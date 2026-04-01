Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Delta chọn Amazon Leo cung cấp Wi-Fi trên máy bay từ năm 2028

Hoàng Anh

Hoàng Anh

17:04 | 01/04/2026
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Hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ và hàng không thế giới là Amazon và Delta Air Lines vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược, theo đó dịch vụ Wi-Fi vệ tinh của Amazon Leo sẽ được triển khai trên các chuyến bay của Delta từ năm 2028.
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Amazon mới đây đã có bước đi đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh với Starlink của Elon Musk, khi giành được hợp đồng với một trong những hãng hàng không lớn nhất Mỹ là Delta Air Lines. Theo thông tin từ hai bên, giai đoạn đầu dịch vụ sẽ được lắp đặt trên khoảng 500 máy bay của Delta, tương đương gần một nửa đội bay hiện tại.

Delta chọn Amazon Leo cung cấp Wi-Fi trên máy bay từ năm 2028
Amazon Leo và Delta Air Lines đã công bố một thỏa thuận về dịch vụ Wi-Fi trên máy bay sử dụng công nghệ vệ tinh, bắt đầu từ năm 2028. Ảnh: Amazon

Mỗi máy bay sẽ được trang bị ăng-ten chuyên dụng Leo Ultra, tối ưu cho kết nối vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO). Amazon cho biết hệ thống có thể cung cấp kết nối độ trễ thấp, tốc độ tải xuống lên tới 1Gbps và tải lên khoảng 400Mbps, cho phép hành khách xem nội dung trực tuyến, làm việc từ xa hoặc sử dụng các dịch vụ số gần như tương đương trên mặt đất.

Một điểm đáng chú ý là hành khách thuộc chương trình khách hàng thân thiết Delta SkyMiles sẽ được sử dụng Wi-Fi miễn phí trên toàn mạng lưới hơn 300 điểm đến của hãng. Chính sách này được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm bay, đặc biệt trên các đường bay nội địa Mỹ và một số chặng quốc tế có nhu cầu kết nối cao.

Amazon Leo trước đây là dự án Project Kuiper, hiện đã đưa vào vận hành khoảng 200 vệ tinh LEO và đang tăng tốc mở rộng trong năm 2026 nhằm cạnh tranh trực tiếp với Starlink. Dịch vụ thương mại của hệ thống dự kiến sẽ sớm được triển khai, trong đó hợp đồng với Delta được xem là một trong những cột mốc quan trọng đầu tiên trong lĩnh vực hàng không.

Delta chọn Amazon Leo cung cấp Wi-Fi trên máy bay từ năm 2028
Thỏa thuận với Delta Air Lines sẽ đưa công nghệ vệ tinh tiên tiến của Amazon Leo lên hàng trăm máy bay. Ảnh: Amzazon

Quyết định lựa chọn Leo của Delta được cho là có liên quan đến hệ sinh thái công nghệ sẵn có của hãng với Amazon Web Services. Từ năm 2020, Delta đã chuyển hơn 600 ứng dụng, bao gồm hệ thống đặt chỗ và vận hành cốt lõi, lên nền tảng điện toán đám mây này. Theo CEO Delta, ông Ed Bastian, sự tích hợp này giúp giải pháp của Amazon trở nên hiệu quả hơn về chi phí và tốc độ triển khai.

Trong khi đó, Starlink hiện đã thiết lập quan hệ hợp tác với một số hãng hàng không như Alaska Airlines, United Airlines và British Airways. Tuy nhiên, việc giành được Delta, hãng phục vụ hàng chục triệu hành khách mỗi năm được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp Amazon củng cố vị thế trong cuộc đua cung cấp Internet trên không.

Dù giá trị tài chính của thỏa thuận không được công bố, hợp tác này cho thấy xu hướng tăng tốc số hóa trong ngành hàng không. Kết nối trên máy bay đang dần trở thành một tiêu chuẩn dịch vụ, hướng tới trải nghiệm nhanh hơn, ổn định hơn và cá nhân hóa hơn cho hành khách trong tương lai.

amazon Delta Air Lines Wi-Fi Ngành hàng không hợp tác Starlink

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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SJC Giá mua Giá bán
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