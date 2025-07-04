Truyền thông thời AI: Không chỉ biết dùng công cụ, phải làm chủ chiến lược

Thách thức của người làm truyền thông trong kỷ nguyên số

Theo khảo sát của Grammarly, cứ 1 trong 5 doanh nghiệp đánh mất cơ hội do truyền thông kém, và ngược lại, gấp đôi số doanh nghiệp này có được thương vụ nhờ vào chiến lược truyền thông có hiệu quả.

Cùng với đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở rộng và thay đổi cách doanh nghiệp tương tác với nhân viên lẫn khách hàng. Giáo sư HyeJung Chang (Đại học KyungHee) chỉ ra, các lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng nhân viên truyền thông có tư duy đổi mới, với kỹ năng tích hợp từ khoa học dữ liệu, chiến lược kinh doanh và sự sáng tạo.

Mặc dù ứng dụng AI vào lĩnh vực truyền thông là nhu cầu thiết yếu của thời đại, mọi hoạt động đều cần sự tổ chức, giám sát, và giải quyết bằng yếu tố con người. Ví dụ thực tế đã chỉ ra, sự lạm dụng AI và tự động hóa trong truyền thông đã gây ra sự cố chatbot của hãng hàng không Air Canada cung cấp thông tin sai lệch cho hành khách.

Không chỉ kiểm duyệt nội dung, người làm truyền thông còn cần có kiến thức sâu rộng, thành thạo công cụ số hóa, lường trước rủi ro của AI và chủ động chịu trách nhiệm bảo vệ uy tín thương hiệu trong môi trường số.

Đây cũng là lý do giáo dục truyền thông đang dịch chuyển từ việc giảng dạy “các công cụ” sang đào tạo “tư duy hệ thống” và “truyền thông có chiến lược”. Chương trình không chỉ đào tạo học viên cách làm nội dung cho từng kênh, mà giúp họ hiểu được cách vận hành toàn diện của truyền thông - từ hoạch định chiến lược đến triển khai, đo lường và điều chỉnh dựa trên dữ liệu có được.

Mô hình đào tạo tích hợp cho thế hệ mới

Trong bối cảnh truyền thông không ngừng biến đổi, việc lựa chọn một chương trình đào tạo mang tính chiến lược, thực tiễn và bắt kịp thời đại trở thành ưu tiên hàng đầu đối với những sinh viên theo đuổi lĩnh vực này.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hiện là một trong những lựa chọn nổi bật, nhờ vào nền tảng học thuật vững chắc và môi trường giáo dục chuẩn quốc tế. Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp tại BUV được cấp bằng bởi Đại học Arts University Bournemouth (AUB) – một trong những trường đại học lâu đời hàng đầu về nghệ thuật, thiết kế và truyền thông tại Vương quốc Anh.

Chương trình đào tạo truyền thông chuyên nghiệp tại BUV lấy tư duy định hướng chiến lược làm trung tâm, trang bị cho học viên kiến thức thực tiễn, khả năng lập kế hoạch, kết hợp các kỹ năng xây dưng nội dung sáng tạo đểphát triển thương hiệu và mục tiêu kinh doanh. Đây là điểm khác biệt cốt lõi so với các chương trình đào tạo truyền thống trong nước, thường tập trung vào hướng dẫn triển khai hoạt động cụ thể.

Điểm khác biệt nữa là việc tích hợp công nghệ, đặc biệt là AI vào chương trình giảng dạy. Theo đại diện AUB, mục tiêu không nằm ở việc thay thế con người bằng công nghệ, mà đào tạo sinh viên biết cách khai thác AI như một công cụ hỗ trợ sáng tạo.

Trong truyền thông, sự hiểu biết về văn hóa, ngữ cảnh và hành vi xã hội của con người mới là cốt lõi định hướng cho các chiến dịch. Đây là điều không thuật toán nào có thể thay thế hoàn toàn. Chương trình do đó trang bị cho sinh viên không chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là khả năng làm chủ và ra quyết định trong chiến lược tổng thể.

Với thời gian đào tạo 3 năm, chương trình kết hợp kiến thức học thuật, trải nghiệm thực tế, và kết nối với các đối tác doanh nghiệp nhằm tạo ra một môi trường giáo dục mang tính ứng dụng cao nhất. Ngay từ năm nhất, sinh viên đã được tạo điều kiện tham gia các cuộc tham quan học tập thực tế và thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế.

Bên cạnh việc học tập trong môi trường chuẩn Anh Quốc, sinh viên vẫn được tiếp cận sâu sát với thị trường để hiểu rõ cách ngành truyền thông vận hành tại Việt Nam. Các chuyến tham quan thực tế tới doanh nghiệp lớn trong ngành, từ các đài quốc gia như VTV, cơ quan báo chí như VnExpress, hay doanh nghiệp như LeBros…, cùng các workshop cùng các chuyên gia truyền thông trong nước được lồng ghép xuyên suốt chương trình.

Các workshop cùng chuyên gia truyền thông trong nước được lồng ghép xuyên suốt chương trình.

“Sáng tạo ngày nay không thể tách rời khỏi nhu cầu thực tiễn – đó là tinh thần khởi nghiệp, và BUV đang làm rất tốt điều này,” ông Tim Metcalf - Trưởng Khoa Nghệ thuật & Truyền thông tại AUB chia sẻ.

Tiến sĩ Paul D.J. Moody - Trưởng Khoa Truyền thông và Sáng tạo tại BUV nhận định: "Đừng lo lắng về trí tuệ nhân tạo bởi nó chỉ đơn thuần là một công cụ. Thay vào đó hãy bồi đắp trí tuệ và nuôi dưỡng tài năng của chính bản thân mình”.

Với chất lượng giáo dục được công nhận toàn cầu, cùng sự vượt trội về định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, chú trọng tư duy chiến lược, và khả năng làm chủ công nghệ mới, BUV đang là lựa chọn thu hút những sinh viên tài năng mong muốn theo đuổi ngành Truyền thông bài bản, chuyên sâu.