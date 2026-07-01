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Cuộc đua AI Mỹ - Trung chuyển sang mặt trận gián điệp mạng

Thế Kiên

Thế Kiên

11:24 | 01/07/2026
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Cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc đang mở ra một mặt trận mới khi các cuộc tấn công mạng bị cáo buộc không còn chỉ nhắm vào mã nguồn hay thiết kế chip mà mở rộng sang nhân sự, chuỗi cung ứng và chiến lược kinh doanh của các công ty AI. Xu hướng này làm gia tăng rủi ro đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp và có thể định hình lại cuộc đua công nghệ toàn cầu.
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Cuộc đua AI Mỹ - Trung chuyển sang mặt trận gián điệp mạng
Các chuyên gia cho biết rủi ro nội bộ và kỹ thuật thao túng tâm lý đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn đối với các công ty trí tuệ nhân tạo. Ảnh minh họa: Getty.

Cuộc đua AI bước sang giai đoạn cạnh tranh toàn diện

Cuộc đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc đang chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt khi các cuộc tấn công nhằm vào doanh nghiệp công nghệ không còn giới hạn ở việc đánh cắp mã nguồn, thiết kế chip hay thuật toán. Theo các chuyên gia an ninh mạng, mục tiêu hiện nay đã mở rộng sang nhân sự, chuỗi cung ứng, kế hoạch phát triển sản phẩm và cả hoạt động gọi vốn của các công ty trí tuệ nhân tạo.

Matt Pearl, Giám đốc Chương trình Công nghệ Chiến lược thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định các lực lượng có liên hệ với Trung Quốc đang tìm kiếm mọi thông tin có thể giúp rút ngắn khoảng cách phát triển AI với Mỹ. Thay vì chỉ tập trung vào một bí mật công nghệ, các nhóm này quan tâm tới toàn bộ hệ sinh thái đổi mới, từ lộ trình sản phẩm cho tới các mắt xích trong chuỗi cung ứng.

Theo CrowdStrike, các thực thể có liên hệ với Trung Quốc chiếm hơn một nửa số vụ xâm nhập mạng do nhà nước bảo trợ nhằm vào các doanh nghiệp công nghệ trong vòng 12 tháng kết thúc ngày 31/3. Mục tiêu nổi bật là tài sản trí tuệ liên quan đến AI.

Những số liệu này phản ánh AI đã trở thành lĩnh vực cạnh tranh chiến lược, nơi lợi thế chỉ vài tháng phát triển cũng có thể quyết định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Mục tiêu không còn là mã nguồn

Nhiều vụ việc gần đây cho thấy phạm vi cạnh tranh đang mở rộng. Mới đây, Anthropic cáo buộc một số doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Alibaba, tìm cách khai thác trái phép năng lực AI của hãng. Alibaba chưa đưa ra phản hồi đối với các cáo buộc này.

Trong khi đó, Copyleaks cho biết các phản hồi do mô hình DeepSeek R1 tạo ra có mức độ tương đồng cao với ChatGPT trong nhiều trường hợp. Công ty nhận định đây có thể là dấu hiệu mô hình của Trung Quốc được huấn luyện dựa trên đầu ra từ hệ thống AI của Mỹ. Tuy nhiên, DeepSeek và OpenAI chưa phản hồi về đánh giá này.

Một trường hợp khác được CNBC dẫn lại là Brian Abbott, Giám đốc điều hành Agentiq Capital, cho rằng một nhân viên được tuyển từ Trung Quốc đã cố tình thay đổi mã nguồn và nội dung trang web nhằm ảnh hưởng tới khả năng gọi vốn của công ty. Abbott cho biết doanh nghiệp đã gửi đơn khiếu nại tới FBI. CNBC lưu ý chưa thể xác minh độc lập các cáo buộc này.

FBI tiếp tục coi hoạt động đánh cắp công nghệ của Mỹ là một trong những ưu tiên điều tra hàng đầu, đồng thời cho rằng gián điệp kinh tế gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm đối với nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, Graham Webster, Tổng biên tập Dự án DigiChina thuộc Đại học Stanford, cho rằng việc phân biệt đâu là hoạt động do nhà nước bảo trợ và đâu là hành vi của cá nhân hoặc doanh nghiệp vẫn rất khó khăn. Ông cũng lưu ý bối cảnh cạnh tranh AI hiện nay chịu ảnh hưởng từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ của Mỹ cũng như tham vọng phát triển AI của Trung Quốc.

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Công ty khởi nghiệp trở thành mắt xích dễ tổn thương

Nếu các tập đoàn công nghệ lớn có đủ nguồn lực đầu tư cho an ninh mạng thì nhiều công ty khởi nghiệp lại đối mặt với những hạn chế về nhân sự và tài chính.

Cliff Steinhauer, Giám đốc An ninh thông tin của National Cybersecurity Alliance, cho rằng rủi ro lớn nhất hiện nay đến từ yếu tố con người. Các chiến dịch lừa đảo sử dụng AI giúp kẻ tấn công dễ dàng khai thác nhân viên mới hoặc nhân sự hợp đồng để xâm nhập hệ thống.

Copyleaks cho biết nhiều nhân viên mới của doanh nghiệp đã trở thành mục tiêu ngay sau khi gia nhập công ty. Theo lãnh đạo hãng, xu hướng này sẽ còn gia tăng khi AI tiếp tục trở thành lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt.

Trong khi đó, Trung Quốc đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ ngành AI như trợ cấp năng lực tính toán, văn phòng và hạ tầng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Ở phía Mỹ, Anthropic công bố chương trình Claude Corps nhằm đào tạo 1.000 nhân lực AI và kết nối họ với các tổ chức phi lợi nhuận.

Theo Isaac Stone Fish, nhà sáng lập Strategy Risks, các công ty khởi nghiệp thường thiếu kinh nghiệm và nguồn lực để xây dựng hệ thống phòng thủ an ninh mạng. Điều này khiến họ trở thành mục tiêu dễ bị khai thác trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.

Hàm ý đối với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Cuộc cạnh tranh AI hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua về sức mạnh tính toán hay chất lượng mô hình ngôn ngữ. Doanh nghiệp phải đồng thời bảo vệ dữ liệu, nhân sự, chuỗi cung ứng và chiến lược kinh doanh.

Đối với các công ty AI, chi phí dành cho an ninh mạng nhiều khả năng sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Việc xây dựng quy trình kiểm soát nhân sự, giám sát quyền truy cập dữ liệu, kiểm tra đối tác và đào tạo nhận thức an toàn thông tin sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc thay vì chỉ là hoạt động hỗ trợ.

Việt Nam đang hình thành hệ sinh thái AI với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp và trung tâm nghiên cứu. Những diễn biến tại Mỹ và Trung Quốc cho thấy bảo mật cần được coi là một phần của chiến lược phát triển AI ngay từ giai đoạn đầu. Bên cạnh đầu tư vào mô hình và hạ tầng tính toán, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế quản trị dữ liệu, bảo vệ tài sản trí tuệ và nâng cao năng lực phòng vệ trước các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Ba xu hướng nổi bật trong cạnh tranh AI toàn cầu

Mục tiêu tấn công mở rộng từ mã nguồn sang nhân sự và chuỗi cung ứng.

Công ty khởi nghiệp AI trở thành đối tượng dễ bị tấn công nhất do hạn chế nguồn lực bảo mật.

An ninh mạng đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp AI bên cạnh sức mạnh công nghệ.
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Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam