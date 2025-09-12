Alibaba.com ra mắt Ali-Edu cho doanh nghiệp SME Việt Nam

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Young Liu, Giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam, cho biết: “Ở thời điểm then chốt này, Ali-Edu mang đến chương trình đào tạo thực tiễn và một lộ trình rõ ràng, từng bước để hỗ trợ SME Việt Nam khởi động hành trình xuất khẩu. Bằng cách kết hợp kiến thức thị trường, công cụ số và hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia, chương trình giúp doanh nghiệp xây dựng sự tự tin, thu hút buyer chất lượng cao và thúc đẩy xuất khẩu.”

Ali-Edu được triển khai hợp tác với Trung tâm đào tạo và tư vấn xuất nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX, và do Tiến sĩ Lê Sài Gòn – chuyên gia xuất khẩu – trực tiếp giảng dạy.

Ông Young Liu, Giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam

Chương trình bao gồm 8 bước: phân tích thị trường, chuẩn bị nguồn lực, tìm kiếm khách hàng, đàm phán hợp đồng, logistics và thủ tục hải quan. Mỗi buổi kéo dài 1 giờ qua Zoom, kết hợp video đào tạo và phần hỏi - đáp trực tiếp với chuyên gia. Chuỗi hội thảo sẽ bắt đầu từ ngày 1/10/2025, với mục tiêu thu hút hơn 300 doanh nghiệp tham gia.

Đại diện cho VCCI, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch nhấn mạnh: “Để đứng vững và vươn xa, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải mở rộng sang các thị trường mới và tận dụng sức mạnh của công nghệ. Thương mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt là B2B, chính là con đường nhanh nhất để hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới. VCCI sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.”

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI

Tham dự hội nghị lần này có rất nhiều doanh nghiệp tiêu biểu, trong đó Duy Phát Mechanical là doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất nội thất kim loại bắt đầu xuất khẩu qua Alibaba.com từ tháng 12/2023. Công ty đã tận dụng các công cụ của nền tảng như Analytics, Trade Assurance, Digital Marketing và Smart Assistant để ký được đơn hàng trị giá 30.000 USD từ Mỹ chỉ sau 4 tháng, đồng thời thu hút gần 80 buyer mới từ châu Âu và Mỹ. Hiện Duy Phát đã mở thêm nhiều gian hàng trên nền tảng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm thông qua nghiên cứu thị trường, và tiếp tục đầu tư vào công nghệ và nhân sự để mở rộng xuất khẩu.

Đại diện cho Công ty Duy Phát, bà Huỳnh Ngọc Anh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh chia sẻ: “Việc tham gia Alibaba.com giúp chúng tôi tiếp cận nhanh hơn với những buyer quốc tế chuyên nghiệp và đầy tiềm năng. Với công cụ phù hợp và đội ngũ tận tâm, chúng tôi đã biến những thách thức ban đầu thành đơn hàng thực tế và tăng trưởng dài hạn.”