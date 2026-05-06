Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam & VARS AWARDS 2026 sẽ tạo nên dấu ấn mới

“Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam” là hoạt động thường niên có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng môi giới bất động sản Việt Nam.

Sự kiện là nơi hội tụ, kết nối, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp, đồng thời tôn vinh những cá nhân, tổ chức tiêu biểu đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường.

Năm 2026, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam sẽ tổ chức tại TP. Cần Thơ, là sự kiện lầ thứ 11 được tổ chức. Sự kiện năm nay được xác định là sự kiện quy mô lớn, tạo dấu ấn nổi bật nhất từ trước đến nay với chủ đề “Chuẩn mực - Minh bạch - Kỷ nguyên số”.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC

Thông qua sự kiện, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của nghề môi giới bất động sản trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc, hướng tới minh bạch, thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, chuyển đổi số của nghề môi giới bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới… Đồng thời, mở rộng kết nối vùng miền, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp tới các địa phương, tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà môi giới, nhà đầu tư và thị trường khu vực.

Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam & VARS AWARDS 2026 được tổ chức với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa chuyên môn, kết nối, thể thao, văn hóa và vinh danh. Diễn đàn Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS Forum) tạo không gian trao đổi chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp, sàn giao dịch và cộng đồng môi giới về xu hướng thị trường, chuẩn hóa hành nghề, minh bạch thông tin và ứng dụng công nghệ trong hoạt động tư vấn, phân phối, quản trị dữ liệu, chăm sóc khách hàng. Giải Pickleball cộng đồng VARS (VARS Pickleball Tournament) tạo hoạt động thể thao kết nối, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng nghề, lan tỏa tinh thần năng động, bản lĩnh, hợp tác và trách nhiệm của đội ngũ môi giới bất động sản trên toàn quốc. Đêm Gala “Vọng Cầm Ca” là điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật giàu bản sắc, mang tinh thần giao lưu và kết nối cộng đồng bất động sản.

Quang cảnh họp báo.

Đặc biệt, Lễ vinh danh VARS AWARDS 2026 là sự kiện trọng tâm, tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiêu biểu, xuất sắc; lan tỏa những mô hình hành nghề chuyên nghiệp, minh bạch, lấy khách hàng làm trung tâm và có đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS chia sẻ, thị trường bất động sản đang tái cấu trúc sâu rộng, hướng tới minh bạch, chuẩn hóa và phát triển bền vững. Vai trò của nghề môi giới ngày càng được nhìn nhận đầy đủ, đúng vị trí và đúng giá trị hơn. Người môi giới hôm nay không chỉ là cầu nối giao dịch, mà còn là lực lượng góp phần thúc đẩy thị trường, ứng dụng và quản trị thông tin, bảo vệ quyền lợi khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin thị trường.

Việc xây dựng một lực lượng môi giới chuyên nghiệp, có năng lực, có đạo đức và có trách nhiệm xã hội đã trở thành yêu cầu tất yếu. Song hành với đó, việc ghi nhận, đánh giá và tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiêu biểu cũng cần được thực hiện bài bản hơn, minh bạch hơn, có chuẩn mực hơn và có sức lan tỏa ở tầm quốc gia.