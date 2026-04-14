Microsoft đẩy mạnh Copilot tự động hóa công việc, cạnh tranh với OpenClaw

Các thử nghiệm gần đây cho thấy Microsoft đang định hình lại vai trò của Microsoft 365 Copilot theo hướng chủ động hành động thay vì chỉ phản hồi nội dung. Cách tiếp cận này tiệm cận mô hình của OpenClaw, một dự án mã nguồn mở nổi bật nhờ khả năng thiết lập tác nhân AI chạy cục bộ trên thiết bị cá nhân. Tuy nhiên, Microsoft không sao chép nguyên trạng mà tái cấu trúc toàn bộ hệ thống để phù hợp môi trường doanh nghiệp với yêu cầu kiểm soát dữ liệu nghiêm ngặt.

Copilot Cowork. Ảnh: Microsoft

Song song với quá trình đó, hãng liên tục mở rộng hệ sinh thái tác nhân AI. Copilot Cowork ra mắt trong tháng 3 tạo dấu ấn khi cho phép thực thi hành động trực tiếp trong bộ ứng dụng Microsoft 365, thay cho cách vận hành kiểu truy vấn truyền thống.

Nền tảng này hoạt động trên đám mây, kết hợp công nghệ Work IQ để cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên hành vi người dùng, đồng thời tích hợp mô hình từ Anthropic nhằm tăng độ linh hoạt xử lý ngôn ngữ. Trước đó, Copilot Tasks xuất hiện dưới dạng thử nghiệm, tập trung xử lý công việc cá nhân như quản lý email, sắp xếp lịch trình hay điều phối hoạt động ngoài văn phòng.

Dù mang lại hiệu quả rõ rệt, các công cụ kể trên vẫn phụ thuộc hạ tầng đám mây. Trong khi đó, OpenClaw lại đi theo hướng ngược lại khi cho phép vận hành hoàn toàn trên máy cá nhân. Chính khác biệt này tạo ra làn sóng nhu cầu phần cứng, đặc biệt với Mac Mini nhờ khả năng tối ưu cho xử lý AI nội bộ. Tuy vậy, cách triển khai cục bộ cũng làm lộ khoảng trống trong kiểm soát an toàn thông tin, nhất là khi áp dụng vào môi trường doanh nghiệp quy mô lớn.

Phiên bản Copilot mới mà Microsoft đang phát triển hướng tới dung hòa hai hướng tiếp cận trên. Hệ thống được thiết kế duy trì trạng thái hoạt động liên tục, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý lệnh trong thời gian dài. Nhờ đó, AI có thể tự động thực hiện chuỗi công việc đa bước như theo dõi dữ liệu từ nhiều nguồn, tổng hợp báo cáo, gửi email định kỳ mà không cần giám sát thường xuyên. Đây chính là bước chuyển từ mô hình trợ lý sang một thực thể vận hành có tính tự trị cao.

Tuy nhiên, mô hình triển khai vẫn chưa được công bố rõ ràng. Nếu tiếp tục dựa vào đám mây, Microsoft duy trì lợi thế về kiểm soát và đồng bộ dữ liệu. Ngược lại, nếu bổ sung khả năng xử lý cục bộ, Copilot có thể thu hẹp khoảng cách với OpenClaw về tính linh hoạt và hiệu suất. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp tới vị thế của sản phẩm trong bức tranh AI đang phân hóa nhanh giữa hai xu hướng tập trung và phi tập trung.

Động thái mới phản ánh rõ xu hướng chung của ngành công nghệ khi chuyển từ các hệ thống chỉ tạo nội dung sang các tác nhân có khả năng tự thực thi công việc. Microsoft dự kiến công bố thêm thông tin tại Microsoft Build vào tháng 6, nơi chiến lược đưa Copilot trở thành trung tâm vận hành trong môi trường doanh nghiệp số nhiều khả năng được làm rõ.