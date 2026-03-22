Cuộc đua tác nhân AI: OpenClaw và Manus định hình cách làm việc số

Kiến trúc vận hành và trải nghiệm sử dụng

Thị trường AI đầu năm 2026 ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các hệ thống tự hành có khả năng thay con người xử lý chuỗi công việc phức tạp. Manus tận dụng hạ tầng đám mây để mang lại trải nghiệm liền mạch ngay trên trình duyệt.

Sau thương vụ được Meta mua lại, nền tảng nhanh chóng mở rộng quy mô toàn cầu, đồng thời tối ưu khả năng điều phối nhiều tác nhân chuyên biệt. Chỉ với một yêu cầu ngắn, hệ thống có thể tự động duyệt web, tổng hợp dữ liệu, viết mã và xuất báo cáo hoàn chỉnh với định dạng rõ ràng. Nhóm nhân sự văn phòng tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông và thương mại điện tử, đánh giá cao tốc độ phản hồi cùng khả năng trình bày chuyên nghiệp mà công cụ này mang lại.

OpenClaw vs Manus. Ảnh: The Tool Nerd

Ở chiều ngược lại, OpenClaw lựa chọn hướng tiếp cận thiên về kỹ thuật với kiến trúc mã nguồn mở và xử lý trực tiếp trên máy cá nhân. Người dùng cài đặt phần mềm, sau đó kết nối linh hoạt với các mô hình như ChatGPT hoặc Claude thông qua API.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng tích hợp vào các nền tảng quen thuộc như Zalo hay Telegram, giúp việc điều khiển AI trở nên tự nhiên như một cuộc hội thoại thường ngày. Trong cộng đồng công nghệ Việt Nam, nhiều nhóm phát triển đã khai thác OpenClaw để xây dựng hệ thống tự động hóa nội bộ, từ quản lý dữ liệu đến hỗ trợ vận hành.

Sự khác biệt trong kiến trúc tạo nên hai trải nghiệm rõ rệt. Manus giảm thiểu mọi rào cản tiếp cận, hướng tới sự tiện lợi tức thì. OpenClaw đòi hỏi thời gian thiết lập ban đầu, đổi lại khả năng kiểm soát sâu và thích ứng linh hoạt với từng quy trình riêng biệt.

Dữ liệu, chi phí và khả năng tùy biến

Khi AI tham gia trực tiếp vào quy trình làm việc, dữ liệu trở thành yếu tố trung tâm. Manus xử lý toàn bộ thông tin trên hệ thống máy chủ của Meta, bao gồm tài liệu nội bộ, dữ liệu khách hàng và báo cáo tài chính. Người dùng gần như không có khả năng giám sát cách dữ liệu được lưu trữ hay khai thác. Chính nền tảng cũng đưa ra khuyến cáo hạn chế đăng nhập các tài khoản quan trọng thông qua hệ thống. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng bảo mật thông tin, cách vận hành này tạo ra khoảng cách niềm tin nhất định.

Những khác biệt chính về triết lý và hoạt động giữa OpenClaw và Manus AI. Ảnh: theworldmag

OpenClaw giải quyết vấn đề theo hướng giữ dữ liệu trên thiết bị cá nhân. Mọi tệp tin, lịch sử công việc được lưu trữ cục bộ, chỉ gửi phần nội dung cần xử lý ngôn ngữ tới nhà cung cấp mô hình. Nhờ mã nguồn công khai, cộng đồng có thể kiểm tra từng thành phần để đảm bảo tính minh bạch. Với các doanh nghiệp vận hành dữ liệu nhạy cảm, cách tiếp cận này giúp duy trì quyền kiểm soát toàn diện, đồng thời giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin.

Chi phí vận hành tiếp tục phản ánh rõ triết lý phát triển của hai nền tảng. Manus áp dụng mô hình thuê bao theo tháng với mức phí dao động từ khoảng 500 nghìn đến hơn 5 triệu đồng. Hệ thống tính điểm tín dụng cho từng tác vụ, tuy nhiên việc không công bố rõ mức tiêu hao khiến người dùng khó dự đoán ngân sách. Nhiều trường hợp ghi nhận tình trạng cạn điểm khi xử lý các yêu cầu phân tích phức tạp, dẫn tới gián đoạn quy trình đang thực hiện.

Trong khi đó, OpenClaw không thu phí nền tảng. Chi phí phát sinh dựa trên lượng tài nguyên sử dụng từ mô hình AI. Người dùng chủ động lựa chọn mô hình phù hợp với từng tác vụ, từ đó tối ưu ngân sách vận hành theo nhu cầu thực tế. Cách tính này tạo ra sự minh bạch rõ ràng, đặc biệt phù hợp với các nhóm phát triển nhỏ hoặc startup tại Việt Nam.

Khả năng tùy biến trở thành yếu tố hoàn thiện bức tranh so sánh. OpenClaw cho phép chỉnh sửa mã nguồn, xây dựng thư viện kỹ năng riêng và tích hợp sâu vào hệ thống nội bộ. Cộng đồng liên tục đóng góp, nâng cấp và mở rộng tính năng, giúp nền tảng thích ứng nhanh với nhu cầu đa dạng. Ngược lại, Manus duy trì cấu trúc khép kín với bộ tính năng định sẵn, đảm bảo tính ổn định nhưng hạn chế không gian sáng tạo.

Sự đối lập giữa OpenClaw và Manus phản ánh hai hướng phát triển song song của AI hiện đại. Một bên tối ưu trải nghiệm nhanh gọn, phù hợp nhu cầu phổ thông. Một bên tập trung quyền kiểm soát, tính minh bạch và khả năng mở rộng dài hạn. Khi doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, lựa chọn công cụ không chỉ dựa trên hiệu suất tức thời mà còn gắn chặt với chiến lược dữ liệu và bài toán chi phí trong dài hạn.