Ecovas chính thức bán ra bộ sản phẩm mới nhất tại Việt Nam

Như đã đưa tin trước đó, đây là bộ sản phẩm đã được Ecovas trình diễn tại triển lãm CES 2024 hồi đầu tháng 1 và nay đã chính thức bán ra tại Việt Nam, trong đó tâm điểm của dải sản phẩm này chính là X2 COMBO hoàn toàn mới và Winbot W2 OMNI. Bên cạnh đó là bộ đôi robot hút bụi lau nhà Y1 Pro và Y1 Pro Plus cũng chính thức được mở bán tại Việt Nam. Toàn bộ dải sản phẩm sẽ mang đến một giải pháp hút bụi lau nhà toàn diện, bao gồm các sản phẩm đột phá như robot chăm sóc sàn, không khí, trần nhà, cửa sổ và cả thảm cỏ.

Đại diện Ecovas, ông David Qian, Phó Chủ tịch Tập đoàn, đồng thời là Giám đốc điều hành ECOVACS ROBOTICS, nhấn mạnh: "Việc tái định hình nghĩa trải nghiệm dọn dẹp nhà thông minh của Ecovacs không chỉ dừng lại ở sự đổi mới công nghệ, mà còn vượt qua ranh giới thông thường của việc dọn dẹp thủ công, nhằm mang lại cảm giác thư giãn cho người dùng, đồng thời mang đến nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để họ thỏa sức làm những điều yêu thích nhất. Cho dù đó là robot lau sàn và cửa sổ, máy lọc không khí hay robot cắt cỏ, dòng giải pháp robot mới nhất của chúng tôi luôn nỗ lực giảm bớt gánh nặng cho người dùng, giúp việc dọn dẹp hàng ngày trở nên thông minh, dễ dàng và hiệu quả hơn.”

Trở lại với vị trí trung tâm, DEEBOT X2 COMBO là phiên bản nâng cấp của X2 OMNI, biến nó trở thành một chiếc máy all in one, bao gồm robot hút bụi, lau nhà, trạm làm sạch tự động và máy hút bụi cầm tay.

Nếu như X2 OMNI đã tái định nghĩa độ chính xác trong việc làm sạch đến từng góc cạnh, mang đến những công nghệ tân tiến hàng đầu cũng như loạt tính năng cao cấp trong việc hút bụi và lau nhà. Thì giờ bộ sản phẩm DEEBOT X2 COMBO còn làm được nhiều hơn thế khi kết hợp khả năng làm sạch chính xác của X2 OMNI với tính tiện dụng của máy hút bụi cầm tay chủ động và trạm hút rác tự động 2 in 1, trở thành một trung tâm làm sạch toàn diện.

Có thể nói, sự kết hợp này đã tạo nên hiệu suất làm sạch thông minh, mạnh mẽ hơn và vô cùng hiệu quả, giúp người dùng gần như không tốn bất cứ một chút công sức nào ngoài việc châm nước sạch và đổ nước bẩn vào máy. Quá trình làm sạch của X2 COMBO cũng đánh dấu bước chuyển mình mới trong việc sử dụng giải pháp nhà thông minh, mang đến một kỷ nguyên sạch sẽ tươm tất này cho bất kỳ ngôi nhà thông minh nào.

Thay vì phải sử dụng đồng thời 2 sản phẩm robot hút bụi lau sàn và máy hút bụi cầm tay thì DEEBOT X2 COMBO, ECOVACS loại bỏ việc phải dùng đến quá nhiều thiết bị dọn dẹp, tiết kiệm chi phí cho người dùng và giải phóng không gian trong nhà. Đồng thời kiểu thiết kế hình vuông mới X2 OMNI cũng giúp tăng độ phủ của bề mặt sàn lên đến 99,8%, đồng thời việc bổ sung phần máy hút cầm tay gọn nhẹ, thiết kế công thái học với đầy đủ phụ kiện sẽ giúp X2 COMBO làm sạch toàn bộ ngôi nhà mà người dùng cần, từ sàn nhà, đồ nội thất, cầu thang, xe hơi,...

Cũng trong buổi ra mắt loạt sản phẩm mới, nhà phân phối Hợp Long còn mang tới robot lau cửa sổ WINBOT W2 OMNI, bộ đôi robot hút bụi lau nhà Y1 Pro và Y1 Pro Plus, robot hút bụi lau nhà đáng chú ý T30 Pro Omni và loạt sản phẩm máy hút bụi lau nhà cầm tay Tineco hoàn toàn mới.

Trong đó, đáng chú ý là robot hút bụi Ecovacs Y1 Pro Plus, phiên bản cải tiến của Y1 Pro, được bổ sung trạm đổ rác tự động với dung tích 5l và lực hút 6.500 Pa mạnh mẽ. Có thể nói trong tầm giá 6 triệu đồng, Ecovacs Y1 Pro Plus là sản phẩm hiện thân cho triết lý ‘mang robot đến mọi nhà’ của Ecovacs.

Với trạm sạc đa năng, có tính năng tự động thu gom rác Auto-Empty cùng công nghệ chân không làm sạch nhanh trong 12 giây. Túi chứa rác dung tích lớn 5l giúp người dùng chỉ cần một lần dọn dẹp và rảnh tay suốt 150 ngày còn lại. Đặc biệt, phiên bản này, trạm robot được trang bị ống dẫn nước tự động có khả năng loại bỏ 99% các hạt bụi nhỏ đem lại không gian nhà sạch mát và an toàn.

Mức giá hợp lý cùng trang bị cảm biến LiDAR, kết hợp với TrueMapping để thiết lập bản đồ trong 10 phút với độ chính xác đến 95%... Ecovacs Y1 Pro Plus trở thành lựa chọn đáng giá trong phân khúc khi sở hữu viên pin 5.200mAh, cho phép làm sạch liên tục trong 180 phút chỉ với một lần sạc.