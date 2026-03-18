Alibaba ra mắt nền tảng AI tác nhân Wukong, tham vọng chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp

10:11 | 18/03/2026
"Gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Alibaba vừa công bố nền tảng trí tuệ nhân tạo dạng tác nhân mới mang tên Wukong, một công cụ AI dành cho doanh nghiệp cho phép quản lý nhiều “AI agent” trong cùng một hệ thống. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Alibaba đang đẩy mạnh tái cấu trúc và tăng tốc cuộc đua trí tuệ nhân tạo với các đối thủ công nghệ Trung Quốc.
AI tác nhân giúp doanh nghiệp tự động hóa công việc

Theo thông báo gửi tới Báo chí Quốc tế, Wukong cho phép doanh nghiệp quản lý nhiều tác nhân AI thông qua một giao diện duy nhất, đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng bảo mật cấp doanh nghiệp.

Không giống các chatbot chỉ phản hồi câu hỏi, AI agent có khả năng hành động chủ động, thực hiện các nhiệm vụ thay con người như: chỉnh sửa tài liệu; phê duyệt quy trình; ghi chép cuộc họp; nghiên cứu và tổng hợp thông tin...

Các hệ thống AI dạng tác nhân thường yêu cầu quyền truy cập sâu vào dữ liệu và hệ thống nội bộ của doanh nghiệp, vì vậy vấn đề bảo mật và quyền riêng tư trở thành yếu tố then chốt trong thiết kế nền tảng.

Hiện Wukong vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm giới hạn theo hình thức “invite-only” dành cho một số khách hàng doanh nghiệp.

Tích hợp Slack, Teams và hệ sinh thái Alibaba

Nền tảng mới được đặt theo tên nhân vật Sun Wukong (Tôn Ngộ Không) trong tiểu thuyết kinh điển Journey to the West của Trung Quốc.

Wukong có thể được sử dụng dưới dạng ứng dụng máy tính độc lập hoặc thông qua DingTalk, nền tảng giao tiếp doanh nghiệp trên đám mây của Alibaba hiện có hơn 20 triệu người dùng doanh nghiệp.

Trong tương lai, Alibaba dự kiến mở rộng khả năng tích hợp với các nền tảng giao tiếp phổ biến khác như: Slack; Microsoft Teams; WeChat...Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch tích hợp Wukong vào hệ sinh thái thương mại điện tử rộng lớn của mình, bao gồm: Taobao; Alipay...

Điều này cho thấy tham vọng của Alibaba trong việc đưa AI tác nhân vào mọi hoạt động kinh doanh từ giao tiếp nội bộ đến thương mại điện tử và thanh toán số.

Cuộc đua AI doanh nghiệp tại Trung Quốc nóng lên

Alibaba không phải công ty duy nhất phát triển trợ lý AI doanh nghiệp. Các đối thủ như Tencent hay startup AI như Zhipu AI cũng đang phát triển các hệ thống tương tự.

Nhiều sản phẩm trong lĩnh vực này được xây dựng dựa trên OpenClaw, một nền tảng tác nhân mã nguồn mở do lập trình viên Peter Steinberger phát triển trước khi gia nhập OpenAI do Sam Altman lãnh đạo.

Việc ra mắt Wukong diễn ra ngay sau khi Alibaba công bố tái cấu trúc tổ chức, trong đó nền tảng này sẽ trực thuộc bộ phận kinh doanh mới mang tên Alibaba Token Hub.

Đơn vị mới tập trung phát triển token AI, tức các đơn vị dữ liệu hoặc giá trị dùng trong hệ thống trí tuệ nhân tạo như đầu vào, đầu ra hoặc khối lượng tính toán.

Token Hub cũng sẽ quản lý các đơn vị AI quan trọng của Alibaba gồm: Tongyi Laboratory; MaaS Business Line; Qwen; AI Innovation... Bộ phận này sẽ do CEO Alibaba Eddie Wu trực tiếp dẫn dắt.

Trong bản ghi nhớ nội bộ đăng trên Alizila, ông Wu cho rằng công ty đang đứng trước “ngưỡng cửa của một bước ngoặt trí tuệ nhân tạo tổng quát” và coi AI là cơ hội lịch sử cho Alibaba.

Làn sóng rời đi của nhân sự chủ chốt

Tuy nhiên, sự tái cấu trúc cũng diễn ra trong bối cảnh đội ngũ phát triển AI của Alibaba có nhiều biến động nhân sự.

Ngày 4/3, Lin Junyang, trưởng nhóm kỹ thuật quan trọng của dự án Qwen, đã đăng thông điệp chia tay đầy ẩn ý trên mạng xã hội X. Ngay sau đó, CEO Eddie Wu xác nhận công ty đã chấp nhận đơn từ chức của Lin Junyang, cảm ơn những đóng góp của ông cho dự án.

Trước đó, hai lãnh đạo khác của nhóm Qwen cũng đã rời đi gồm: Yu Bowen; Hui Binyuan...

Sau thông báo ra mắt Wukong, cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của Alibaba tăng 0,45%, đóng cửa ở mức 134,6 HKD.

Công ty dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 trong tuần này, và thị trường đang theo dõi sát liệu chiến lược AI có trở thành động lực tăng trưởng mới của tập đoàn công nghệ từng thống trị thương mại điện tử Trung Quốc hay không.

Theo Tiến sĩ Joshua Dwight, chuyên gia an ninh mạng từ Đại học RMIT, các chiến dịch triệt phá gần đây tại Đông Nam Á cho thấy tội phạm lừa đảo đang gia tăng quy mô và mức độ tinh vi, đòi hỏi phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp quốc tế để kiểm soát hiệu quả.
Assemble – nền tảng AI training toàn cầu do công ty dữ liệu AI EBIT vận hành vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Thông qua nền tảng này, các lập trình viên và chuyên gia công nghệ tại Việt Nam có thể tham gia các dự án AI quốc tế với hình thức làm việc từ xa và thời gian linh hoạt.
Anthropic công bố bản cập nhật mới cho Claude, tích hợp khả năng tạo biểu đồ và hình ảnh trực quan ngay trong khung chat, qua đó thay đổi cách người dùng tiếp cận dữ liệu.
Theo đó, dòng sản phẩm Dell Pro Max trang bị GB10 và GB300 cung cấp hệ thống siêu máy tính để bàn chuyên dụng nhằm phát triển và triển khai các tác nhân tự chủ vận hành dài hạn.
Mới đây, tại hội nghị nhà phát triển thường niên Nvidia GTC 2026, Giám đốc điều hành Jensen Huang đưa ra một dự báo đầy tham vọng: tổng giá trị đơn đặt hàng dành cho hai nền tảng chip AI chủ lực Blackwell và Vera Rubin có thể đạt tới 1.000 tỷ USD vào năm 2027.
