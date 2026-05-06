Lufthansa gánh thêm gần 2 tỷ USD vì giá nhiên liệu tăng

Lufthansa lỗ vì giá nhiên liệu tăng do xung đột Trung Đông. Ảnh: Getty.

Giá nhiên liệu tăng đẩy Lufthansa vào thế khó

Chi phí nhiên liệu máy bay đang trở thành áp lực lớn với hãng hàng không Lufthansa khi hãng dự kiến phải chi thêm 1,7 tỷ euro trong năm 2026. Nguyên nhân đến từ xung đột Trung Đông khiến nguồn cung bị gián đoạn và giá nhiên liệu tăng mạnh.

Trong báo cáo tài chính quý I, hãng hàng không lớn nhất Đức cho biết đã phòng ngừa rủi ro giá cho khoảng 80% nhiên liệu. Tuy nhiên, 20% còn lại vẫn chịu tác động trực tiếp từ biến động thị trường.

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt 612 triệu euro, doanh thu đạt 8,7 tỷ euro, tăng 8% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận ròng giảm xuống còn 665 triệu euro, cho thấy chi phí đang ăn mòn hiệu quả kinh doanh.

Giám đốc điều hành Carsten Spohr thừa nhận khủng hoảng Trung Đông cùng giá nhiên liệu leo thang đang tạo ra thách thức lớn cho toàn ngành.

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Nguồn cung nhiên liệu châu Âu bị bóp nghẹt

Một trong những nguyên nhân trực tiếp là tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Điều này khiến châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay trong ngắn hạn.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, khu vực này chỉ còn vài tuần dự trữ. Khoảng 75% nhiên liệu máy bay của châu Âu phụ thuộc vào các nhà máy lọc dầu Trung Đông.

Phần còn lại đến từ châu Á, nhưng nhiều quốc gia đang hạn chế xuất khẩu. Châu Âu buộc phải tìm nguồn thay thế từ Mỹ và Nigeria, làm chi phí nhập khẩu tăng cao.

Giá nhiên liệu máy bay đã tăng hơn 100% chỉ trong một tháng, tạo cú sốc chi phí cho các hãng hàng không.

Giá nhiên liệu máy bay ảnh hưởng thế nào đến hãng hàng không? Nhiên liệu thường chiếm 20% đến 30% tổng chi phí vận hành của một hãng bay. Khi giá tăng đột biến, lợi nhuận có thể bị xóa sạch nếu không kịp điều chỉnh giá vé hoặc cắt giảm chi phí.

Hàng không châu Âu đồng loạt “thắt lưng buộc bụng”

Để giảm áp lực, Lufthansa đã cắt 20.000 chuyến bay chặng ngắn, tiết kiệm khoảng 40.000 tấn nhiên liệu. Hãng cũng loại bỏ các đường bay không sinh lời và tăng giá vé.

Xu hướng này không chỉ diễn ra ở Đức. EasyJet, hãng hàng không giá rẻ của Anh, ghi nhận chi phí nhiên liệu tăng thêm 25 triệu bảng chỉ trong tháng 3.

Doanh nghiệp này dự báo lỗ trước thuế từ 540 đến 560 triệu bảng trong nửa đầu năm tài chính. Đồng thời, lượng đặt vé suy giảm khi khách hàng trì hoãn kế hoạch du lịch vì giá vé tăng.

EasyJet cho biết chỉ phòng ngừa được 70% nhiên liệu mùa hè, khiến phần còn lại dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá.

Nhu cầu nhiên liệu máy bay được dự báo tăng thêm 40% khi bước vào mùa du lịch cao điểm. Điều này có thể khiến tình trạng thiếu hụt trầm trọng hơn.

Nếu châu Âu không đảm bảo được nguồn nhập khẩu bổ sung, giá nhiên liệu sẽ tiếp tục leo thang. Khi đó, chi phí vận hành của các hãng hàng không sẽ tăng mạnh, kéo theo giá vé cao hơn.

Áp lực này có thể làm giảm nhu cầu đi lại, tạo vòng xoáy tiêu cực cho toàn ngành.

Khủng hoảng nhiên liệu cho thấy ngành hàng không vẫn phụ thuộc lớn vào địa chính trị và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Việc phòng ngừa rủi ro chỉ giúp giảm bớt tác động trong ngắn hạn.

Về dài hạn, các hãng buộc phải tối ưu đội bay, tăng hiệu suất nhiên liệu và tìm kiếm giải pháp thay thế như nhiên liệu hàng không bền vững. Tuy nhiên, chi phí triển khai vẫn là rào cản lớn.

Với thị trường Việt Nam, biến động giá nhiên liệu toàn cầu có thể tác động trực tiếp đến giá vé quốc tế và chi phí vận hành của các hãng trong nước. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị rủi ro và đa dạng hóa nguồn cung.