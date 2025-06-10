Digiworld chính thức trở thành nhà phân phối sản phẩm Hòa Phát và Funiki trên toàn quốc

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld - mã chứng khoán DGW) và CTCP Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, Digiworld sẽ phân phối toàn quốc các sản phẩm điện máy gia dụng mang thương hiệu Hòa Phát và Funiki.

Sự hợp tác giữa hai bên mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.

Từ tháng 5/2025, Digiworld chính thức phân phối đa dạng mẫu mã các sản phẩm điện máy gia dụng thương hiệu Hòa Phát và Funiki trên toàn thị trường Việt Nam. Danh mục trải rộng trên nhiều nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của các hộ gia đình gồm: Nhóm cây nước nóng lạnh: bao gồm các dòng sản phẩm úp bình và hút bình; Nhóm thiết bị nhà bếp: bếp từ, bếp hồng ngoại (đơn, đôi, ba vùng nấu), máy rửa bát, máy hút mùi; Nhóm gia dụng: máy ép, máy xay (sinh tố, xay thịt, xay đa năng), ấm siêu tốc, nồi cơm điện tử, nồi nắp gài, nồi áp suất, nồi chiên không dầu, chảo nhôm chống dính,...

Với hệ thống đại lý phân phối trải dài khắp 63 tỉnh thành cùng gần 30 năm kiến tạo thị trường, Digiworld kỳ vọng mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, phù hợp với nhiều phân khúc - từ phổ thông đến trung và cao cấp.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Trọng - Trưởng đơn vị Kinh doanh ngành hàng điện máy của Digiworld, cho biết: “Đây là sự hợp tác đầy tự hào giữa hai doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. CTCP Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam với vai trò nhà sản xuất và Digiworld trong vai trò nhà phân phối. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này là bước tiến quan trọng trong hành trình kiến tạo thị trường cho hàng Việt, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, và vì người Việt”.

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT Digiworld nhận chứng nhận Nhà phân phối chính thức 2025 từ bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, Tổng Giám đốc Điện máy Gia dụng Hòa Phát.

Theo ông Trọng, ngoài việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ, hai bên sẽ cùng đồng hành trong việc tối đa hoá hệ thống, tối ưu chi phí phân phối cũng như gia tăng giá trị nhờ vào dịch vụ phát triển thị trường. Đây là mô hình hợp tác “win-win”, giúp mỗi bên tập trung tối đa vào thế mạnh của mình: CTCP Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam sản xuất và phát triển sản phẩm - Digiworld phát triển thị trường.

Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc CTCP Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam chia sẻ rằng: “Chúng tôi tập trung vào việc sản xuất chuyên sâu và không ngừng nỗ lực cải tiến sản phẩm - đây là thế mạnh cốt lõi của công ty. Với vai trò là nhà sản xuất thuần túy, chúng tôi cần một đối tác phân phối giàu kinh nghiệm, hệ thống vững mạnh và có cùng định hướng phát triển bền vững. Digiworld chính là đối tác lý tưởng đó'.

Không chỉ đặt mục tiêu phục vụ thị trường nội địa, CTCP Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam còn có mong muốn vươn tầm quốc tế, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Đông Âu. Để hiện thực hóa điều này, việc hợp tác với một đơn vị am hiểu thị trường địa phương (local expertise), có năng lực vận hành quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế (global standards) như Digiworld sẽ là nền tảng kinh nghiệm thực tế vững chắc, là động lực để các sản phẩm điện máy gia dụng thương hiệu Hòa Phát và Funiki nâng cao khả năng cạnh tranh, chinh phục các thị trường nước ngoài đầy tiềm năng.

Digiworld và CTCP Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam không chỉ hợp tác về mặt thương mại, mà còn đặt ra sứ mệnh chung: đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong hành trình sống hiện đại, tiện nghi và thông minh hơn mỗi ngày.

Với năng lực phân phối hàng đầu và kinh nghiệm lâu năm trong việc phát triển các ngành hàng ICT, điện tử tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng nhanh, Digiworld tin tưởng nhóm sản phẩm điện máy gia dụng thương hiệu Hòa Phát và Funiki sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ toàn diện cho cuộc sống của người Việt.