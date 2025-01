Delta chỉ phục vụ mì ống trên chuyến bay quốc tế sau sự cố thực phẩm bị hỏng

Delta Air Lines đã gặp phải sự cố về an toàn thực phẩm khi một chuyến bay đến Amsterdam buộc phải chuyển hướng đến New York do có báo cáo về đồ ăn "bị hỏng". Sự việc này đã dẫn đến việc Delta chỉ phục vụ mì ống trong khoang chính trên khoảng 75 chuyến bay quốc tế vào 3/7. Hiện chưa rõ liệu những thay đổi trong thực đơn này có tiếp tục vào ngày 4/7 hay không.