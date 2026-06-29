Khi nhu cầu đối với các sản phẩm gia dụng chính hãng ngày càng tăng, thị trường bán lẻ tại nhiều địa phương đang mở ra cơ hội cho các mô hình cửa hàng được đầu tư bài bản. Không chỉ ở các đô thị lớn, người tiêu dùng tại các tỉnh thành cũng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, chính sách hậu mãi và trải nghiệm mua sắm trực tiếp.

Nắm bắt xu hướng này, LocknLock đẩy mạnh phát triển hệ thống bán lẻ qua mô hình nhượng quyền, đồng thời tìm kiếm các đối tác có nhu cầu hợp tác tại nhiều khu vực trên cả nước.

Chiến lược mở rộng này đang dần được hiện thực hóa thông qua việc khai trương các cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành phố mới như Cần Thơ, Vĩnh Long, Nha Trang..., góp phần mở rộng độ phủ của thương hiệu và tăng cường khả năng tiếp cận người tiêu dùng tại các thị trường tiềm năng.

Mô hình nhượng quyền với quy mô đầu tư linh hoạt

Theo định hướng phát triển hệ thống, LocknLock đang tìm kiếm các đối tác có mong muốn kinh doanh trong lĩnh vực gia dụng, am hiểu thị trường địa phương và sở hữu mặt bằng phù hợp tại các tỉnh, thành phố tiềm năng.



LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành.

Phương án đầu tư, diện tích cửa hàng và danh mục hàng hóa sẽ được tư vấn, điều chỉnh dựa trên vị trí mặt bằng, đặc điểm thị trường và nhu cầu của từng đối tác. Qua đó, đối tác có thể khai thác lợi thế từ độ nhận diện thương hiệu, danh mục sản phẩm đa dạng và kinh nghiệm vận hành hệ thống bán lẻ của LocknLock.

Các cửa hàng có thể kinh doanh nhiều nhóm sản phẩm phục vụ đời sống hằng ngày như hộp bảo quản thực phẩm, bình giữ nhiệt, nồi chảo, dụng cụ nhà bếp, thiết bị điện gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ dùng du lịch. Danh mục phong phú giúp đối tác chủ động xây dựng cơ cấu sản phẩm phù hợp với mức chi tiêu và thói quen tiêu dùng tại từng địa phương.

Hỗ trợ đối tác từ thiết lập đến vận hành cửa hàng

Một trong những yếu tố được LocknLock chú trọng khi phát triển hệ thống nhượng quyền là chính sách đồng hành cùng đối tác trong suốt quá trình triển khai và kinh doanh.

Sau khi tiếp nhận nhu cầu hợp tác, đội ngũ phụ trách sẽ phối hợp cùng đối tác khảo sát địa điểm, tư vấn quy mô cửa hàng, thiết kế không gian, lựa chọn danh mục hàng hóa và xây dựng phương án trưng bày phù hợp. Quá trình thiết lập cửa hàng được triển khai theo từng bước, từ đánh giá mặt bằng, thống nhất phương án hợp tác đến chuẩn bị hàng hóa, đào tạo nhân sự và tổ chức khai trương.

Quy trình này giúp đối tác rút ngắn thời gian chuẩn bị, đồng thời hạn chế những khó khăn thường gặp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh bán lẻ. Trong quá trình vận hành, đối tác tiếp tục được hướng dẫn về kiến thức sản phẩm, tiêu chuẩn trưng bày, quy trình bán hàng và quản lý cửa hàng.

Đồng hành lâu dài trong hoạt động kinh doanh

LocknLock không chỉ cung cấp sản phẩm và hệ thống nhận diện mà còn hướng đến xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác. Trong quá trình kinh doanh, đội ngũ phụ trách thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm, chính sách bán hàng và các chương trình thúc đẩy doanh số. Tùy thời điểm, cửa hàng có thể phối hợp cùng thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi, hoạt động truyền thông hoặc sự kiện tại địa phương nhằm thu hút khách hàng và tăng nhận diện.

Sự kết hợp giữa am hiểu thị trường của đối tác địa phương với sản phẩm, hệ thống nhận diện và kinh nghiệm vận hành từ LocknLock sẽ giúp mỗi cửa hàng xây dựng hoạt động kinh doanh sát với nhu cầu thực tế, đồng thời duy trì trải nghiệm mua sắm thống nhất trong toàn hệ thống.

Trong thời gian tới, LocknLock dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới tại các địa phương có nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gia dụng chính hãng tăng cao. Thương hiệu ưu tiên các đối tác có định hướng đầu tư lâu dài và sẵn sàng vận hành cửa hàng theo tiêu chuẩn chung của hệ thống.

Các đối tác quan tâm có thể tìm hiểu thêm về điều kiện hợp tác, quy mô đầu tư và quy trình thiết lập cửa hàng qua website: https://vnshort.com/locknlocknhuongquyen