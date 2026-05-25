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Micron rót 2 tỷ USD sản xuất chip nhớ DRAM 1-alpha phục vụ quốc phòng và các ngành trọng yếu

Phạm Anh

Phạm Anh

17:58 | 25/05/2026
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Nhà máy Micron tại Manassas, Virginia (Mỹ) vừa kích hoạt dây chuyền sản xuất DRAM thế hệ 1-alpha sau khoản rót vốn hơn 2 tỷ USD, mở màn cho kế hoạch tổng thể 200 tỷ USD nhằm xây dựng lại nền công nghiệp bán dẫn nội địa, tạo khoảng 90.000 việc làm và củng cố chuỗi cung ứng phục vụ quốc phòng lẫn các ngành công nghiệp trọng yếu.
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Micron rót 2 tỷ USD sản xuất chip nhớ DRAM 1-alpha phục vụ quốc phòng và các ngành trọng yếu
Micron rót 2 tỷ USD sản xuất DRAM 1-alpha tại Virginia, dự án này cũng thúc đẩy kế hoạch đầu tư khoảng 200 tỷ đô la Mỹ của Micron. Ảnh: Micron

Nhà máy ở Manassas, tiểu bang Virginia, vốn đã tồn tại nhiều năm trong chuỗi sản xuất của Micron Technology. Nhưng từ cuối tháng 5/2025, cơ sở này mang một ý nghĩa khác khi Micron chính thức khai vận dây chuyền sản xuất chip nhớ DRAM thế hệ 1-alpha, ký hiệu 1α, loại bộ nhớ tiên tiến nhất từng được chế tạo trên đất Mỹ.

Chip nhớ thế hệ mới và bài toán chủ quyền công nghệ

Chip nhớ DRAM 1-alpha không phải là tên gọi quen thuộc với người dùng phổ thông, nhưng đây là nền tảng công nghệ mà hàng loạt ngành công nghiệp mũi nhọn phụ thuộc vào. Từ hệ thống điều khiển trong xe quân sự, thiết bị hàng không vũ trụ, máy móc công nghiệp cho đến thiết bị y tế tiên tiến, tất cả đều cần loại bộ nhớ có vòng đời dài, ổn định và đạt độ tin cậy cao trong môi trường khắc nghiệt. Thế hệ 1α của Micron đáp ứng đúng tiêu chí đó, tương thích trực tiếp với chuẩn DDR4 và LPDDR4 đang được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.

Micron hiện là nhà sản xuất chip nhớ duy nhất của Hoa Kỳ. Vị trí đó trao cho họ trọng trách không thể ủy thác: nếu Micron không sản xuất được trong nước, toàn bộ nhu cầu chip nhớ của các ngành công nghiệp trọng yếu Mỹ đều phải phụ thuộc vào nguồn cung từ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Đây chính là lý do khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Manassas được giới chính sách Mỹ đón nhận như một tín hiệu an ninh, chứ không đơn thuần là quyết định kinh doanh.

Ông Sanjay Mehrotra, Tổng giám đốc Micron, khẳng định: "Chúng tôi tự hào mang công nghệ sản xuất DRAM 1α tiên tiến về Mỹ, củng cố nguồn cung trong nước cho khách hàng và các thị trường toàn cầu mà chúng tôi phục vụ." Ông gọi đây là "bước quan trọng" trong kế hoạch tổng thể mà Micron cam kết với thị trường Mỹ.

Hai tỷ đô la biến thành bốn lần sản lượng

Khoản đầu tư 2 tỷ USD tại Manassas có mục tiêu cụ thể: tăng gấp bốn lần sản lượng wafer DDR4 tại chỗ. Micron đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, nhà máy này sẽ xuất xưởng chip DRAM 1α đạt tiêu chuẩn thương mại đầy đủ, sẵn sàng cung cấp trực tiếp cho các đơn hàng từ nhà thầu quốc phòng, các hãng xe, tập đoàn hàng không và đối tác y tế.

Song song với Manassas, Micron cũng triển khai hai dự án quy mô lớn hơn tại Boise, Idaho và Clay, New York. Ba cụm sản xuất này khi hoạt động đồng thời tạo thành xương sống của kế hoạch tổng thể trị giá 200 tỷ USD, dự kiến tạo ra khoảng 90.000 việc làm trực tiếp tại Mỹ.

Đại sứ Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, nhận xét khoản đầu tư này là "minh chứng sống" cho chính sách sản xuất nội địa đang tạo ra chuỗi cung ứng bền vững hơn, bảo vệ an ninh kinh tế và an ninh quốc gia trong cùng một động thái. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett cũng ghi nhận: "Micron đang tạo ra những công việc tốt cho người Mỹ và mang công nghệ tiên tiến trở lại Hoa Kỳ."

Bộ nhớ tiên tiến trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu

Micron nhấn mạnh thêm một chiều kích khác trong chiến lược dài hạn của họ: bộ nhớ tiên tiến không còn là linh kiện điện tử thông thường. Trong làn sóng trí tuệ nhân tạo đang định hình lại toàn bộ nền kinh tế, từ trung tâm dữ liệu cho đến dây chuyền sản xuất tự động, nhu cầu chip nhớ hiệu năng cao tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ linh kiện nào khác. Ai kiểm soát được nguồn cung bộ nhớ tiên tiến, người đó giữ lợi thế quyết định trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Việc đưa DRAM 1α vào sản xuất tại Manassas cho thấy Micron không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Nhà máy Virginia phục vụ phân khúc sản phẩm vòng đời dài cho các ngành công nghiệp trọng yếu, trong khi Boise và New York tập trung vào các thế hệ bộ nhớ cao cấp hơn cho thị trường điện toán đám mây và hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Chip nhớ DRAM 1-alpha Micron DRAM 1-alpha Virginia chip nhớ tiên tiến nhất sản xuất tại Mỹ Micron đầu tư 200 tỷ USD bán dẫn Mỹ bộ nhớ DDR4 chip DRAM phục vụ hệ thống trí tuệ nhân tạo trung tâm dữ liệu Micron Technology Ngành hàng không quốc phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026