như vali, túi xách và nhiều đồ dùng du lịch. Danh mục đa dạng này giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn quà tặng phù hợp với từng nhóm đối tượng, mục đích sử dụng, quy mô chương trình và mức ngân sách khác nhau.

Đối với các chương trình chăm sóc khách hàng hoặc sự kiện có số lượng người tham dự lớn, những sản phẩm nhỏ gọn và có tính ứng dụng cao như bình nước, bình giữ nhiệt, hộp đựng thực phẩm hoặc bộ sản phẩm tiện ích có thể trở thành lựa chọn phù hợp.

Với khách hàng thân thiết, khách VIP, đối tác, đại lý hoặc nhà phân phối, doanh nghiệp có thể lựa chọn các thiết bị gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân, vali hoặc những bộ quà được kết hợp theo chủ đề riêng. Đây cũng là nhóm sản phẩm phù hợp trong các chương trình tri ân cuối năm, kỷ niệm hợp tác hoặc hội nghị khách hàng. Trong khi đó, đối với nhân viên, sản phẩm LocknLock có thể được sử dụng làm quà chào đón nhân sự mới, quà sinh nhật, quà kỷ niệm thâm niên, ghi nhận thành tích hoặc chăm sóc gia đình người lao động.

Đồng hành trong mọi cột mốc sự kiện và mùa lễ hội

Giải pháp quà tặng doanh nghiệp của LocknLock có thể được triển khai trong nhiều dịp như kỷ niệm ngày thành lập công ty, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết Nguyên đán hoặc chương trình tổng kết cuối năm.

Với dịp 1/6, doanh nghiệp có thể lựa chọn các bộ quà dành cho con em cán bộ, công nhân viên, qua đó mở rộng sự quan tâm từ người lao động đến gia đình của họ.

Trong các dịp 8/3 và 20/10, những sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ dùng nhà bếp hoặc gia dụng nhỏ có thể được lựa chọn theo từng nhóm ngân sách.

Bên cạnh đó, quà tặng hội nghị, hội thảo và sự kiện cũng là một trong những nhu cầu B2B ngày càng phổ biến. Các sản phẩm như bình giữ nhiệt, bình nước hoặc bộ tiện ích nhỏ gọn phù hợp để dành tặng khách mời và người tham dự. Đối với diễn giả, khách VIP hoặc đối tác quan trọng, doanh nghiệp có thể xây dựng những bộ quà có giá trị cao hơn nhằm thể hiện sự trân trọng.

Việc phân chia quà theo từng nhóm người nhận giúp doanh nghiệp tối ưu ngân sách mà vẫn bảo đảm tính chỉn chu và chuyên nghiệp của chương trình.

Gia tăng dấu ấn thương hiệu và lan tỏa lối sống xanh

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, năng lực cá nhân hóa nhận diện thương hiệu là lợi thế cốt lõi của LocknLock. Tùy thuộc vào dòng sản phẩm, số lượng đặt hàng và yêu cầu mỹ thuật, LocknLock mang đến giải pháp in ấn/khắc logo công nghệ cao lên sản phẩm, hoặc thiết kế độc quyền bao bì đóng gói. Nhờ vậy, món quà trở thành một công cụ marketing tự nhiên, bền bỉ xuất hiện trong sinh hoạt thường nhật của người nhận và liên tục gợi nhắc hình ảnh doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên phát triển bền vững, các dòng sản phẩm tái sử dụng nhiều lần của LocknLock (bình giữ nhiệt, hộp thủy tinh bảo quản...) là mảnh ghép hoàn hảo cho các doanh nghiệp đang theo đuổi cam kết ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về lối sống xanh, hạn chế rác thải nhựa và tiêu dùng có trách nhiệm.

Từ sản phẩm gia dụng đến giải pháp quà tặng doanh nghiệp

Thông qua việc mở rộng hoạt động B2B, LocknLock không chỉ cung cấp sản phẩm số lượng lớn mà còn hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng phương án quà tặng. Tùy theo đặc điểm của chương trình, doanh nghiệp có thể được tư vấn về nhóm sản phẩm, đối tượng nhận, mức ngân sách, phương án in logo, đóng gói và kế hoạch bàn giao. Việc xây dựng giải pháp từ nhu cầu thực tế giúp món quà phù hợp hơn với mục tiêu của từng tổ chức, thay vì áp dụng một lựa chọn chung cho tất cả đối tượng.

“Quà tặng không chỉ là một sản phẩm được trao đi mà còn thể hiện cách doanh nghiệp trân trọng khách hàng, đối tác và người lao động. Với danh mục đa dạng và tính ứng dụng cao, LocknLock mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng những phương án quà tặng phù hợp, hữu ích và có giá trị lâu dài” - đại diện LocknLock Việt Nam chia sẻ.

Bằng việc dịch chuyển mạnh mẽ từ tổ ấm gia đình đến không gian công sở, LocknLock đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối chuyên nghiệp giúp các tổ chức thắt chặt tình gắn kết, tối ưu hóa trải nghiệm và khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam.