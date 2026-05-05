ECOVACS ra mắt chiến dịch khu vực “Created for Ease”

Việt Nam là thị trường đề cao phong cách sống thông minh, nhẹ nhàng và tiện lợi

Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa nhanh chóng cùng sự gia tăng của các gia đình có hai nguồn thu nhập đang làm thay đổi cách tổ chức sinh hoạt hằng ngày. Với lịch trình ngày càng bận rộn, nhiều người tiêu dùng tìm kiếm giải pháp để tối ưu hóa thời gian tại nhà, đặc biệt với những công việc lặp lại như dọn dẹp bằng robot hút bụi. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt: từ việc chỉ chú trọng vào tính năng cơ bản sang ưu tiên sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng cuộc sống tổng thể.

Chiến dịch “ECOVACS, Created for Ease” ra đời thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc ứng dụng công nghệ robot dịch vụ để giảm tải công việc nhà, giúp người dùng tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn.

Và như vậy, ECOVACS hiểu rằng “Ease” không chỉ đơn giản là làm ít đi, mà là giảm áp lực tinh thần trong nhịp sống đô thị nhanh và dành thêm thời gian cho gia đình, hoặc đơn giản là tận hưởng không gian tổ ấm mà không phải lo lắng về những việc chưa hoàn thành. Công nghệ không nên đòi hỏi sự ưu tiên mà nên âm thầm “luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn”, để giúp cuộc sống hằng ngày của người dùng luôn đi đúng nhịp.

Với thông điệp “Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn”, hệ sinh thái robot dịch vụ toàn diện của ECOVACS được thiết kế nhằm giúp giảm bớt gánh nặng cho người dùng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời trao quyền để họ tận hưởng một lối sống hiện đại, nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, thế hệ “bánh mỳ kẹp" (Sandwich Generation) ở Việt Nam, nơi mà những trụ cột của gia đình, vừa phải cân bằng áp lực công việc, vừa chăm sóc con cái và cha mẹ lớn tuổi, nên ECOVACS tin rằng những người chăm sóc thầm lặng này cũng xứng đáng có một “trợ thủ” hỗ trợ họ, giúp san sẻ áp lực mỗi ngày.

Công nghệ thông minh mới của ECOVAS được tích hợp trong robot hút bụi DEEBOT và robot lau kính WINBOT

Suốt 20 năm qua, ECOVACS không ngừng đổi mới để giải quyết những thách thức trong cuộc sống hằng ngày và liên tục nâng cao trải nghiệm người dùng. Những công nghệ thông minh được tích hợp trong robot hút bụi DEEBOT và robot lau kính WINBOT của ECOVACS như Trạm OMNI, OZMO ROLLER và PowerBoost đã thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành và trở thành những “người hùng thầm lặng”, giúp người dùng làm sạch từng góc nhỏ trong tổ ấm một cách dễ dàng.

Nếu như ECOVACS X12 OmniCyclone đáp ứng nhu cầu làm sạch sàn mạnh mẽ, mang đến lực hút cao, khả năng làm sạch sát cạnh thông minh cùng trạm OmniCyclone giúp tối ưu khả năng rảnh tay. Thì WINBOT W3 giúp đơn giản hóa công việc nhờ khả năng di chuyển thông minh và các tính năng an toàn được nâng cao, mang lại sự tiện lợi và an tâm cho người dùng.

Tiếp tục tinh thần đó, ECOVAS mang đến chiến dịch này, được hợp tác cùng cộng đồng “NGHIỆN NHÀ” nhằm lan truyền cảm hứng cho các gia đình Việt tạo dựng không gian sống an toàn, thư giãn hơn thông qua những câu chuyện cá nhân, công nghệ thông minh và sự gắn kết cộng đồng.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ban quản trị của cộng đồng “NGHIỆN NHÀ” cho biết: “NGHIỆN NHÀ” là nơi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui thực sự khi sống trong chính ngôi nhà của mình ,nơi việc dọn dẹp không còn là gánh nặng, mà diễn ra một cách tự nhiên và tự động. Và đó cũng chính là điểm chung mà chúng tôi nhìn thấy ở ECOVACS: mang lại trải nghiệm sống nhẹ nhàng, trọn vẹn hơn”

Không ngừng nỗ lực, ECOVACS tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu, và chiến dịch “Created for Ease - Vì một cuộc sống dễ chịu hơn” thể hiện cách mà ECOVACS điều chỉnh tầm nhìn “Robot dịch vụ cho mọi nhà”nhằm phù hợp với từng thị trường. Từ đó, hệ sinh thái công nghệ của ECOVACS được thiết kế để đáp ứng toàn diện nhu cầu trong gia đình, đồng thời tối ưu độ chính xác và hiệu quả trong việc làm sạch. Tất cả nhằm mang đến trải nghiệm vệ sinh đáng tin cậy, phù hợp với nhu cầu của các hộ gia đình hiện đại.

Thông qua sự hợp tác với cộng đồng “NGHIỆN NHÀ”, ECOVAS phát động cuộc thi với mong muốn tôn vinh những người chăm sóc, đồng thời truyền cảm hứng cho một lối sống cân bằng, ít áp lực hơn.

Truy cập cộng đồng NGHIỆN NHÀ để dự thi thông qua bài viết cá nhân chia sẻ câu chuyện của chính bạn.